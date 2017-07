Светская хроника за пятницу

"Реал" допускает продажу Гарета Бэйла. "Арсеналу" не удалось приобрести Тома Лемара. "Ливерпуль" установил цену за Филиппе Коутиньо. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан намекнул на возможную продажу вингера Гарета Бэйла в "Манчестер Юнайтед", оказавшись пообещать, что валлиец непременно останется в Мадриде. (Daily Mirror)



Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала, интерес к которому приписывают "Юнайтед", не собирается менять клуб этим летом. (talkSPORT)



Вингер "РБ Лейпциг" Эмиль Форсберг отверг интерес "Юнайтед" и "Милана". (The Independent)



"Челси" надеется заполучить полузащитников Алекса Окслейд-Чемберлена из "Арсенала" и Росса Баркли из "Эвертона" за 50 миллионов фунтов. (The Sun)



Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отчаянно хочет видеть Баркли в своей команде на позиции центрального полузащитника. (The Times)



"Монако" отклонил предложение "Арсенала" в 45 млн. фунтов о покупке вингера Тома Лемара, однако сделка все еще возможна. (L'Equipe)



"Сампдория" потеряла интерес к полузащитнику "Арсенала" Джеку Уилширу из-за завышенных требований игрока и его клуба. (Daily Star)



"Ливерпуль" установил ценник в 133 млн. фунтов за своего полузащитника Филиппе Коутиньо, чтобы отпугнуть "Барселону". (Daily Mirror)



Вопреки слухам, Коутиньо не говорил "Ливерпулю" о желании уйти. (Daily Mail)



"Ливерпуль" готов сделать финальное предложение по полузащитнику "РБ Лейпцига" Наби Кейта размером свыше 70 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Фиорентина" не готова заплатить запрашиваемые "Ливерпулем" 16 млн. фунтов за вингера Лазара Марковича. (Liverpool Echo)



"Рома" вернется с улучшенным до 32 млн. фунтов предложением о покупке вингера "Лестера" Рияда Махреза. (Daily Mirror)



Букмекеры продолжают считать "Кристал Пэлас" главным претендентом на защитника "Ливерпуля" Мамаду Сако. (Daily Express)



"Брайтон" готов снова обновить свой трансферный рекорд покупкой молодого нападающего "Лестера" Тома Лоуренса за 8 млн. фунтов. (Daily Mirror)







Другое



Вингер "Вест Хэма" Мичейл Антонио пропустит первый матч нового сезона против "Юнайтед" из-за травмы задней поверхности бедра. (Evening Standard)



В среду вечером "Вест Бромвич" сыграл два товарищеских матча разными составами, в обоих одержав победу. (Daily Mail)



В "Уотфорде" собрались игроки 20 различных национальностей, однако португальский тренер Марку Силва требует от своих подопечных разговаривать между собой только по-английски. (Daily Mirror)



Carling стал новым пивным партнером "Эвертона", сменив в этой роли Chang. (Liverpool Echo)