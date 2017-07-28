"Юнайтед" может возобновить интерес к Бэйлу

Гарет Бэйл и Ромелу Лукаку "Манчестер Юнайтед" может активизировать свой давний интерес к вингеру "Реала" Гарету Бэйлу, чье будущее на "Сантьяго Бернабеу" внезапно оказалось под вопросом.

И хотя у игрока сборной Уэльса порой возникают определенные сложности на протяжении своей испанской карьеры, Бэйл неоднократно говорил, что не помышляет об уходе из "Реала". Последний раз Гарет уверял в том, что он счастлив в Мадриде, на прошлой неделе.

Однако The Telegraph утверждает, что президент "Реала" Флорентино Перес может пренебречь словами Бэйла и выставить того на продажу, ведь "Реал" готовится с лихвой перекрыть мировой рекорд по сумме трансфера, выложив 161 миллион фунтов за нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.

Поскольку Карим Бензема и Криштиану Роналду практически неприкосновенны и являются любимчиками Переса, 28-летний Бэйл выглядит наиболее вероятной кандидатурой из атакующей линии "Реала", чье место будет освобождено для Мбаппе.

По информации издания, "Реалу" все еще требуется изыскать дополнительные средства на покупку восходящей звезды "Монако", несмотря на 90 млн. фунтов продаж этим летом, и помочь в этом испанскому гранду может как раз "Юнайтед", интересующийся Бэйлом еще с тех времен, когда Гарет был юниором "Саутгемптона".

Добавим, что покупка креативного флангового игрока является одним из приоритетов главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо на остаток лета. Переговоры с "Интером" насчет Ивана Перишича сильно затянулись, и логично ожидать, что "Юнайтед" с радостью переключит внимание на Бэйла, если появится соответствующая возможность.


Метки Бэйл, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2017 08:00

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Последние комментарии:




  1. stones24 28.07.2017 08:35 # stones24
    Челси даже интересоваться боятся, ведь по счету уже отказавших им игроков двухзначное число. Это какими надо быть лохами чтобы все нормальные игроки отказались перейти?

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  2. bluebload 28.07.2017 08:33 # bluebload
    На фото :
    - слышал в МЮ ты собираешься забить за сезон больше 10
    - ага , а я слышал МЮ может возобновить интерес к тебе
    - ахахахахахахахахахахахахахах

    (ответить)

  3. abse 28.07.2017 08:31 # abse
    Это так же смешно как и уход неймара в пээсжи

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  4. knvlay 28.07.2017 08:30 # knvlay
    Не нужен.

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  5. new-day 28.07.2017 08:28 # new-day
    Да это слухи, смешно всерьез воспринимать)

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  6. kipeloff89 28.07.2017 08:27 # kipeloff89
    Лучше бы ЛФК хоть кого-то купил((

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  7. webb 28.07.2017 08:13 # webb
    Заебали скум ложными надеждами кормить: Гризманн, Вератти, Бэйл. На деле Линделол, Перишич, ну Лукаку норм, да.

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  8. bluebload 28.07.2017 08:12 # bluebload
    Смотрел вчера Интер - Бавария , Перишич дно дном , тень тени Матича , как раз уровень МЮ , да и не пойдет Бейл в МЮ

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  9. gringo1990 28.07.2017 08:05 # gringo1990
    За эти бабки лучше Ибалу заберите. Намного полезнее будет чем это стекло шваброидное

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  10. j-silver 28.07.2017 08:01 # j-silver
    разведут скум на 200 лямов ах ах ах

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  11. stepan-jam-boss 28.07.2017 08:01 # stepan-jam-boss
    Перишич больше не топарь. Берем Бале и можно не начинать чемпик.

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  12. karandash 28.07.2017 08:01 # karandash
    Топарик жуткий

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