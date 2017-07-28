"Челси" обсуждает переход Ренату Санчеша

Глава правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что в услугах полузащитника Ренату Санчеша заинтересован "Челси".

Прошлым летом борьбу за португальского тинейджера вел "Манчестер Юнайтед". Клуб с "Олд Траффорд" на протяжении целого сезона следил за прогрессом Санчеша, однако тот сделал выбор в пользу "Баварии".



Дебютный сезон в Бундеслиге для Ренату не задался: полузащитник не смог выиграть конкуренцию у Артуро Видаля и Тиаго Алькантары. Этим летом Санчеш ясно дал понять, что хочет найти клуб, где ему гарантируют игровую практику перед Чемпионатом Мира в России.



Неизвестно, какую роль Ренату отводит главный тренер "Челси" Антонио Конте, но "синие" неожиданно включились в гонку за 19-летнего игрока. Соответствующие переговоры между клубами уже начались.



"Есть как минимум 10 клубов, которые следят за ситуацией вокруг Санчеша. Например, Антонио Конте узнавал о нем информацию в этот вторник. Он знает, что Ренату может сделать разницу на футбольном поле".



"Карло Анчелотти остался доволен игрой Ренату с "Челси", поэтому мы можем отложить решение по этому вопросу. В любом случае он если и покинет клуб, то только на правах аренды. Мы по-прежнему верим в него", - цитирует Румменигге Goal.