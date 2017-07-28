"Челси" обсуждает переход Ренату Санчеша

Ренату Санчеш Глава правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что в услугах полузащитника Ренату Санчеша заинтересован "Челси".

Прошлым летом борьбу за португальского тинейджера вел "Манчестер Юнайтед". Клуб с "Олд Траффорд" на протяжении целого сезона следил за прогрессом Санчеша, однако тот сделал выбор в пользу "Баварии".

Дебютный сезон в Бундеслиге для Ренату не задался: полузащитник не смог выиграть конкуренцию у Артуро Видаля и Тиаго Алькантары. Этим летом Санчеш ясно дал понять, что хочет найти клуб, где ему гарантируют игровую практику перед Чемпионатом Мира в России.

Неизвестно, какую роль Ренату отводит главный тренер "Челси" Антонио Конте, но "синие" неожиданно включились в гонку за 19-летнего игрока. Соответствующие переговоры между клубами уже начались.

"Есть как минимум 10 клубов, которые следят за ситуацией вокруг Санчеша. Например, Антонио Конте узнавал о нем информацию в этот вторник. Он знает, что Ренату может сделать разницу на футбольном поле".

"Карло Анчелотти остался доволен игрой Ренату с "Челси", поэтому мы можем отложить решение по этому вопросу. В любом случае он если и покинет клуб, то только на правах аренды. Мы по-прежнему верим в него", - цитирует Румменигге Goal.



Метки Бавария, Санчеш, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 28.07.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 2870

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. stones24 28.07.2017 13:49 # stones24
    Судя по фото идеально подходит Челси.

    (ответить)

  2. alexsander 28.07.2017 13:41 # alexsander
    В тоттенхем его. А у пенсия пойдет по аренде, лет на 15, или загубит жизнь как батшуаи, салах, и прочие

    (ответить)

  3. shirokov15 28.07.2017 13:36 # shirokov15
    С одной скамейки переходить на другую... Так себе перспектива.

    (ответить)

  4. ganinilyha 28.07.2017 13:34 # ganinilyha
    Немного смешно, когда у тебя такая школа, а ты покупаешь 19-летнего бездаря.

    (ответить)

  5. slavik92 28.07.2017 13:00 # slavik92
    толку его в аренду брать то?
    сразу в основу он не пройдет. так что ему в клубы на порядок ниже рангом нужно.

    (ответить)

  6. psycho1 28.07.2017 12:59 # psycho1
    В Баварии совсем провалился, деградировал как футболист, перестал вызываться в сборную. Против Арсенала недавно выглядел как человек, который впервые видит мяч. Не хочется шутить про цель Эмелано, но адекватный тренер таким шлаком интересоваться не будет, учитывая, что его дешевле 30-40 вряд ли отпустят.

    (ответить)

  7. dautov 28.07.2017 12:56 # dautov
    веня не спи

    (ответить)

  8. bushido 28.07.2017 12:48 # bushido
    такого только в основу. На лавку он не пойдет да и смысла нет. А в основу такого тинейджера уже взяли в лице бакококо

    (ответить)

  9. lszh 28.07.2017 12:41 # lszh
    На фотке палец идёт точит, видно в Баварии совсем нехуй делать

    (ответить)

  10. mata-hazard 28.07.2017 12:39 # mata-hazard
    Этот днина точно не нужен. Если в боже чемпионате не заиграл, то в АПЛ и подавно.

    (ответить)

  11. lszh 28.07.2017 12:37 # lszh
    Ну тогда с лавки на лавку или Челси его возьмёт в аренду, что бы самим отправить в аренду..это ж Челси

    (ответить)

  12. blueswin 28.07.2017 12:37 # blueswin
    Вариант с усилением в полузащиту только один на мой взгляд и это Баркли.

    (ответить)

  13. j-silver 28.07.2017 12:26 # j-silver
    купят и сошлют в витесс. всегда так делают

    (ответить)

  14. bluebload 28.07.2017 12:06 # bluebload
    Кушать козявки в 19 лет ,фуууууууууууу

    (ответить)

  15. chelseafanmd 28.07.2017 12:05 # chelseafanmd
    Если хочет точно играть в основе то скорее что не перейдет он)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: