"Челси" задумывается о приобретении Окслейд-Чемберлена и Баркли
"Челси" обдумывает предложения по полузащитникам Алексу Окслейд-Чемберлену из "Арсенала" и Россу Баркли из "Эвертона".
У обоих игроков сборной Англии остается по одному году от действующих контрактов. Причем в случае с Баркли главный тренер "ирисок" Рональд Куман уже публично подтвердил, что Росс покинет клуб этим летом.
Что касается Окслейд-Чемберлена, то "Арсенал" желает его сохранить — но лишь на словах, потому что переговоры о новой сделке так и не стартовали, а вдобавок Алекс не получил никаких гарантий относительно игрового времени в новом сезоне.
Как сообщает The Telegraph, чемпионы Премьер-Лиги внимательно следят за ситуацией вокруг обоих игроков и вскоре могут выдвинуть свои предложения. Наставник "синих" Антонио Конте с радостью расширил бы состав своей команды такими классными футболистами, вдобавок обладающими английским паспортом.
28.07.2017 11:00
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Последние комментарии:
АОЧ лучше Мозеса, збс
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Два средних игрока с английским паспортом, чисто в Челси чтоб лимит англичан пройти нормально. А так оба распиаренные, особым скилом не отличаются.
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Отличное усиление.
Молоды , физически сильные , оба универсалы
За 50-60 обоих оформлять
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Мы однажды допустили ошибку, купив игрока их уровня, Родуэлла. Слава Богу, потом слили, не успел даже толком выйти на поле. Хотя, АОЧ и Баркли спокойно могут претендовать на место в стартовом составе Челси. Все-таки, в Сити и Челси игроки совсем разных классов.
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продать юзлесса
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последняя строчка в этой статье, единственное из-за чего их можно купить. а так отработанный материал.
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сегодня:
топари, упакуйте!
череж 2-3 дня...
"и не нужны были"
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