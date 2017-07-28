"Юнайтед" может возобновить интерес к Бэйлу
"Манчестер Юнайтед" может активизировать свой давний интерес к вингеру "Реала" Гарету Бэйлу, чье будущее на "Сантьяго Бернабеу" внезапно оказалось под вопросом.
И хотя у игрока сборной Уэльса порой возникают определенные сложности на протяжении своей испанской карьеры, Бэйл неоднократно говорил, что не помышляет об уходе из "Реала". Последний раз Гарет уверял в том, что он счастлив в Мадриде, на прошлой неделе.
Однако The Telegraph утверждает, что президент "Реала" Флорентино Перес может пренебречь словами Бэйла и выставить того на продажу, ведь "Реал" готовится с лихвой перекрыть мировой рекорд по сумме трансфера, выложив 161 миллион фунтов за нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.
Поскольку Карим Бензема и Криштиану Роналду практически неприкосновенны и являются любимчиками Переса, 28-летний Бэйл выглядит наиболее вероятной кандидатурой из атакующей линии "Реала", чье место будет освобождено для Мбаппе.
По информации издания, "Реалу" все еще требуется изыскать дополнительные средства на покупку восходящей звезды "Монако", несмотря на 90 млн. фунтов продаж этим летом, и помочь в этом испанскому гранду может как раз "Юнайтед", интересующийся Бэйлом еще с тех времен, когда Гарет был юниором "Саутгемптона".
Добавим, что покупка креативного флангового игрока является одним из приоритетов главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо на остаток лета. Переговоры с "Интером" насчет Ивана Перишича сильно затянулись, и логично ожидать, что "Юнайтед" с радостью переключит внимание на Бэйла, если появится соответствующая возможность.
28.07.2017 08:00
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Последние комментарии:
Челси даже интересоваться боятся, ведь по счету уже отказавших им игроков двухзначное число. Это какими надо быть лохами чтобы все нормальные игроки отказались перейти?
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На фото :
- слышал в МЮ ты собираешься забить за сезон больше 10
- ага , а я слышал МЮ может возобновить интерес к тебе
- ахахахахахахахахахахахахахах
(ответить)
Это так же смешно как и уход неймара в пээсжи
(ответить)
Не нужен.
(ответить)
Да это слухи, смешно всерьез воспринимать)
(ответить)
Лучше бы ЛФК хоть кого-то купил((
(ответить)
Заебали скум ложными надеждами кормить: Гризманн, Вератти, Бэйл. На деле Линделол, Перишич, ну Лукаку норм, да.
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Смотрел вчера Интер - Бавария , Перишич дно дном , тень тени Матича , как раз уровень МЮ , да и не пойдет Бейл в МЮ
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За эти бабки лучше Ибалу заберите. Намного полезнее будет чем это стекло шваброидное
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разведут скум на 200 лямов ах ах ах
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Перишич больше не топарь. Берем Бале и можно не начинать чемпик.
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Топарик жуткий
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