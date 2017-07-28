Светская хроника за пятницу
"Реал" допускает продажу Гарета Бэйла. "Арсеналу" не удалось приобрести Тома Лемара. "Ливерпуль" установил цену за Филиппе Коутиньо. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан намекнул на возможную продажу вингера Гарета Бэйла в "Манчестер Юнайтед", оказавшись пообещать, что валлиец непременно останется в Мадриде. (Daily Mirror)
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала, интерес к которому приписывают "Юнайтед", не собирается менять клуб этим летом. (talkSPORT)
Вингер "РБ Лейпциг" Эмиль Форсберг отверг интерес "Юнайтед" и "Милана". (The Independent)
"Челси" надеется заполучить полузащитников Алекса Окслейд-Чемберлена из "Арсенала" и Росса Баркли из "Эвертона" за 50 миллионов фунтов. (The Sun)
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отчаянно хочет видеть Баркли в своей команде на позиции центрального полузащитника. (The Times)
"Монако" отклонил предложение "Арсенала" в 45 млн. фунтов о покупке вингера Тома Лемара, однако сделка все еще возможна. (L'Equipe)
"Сампдория" потеряла интерес к полузащитнику "Арсенала" Джеку Уилширу из-за завышенных требований игрока и его клуба. (Daily Star)
"Ливерпуль" установил ценник в 133 млн. фунтов за своего полузащитника Филиппе Коутиньо, чтобы отпугнуть "Барселону". (Daily Mirror)
Вопреки слухам, Коутиньо не говорил "Ливерпулю" о желании уйти. (Daily Mail)
"Ливерпуль" готов сделать финальное предложение по полузащитнику "РБ Лейпцига" Наби Кейта размером свыше 70 млн. фунтов. (Daily Mirror)
"Фиорентина" не готова заплатить запрашиваемые "Ливерпулем" 16 млн. фунтов за вингера Лазара Марковича. (Liverpool Echo)
"Рома" вернется с улучшенным до 32 млн. фунтов предложением о покупке вингера "Лестера" Рияда Махреза. (Daily Mirror)
Букмекеры продолжают считать "Кристал Пэлас" главным претендентом на защитника "Ливерпуля" Мамаду Сако. (Daily Express)
"Брайтон" готов снова обновить свой трансферный рекорд покупкой молодого нападающего "Лестера" Тома Лоуренса за 8 млн. фунтов. (Daily Mirror)
Другое
Вингер "Вест Хэма" Мичейл Антонио пропустит первый матч нового сезона против "Юнайтед" из-за травмы задней поверхности бедра. (Evening Standard)
В среду вечером "Вест Бромвич" сыграл два товарищеских матча разными составами, в обоих одержав победу. (Daily Mail)
В "Уотфорде" собрались игроки 20 различных национальностей, однако португальский тренер Марку Силва требует от своих подопечных разговаривать между собой только по-английски. (Daily Mirror)
Carling стал новым пивным партнером "Эвертона", сменив в этой роли Chang. (Liverpool Echo)
28.07.2017 13:00
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Последние комментарии:
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отчаянно хочет видеть Баркли в своей команде на позиции центрального полузащитника.
Вместо кого???
(ответить)
О чем подумал с утреца. В этом году в ЛЧ англичане должны достойно выступить. "Челси", МС, "Тоттенхэм", МЮ, ЛФК. У команд и тренеров хороший опыт, много топовых игроков. Проход в дальнейшие стадии по зиме должен сказаться на внутреннем чемпионате. Значит, КА и КАЛ будет слиты середнякам, которые должны этим воспользоваться и сосредоточить усилия именно на этих трофеях. Тогда междусобойчик за АПЛ между изнурительными графиками между топами будет очень тяжел, и, стремясь не дать оторваться конкурентам, будет много ничьих. И тут, при условии вылета из ЛЕ, возникает отличный шанс на АПЛ у "Арсенала", как у ЛФК при Роджерсе 3 сезона назад и у "Челси" в прошедшем. Свежесть команды может сыграть мощную роль. Поэтому им позарез нужен Санчес, и они его, должно быть, не продадут. Тут и усилившийся "Эвертон", и "Ньюкасл" на подъеме могут конкуренцию за еврокубковую зону составить приличную. Большого разрыва до середины сезона не должно наблюдаться. Хорошо бы еще, если лидер менялся, как в гонках через тур. Короче, сезон будет захватывающим, с чем всех нас поздравляю!
(ответить)
Лейпциг красиво всех отшивает. Через год-два должны брать бундеслигу, у Баварии как раз пошёл спад с уходом Гвардиолы.
(ответить)
Мичейл Антонио Эх мля
(ответить)
Знаю что они все желтухи.
Но все же какая из них более серьезная?
1) talkSPORT
2)The Independent
3) The Telegraf
(ответить)
В среду вечером "Вест Бромвич" сыграл два товарищеских матча разными составами, в обоих одержав победу.
Можно задивгать хату на ВБ - чемпиона АПЛ 2018!
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За 150 евро Коута можно продавать. Эта цена за Фила вполне адекватна, при учете, что за Кейта и других Монакских котов в мешке по 60-70 дают.
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Не понимаю такие мелкие клубишки "РБ Лейпцига" Наби Кейта размером свыше 70 млн. фунтов, продай хоть за 50 млн, на эти деньги можно 3 состава купить. Ну остался он и что этот клуб с ним выиграет ЛЧ . . .
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Коут наш!!!
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Эве одно дерьмовое пиво в качестве спонсора поменял на другое
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Эвритон все пивалдой торгует кеслой. Ну что за люди?
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пздц, Лемара не хотят продавать, зачем предлог ать?
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Чето все ссут на помойку 3 трансфера не могут сделать)
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