"Челси" задумывается о приобретении Окслейд-Чемберлена и Баркли

Алекс Окслейд-Чемберлен и Росс Баркли "Челси" обдумывает предложения по полузащитникам Алексу Окслейд-Чемберлену из "Арсенала" и Россу Баркли из "Эвертона".

У обоих игроков сборной Англии остается по одному году от действующих контрактов. Причем в случае с Баркли главный тренер "ирисок" Рональд Куман уже публично подтвердил, что Росс покинет клуб этим летом.

Что касается Окслейд-Чемберлена, то "Арсенал" желает его сохранить — но лишь на словах, потому что переговоры о новой сделке так и не стартовали, а вдобавок Алекс не получил никаких гарантий относительно игрового времени в новом сезоне.

Как сообщает The Telegraph, чемпионы Премьер-Лиги внимательно следят за ситуацией вокруг обоих игроков и вскоре могут выдвинуть свои предложения. Наставник "синих" Антонио Конте с радостью расширил бы состав своей команды такими классными футболистами, вдобавок обладающими английским паспортом.


Метки Арсенал, Баркли, Окслейд-Чемберлен, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2017 11:00

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  1. ganinilyha 28.07.2017 11:40 # ganinilyha
    АОЧ лучше Мозеса, збс

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  2. imf-tau 28.07.2017 11:17 # imf-tau
    Два средних игрока с английским паспортом, чисто в Челси чтоб лимит англичан пройти нормально. А так оба распиаренные, особым скилом не отличаются.

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  3. didier-11 28.07.2017 11:15 # didier-11
    Отличное усиление.
    Молоды , физически сильные , оба универсалы
    За 50-60 обоих оформлять

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  4. stones24 28.07.2017 11:11 # stones24
    Мы однажды допустили ошибку, купив игрока их уровня, Родуэлла. Слава Богу, потом слили, не успел даже толком выйти на поле. Хотя, АОЧ и Баркли спокойно могут претендовать на место в стартовом составе Челси. Все-таки, в Сити и Челси игроки совсем разных классов.

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  5. toledo 28.07.2017 11:06 # toledo
    продать юзлесса

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  6. fupler 28.07.2017 11:02 # fupler
    последняя строчка в этой статье, единственное из-за чего их можно купить. а так отработанный материал.

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  7. fupler 28.07.2017 11:01 # fupler
    сегодня:
    топари, упакуйте!
    череж 2-3 дня...
    "и не нужны были"

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