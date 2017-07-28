Эллардайс: "Лофтус-Чик был бы еще одним Алли или Кейном, если бы ушел из "Челси" раньше"
Бывший тренер сборной Англии Сэм Эллардайс считает, что полузащитник Рубен Лофтус-Чик считался бы игроком одного уровня со звездами "Тоттенхэма" Деле Алли и Харри Кейном, если бы поспешил с уходом из "Челси".
К настоящему моменту 21-летний Лофтус-Чик может похвастать всего 31 сыгранным матчем в футболке "Челси", за первую команду которого он дебютировал еще в декабре 2014.
В прошлом сезоне Премьер-Лиги, чемпионском для "синих", Рубен и вовсе провел на поле лишь 30 минут. Отчаявшись проявить себя на "Стэмфорд Бридж", две недели назад Лофтус-Чик ушел в аренду в "Кристал Пэлас".
Эллардайс считает, что пребывание на лавке "Челси" сильно затормозило развитие молодого англичанина. Большой Сэм одобряет решение Рубена покинуть "Стэмфорд Бридж" — пускай и с запозданием.
"Приятно видеть, что Рубен Лофтус-Чик отправился в "Кристал Пэлас". Думаю, сделай он это пять лет назад, сейчас он был бы еще одним Деле Алли или Харри Кейном, но, к сожалению, столь длительное пребывание в "Челси" заблокировало его развитие".
"У нас недостаточно игроков, которые бы быстро пробивались в первую команду. Ты должен начинать играть за первую команду в возрасте 17 лет, а не 20-21. Деле Алли является превосходным примером этому, сделав свои первые шаги еще в "МК Донс".
"Нам нужно, чтобы больше игроков получали практику, а затем возвращались бы в свои клубы, стараясь проявить себя там", — сообщил Эллардайс PA Sport.
28.07.2017 09:00
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если, если, если
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Чушь. Синяя помойка за все свои 14 лет ни одного топ игрока не взростила, да и в дальнейшем не сможет
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Какого же уровня таланты выращивает Челси, это вам не помойка академии других клубов, позорно даже перечислять их
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Челси - кладбище талантов
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