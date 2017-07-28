Венгер планирует использовать Эльнени в обороне

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что планирует переквалифицировать полузащитника Мохамеда Эльнени в защитника.

Серьезная конкуренция в середине поля не позволяет Эльнени рассчитывать на место в старте, поэтому перед началом сезона Венгер пробует египтянина в роли третьего центрального защитника. По словам Арсена, это не разовый эксперимент – по ходу кампании Мохамед будет действовать именно в обороне.



"В предсезонных матчах раскрываются сильные и слабые стороны игроков, вы узнаете о них много нового и пробуете разные сочетания. Наше преимущество заключается в стабильности состава: я точно знаю, как сочетать игроков на футбольном поле".



"Что касается конкретно Эльнени, то он обладает фантастическим менталитетом и всегда пытается помочь команде. Когда он играл в центре обороны, он блестяще справился со своей работой".



"Мне всегда казалось, что хороший полузащитник может стать хорошим центральным защитником. Да, с четверкой защитников приходится рисковать и часто вступать в отбор, но схема с тремя защитниками дает вам больше гибкости. Он отлично соответствует этому принципу", - цитирует Венгера Daily Mail.