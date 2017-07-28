Моуриньо не купил бы Лукаку, если бы Ибрагимович был здоров
Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не потратился бы на нападающего Ромелу Лукаку, если бы все еще мог рассчитывать на Златана Ибрагимовича.
Ранее этим летом "красные дьяволы" выложили 75 миллионов фунтов за Лукаку, который призван заменить на острие атак команды Ибрагимовича, отсутствующего с апреля из-за тяжелой травмы связок колена.
По словам Моуриньо, именно потеря Златана, забившего 28 голов до своей травмы с учетом всех соревнований, подтолкнула "Юнайтед" к покупке Ромелу.
"Мы потратили большие деньги на нападающего, потому что в случае с нападающими ты либо вынужден потратиться, либо не получаешь желаемого игрока".
"Мы потратились из-за того, что случилось со Златаном. Мы не можем позволить себе провести первые шесть месяцев сезона без большого и сильного нападающего", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.
28.07.2017 07:00
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