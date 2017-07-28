Эллардайс: "Лофтус-Чик был бы еще одним Алли или Кейном, если бы ушел из "Челси" раньше"

Рубен Лофтус-Чик Бывший тренер сборной Англии Сэм Эллардайс считает, что полузащитник Рубен Лофтус-Чик считался бы игроком одного уровня со звездами "Тоттенхэма" Деле Алли и Харри Кейном, если бы поспешил с уходом из "Челси".

К настоящему моменту 21-летний Лофтус-Чик может похвастать всего 31 сыгранным матчем в футболке "Челси", за первую команду которого он дебютировал еще в декабре 2014.

В прошлом сезоне Премьер-Лиги, чемпионском для "синих", Рубен и вовсе провел на поле лишь 30 минут. Отчаявшись проявить себя на "Стэмфорд Бридж", две недели назад Лофтус-Чик ушел в аренду в "Кристал Пэлас".

Эллардайс считает, что пребывание на лавке "Челси" сильно затормозило развитие молодого англичанина. Большой Сэм одобряет решение Рубена покинуть "Стэмфорд Бридж" — пускай и с запозданием.

"Приятно видеть, что Рубен Лофтус-Чик отправился в "Кристал Пэлас". Думаю, сделай он это пять лет назад, сейчас он был бы еще одним Деле Алли или Харри Кейном, но, к сожалению, столь длительное пребывание в "Челси" заблокировало его развитие".

"У нас недостаточно игроков, которые бы быстро пробивались в первую команду. Ты должен начинать играть за первую команду в возрасте 17 лет, а не 20-21. Деле Алли является превосходным примером этому, сделав свои первые шаги еще в "МК Донс".

"Нам нужно, чтобы больше игроков получали практику, а затем возвращались бы в свои клубы, стараясь проявить себя там", — сообщил Эллардайс PA Sport.


Метки Кристал Пэлас, Лофтус-Чик, Челси, Эллардайс

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 2535

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. stretfordend 28.07.2017 11:36 # stretfordend
    если, если, если

    (ответить)

  2. daikirai 28.07.2017 09:50 # daikirai
    Чушь. Синяя помойка за все свои 14 лет ни одного топ игрока не взростила, да и в дальнейшем не сможет

    (ответить)

  3. cap26 28.07.2017 09:47 # cap26
    Какого же уровня таланты выращивает Челси, это вам не помойка академии других клубов, позорно даже перечислять их

    (ответить)

  4. dred 28.07.2017 09:27 # dred
    Челси - кладбище талантов

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: