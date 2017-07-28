"Челси" задумывается о приобретении Окслейд-Чемберлена и Баркли

"Челси" обдумывает предложения по полузащитникам Алексу Окслейд-Чемберлену из "Арсенала" и Россу Баркли из "Эвертона".

У обоих игроков сборной Англии остается по одному году от действующих контрактов. Причем в случае с Баркли главный тренер "ирисок" Рональд Куман уже публично подтвердил, что Росс покинет клуб этим летом.



Что касается Окслейд-Чемберлена, то "Арсенал" желает его сохранить — но лишь на словах, потому что переговоры о новой сделке так и не стартовали, а вдобавок Алекс не получил никаких гарантий относительно игрового времени в новом сезоне.



Как сообщает The Telegraph, чемпионы Премьер-Лиги внимательно следят за ситуацией вокруг обоих игроков и вскоре могут выдвинуть свои предложения. Наставник "синих" Антонио Конте с радостью расширил бы состав своей команды такими классными футболистами, вдобавок обладающими английским паспортом.