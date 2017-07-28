Венгер планирует использовать Эльнени в обороне

Мохамед Эльнени Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что планирует переквалифицировать полузащитника Мохамеда Эльнени в защитника.

Серьезная конкуренция в середине поля не позволяет Эльнени рассчитывать на место в старте, поэтому перед началом сезона Венгер пробует египтянина в роли третьего центрального защитника. По словам Арсена, это не разовый эксперимент – по ходу кампании Мохамед будет действовать именно в обороне.

"В предсезонных матчах раскрываются сильные и слабые стороны игроков, вы узнаете о них много нового и пробуете разные сочетания. Наше преимущество заключается в стабильности состава: я точно знаю, как сочетать игроков на футбольном поле".

"Что касается конкретно Эльнени, то он обладает фантастическим менталитетом и всегда пытается помочь команде. Когда он играл в центре обороны, он блестяще справился со своей работой".

"Мне всегда казалось, что хороший полузащитник может стать хорошим центральным защитником. Да, с четверкой защитников приходится рисковать и часто вступать в отбор, но схема с тремя защитниками дает вам больше гибкости. Он отлично соответствует этому принципу", - цитирует Венгера Daily Mail.



Метки Арсенал, Венгер, Эльнени

Автор foxmcfc   

Дата 28.07.2017 10:00

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  1. electric 28.07.2017 10:54 # electric
    ну если веня из мальчиков делает девочек, то не удивительно.

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  2. billy-talent 28.07.2017 10:36 # billy-talent
    3 цз вместо Холдинга разве что.

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  3. denkik 28.07.2017 10:21 # denkik
    Только если Рэмси и Окс будут в хорошей форме, тогда это разумно

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  4. parlor3 28.07.2017 10:18 # parlor3
    мда и с вот этим мы хотим стать чемпионами)))) окуеть

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