Венгер планирует использовать Эльнени в обороне
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что планирует переквалифицировать полузащитника Мохамеда Эльнени в защитника.
Серьезная конкуренция в середине поля не позволяет Эльнени рассчитывать на место в старте, поэтому перед началом сезона Венгер пробует египтянина в роли третьего центрального защитника. По словам Арсена, это не разовый эксперимент – по ходу кампании Мохамед будет действовать именно в обороне.
"В предсезонных матчах раскрываются сильные и слабые стороны игроков, вы узнаете о них много нового и пробуете разные сочетания. Наше преимущество заключается в стабильности состава: я точно знаю, как сочетать игроков на футбольном поле".
"Что касается конкретно Эльнени, то он обладает фантастическим менталитетом и всегда пытается помочь команде. Когда он играл в центре обороны, он блестяще справился со своей работой".
"Мне всегда казалось, что хороший полузащитник может стать хорошим центральным защитником. Да, с четверкой защитников приходится рисковать и часто вступать в отбор, но схема с тремя защитниками дает вам больше гибкости. Он отлично соответствует этому принципу", - цитирует Венгера Daily Mail.
28.07.2017 10:00
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ну если веня из мальчиков делает девочек, то не удивительно.
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3 цз вместо Холдинга разве что.
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Только если Рэмси и Окс будут в хорошей форме, тогда это разумно
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мда и с вот этим мы хотим стать чемпионами)))) окуеть
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