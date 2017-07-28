"Юнайтед" может возобновить интерес к Бэйлу

"Манчестер Юнайтед" может активизировать свой давний интерес к вингеру "Реала" Гарету Бэйлу, чье будущее на "Сантьяго Бернабеу" внезапно оказалось под вопросом.

И хотя у игрока сборной Уэльса порой возникают определенные сложности на протяжении своей испанской карьеры, Бэйл неоднократно говорил, что не помышляет об уходе из "Реала". Последний раз Гарет уверял в том, что он счастлив в Мадриде, на прошлой неделе.



Однако The Telegraph утверждает, что президент "Реала" Флорентино Перес может пренебречь словами Бэйла и выставить того на продажу, ведь "Реал" готовится с лихвой перекрыть мировой рекорд по сумме трансфера, выложив 161 миллион фунтов за нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.



Поскольку Карим Бензема и Криштиану Роналду практически неприкосновенны и являются любимчиками Переса, 28-летний Бэйл выглядит наиболее вероятной кандидатурой из атакующей линии "Реала", чье место будет освобождено для Мбаппе.



По информации издания, "Реалу" все еще требуется изыскать дополнительные средства на покупку восходящей звезды "Монако", несмотря на 90 млн. фунтов продаж этим летом, и помочь в этом испанскому гранду может как раз "Юнайтед", интересующийся Бэйлом еще с тех времен, когда Гарет был юниором "Саутгемптона".



Добавим, что покупка креативного флангового игрока является одним из приоритетов главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо на остаток лета. Переговоры с "Интером" насчет Ивана Перишича сильно затянулись, и логично ожидать, что "Юнайтед" с радостью переключит внимание на Бэйла, если появится соответствующая возможность.