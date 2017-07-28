"Челси" обсуждает переход Ренату Санчеша
Глава правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что в услугах полузащитника Ренату Санчеша заинтересован "Челси".
Прошлым летом борьбу за португальского тинейджера вел "Манчестер Юнайтед". Клуб с "Олд Траффорд" на протяжении целого сезона следил за прогрессом Санчеша, однако тот сделал выбор в пользу "Баварии".
Дебютный сезон в Бундеслиге для Ренату не задался: полузащитник не смог выиграть конкуренцию у Артуро Видаля и Тиаго Алькантары. Этим летом Санчеш ясно дал понять, что хочет найти клуб, где ему гарантируют игровую практику перед Чемпионатом Мира в России.
Неизвестно, какую роль Ренату отводит главный тренер "Челси" Антонио Конте, но "синие" неожиданно включились в гонку за 19-летнего игрока. Соответствующие переговоры между клубами уже начались.
"Есть как минимум 10 клубов, которые следят за ситуацией вокруг Санчеша. Например, Антонио Конте узнавал о нем информацию в этот вторник. Он знает, что Ренату может сделать разницу на футбольном поле".
"Карло Анчелотти остался доволен игрой Ренату с "Челси", поэтому мы можем отложить решение по этому вопросу. В любом случае он если и покинет клуб, то только на правах аренды. Мы по-прежнему верим в него", - цитирует Румменигге Goal.
28.07.2017 12:00
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Последние комментарии:
Судя по фото идеально подходит Челси.
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В тоттенхем его. А у пенсия пойдет по аренде, лет на 15, или загубит жизнь как батшуаи, салах, и прочие
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С одной скамейки переходить на другую... Так себе перспектива.
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Немного смешно, когда у тебя такая школа, а ты покупаешь 19-летнего бездаря.
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толку его в аренду брать то?
сразу в основу он не пройдет. так что ему в клубы на порядок ниже рангом нужно.
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В Баварии совсем провалился, деградировал как футболист, перестал вызываться в сборную. Против Арсенала недавно выглядел как человек, который впервые видит мяч. Не хочется шутить про цель Эмелано, но адекватный тренер таким шлаком интересоваться не будет, учитывая, что его дешевле 30-40 вряд ли отпустят.
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веня не спи
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такого только в основу. На лавку он не пойдет да и смысла нет. А в основу такого тинейджера уже взяли в лице бакококо
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На фотке палец идёт точит, видно в Баварии совсем нехуй делать
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Этот днина точно не нужен. Если в боже чемпионате не заиграл, то в АПЛ и подавно.
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Ну тогда с лавки на лавку или Челси его возьмёт в аренду, что бы самим отправить в аренду..это ж Челси
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Вариант с усилением в полузащиту только один на мой взгляд и это Баркли.
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купят и сошлют в витесс. всегда так делают
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Кушать козявки в 19 лет ,фуууууууууууу
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Если хочет точно играть в основе то скорее что не перейдет он)
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