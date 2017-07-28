Моуриньо не купил бы Лукаку, если бы Ибрагимович был здоров

Златан Ибрагимович Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не потратился бы на нападающего Ромелу Лукаку, если бы все еще мог рассчитывать на Златана Ибрагимовича.

Ранее этим летом "красные дьяволы" выложили 75 миллионов фунтов за Лукаку, который призван заменить на острие атак команды Ибрагимовича, отсутствующего с апреля из-за тяжелой травмы связок колена.

По словам Моуриньо, именно потеря Златана, забившего 28 голов до своей травмы с учетом всех соревнований, подтолкнула "Юнайтед" к покупке Ромелу.

"Мы потратили большие деньги на нападающего, потому что в случае с нападающими ты либо вынужден потратиться, либо не получаешь желаемого игрока".

"Мы потратились из-за того, что случилось со Златаном. Мы не можем позволить себе провести первые шесть месяцев сезона без большого и сильного нападающего", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.


Метки Ибрагимович, Лукаку, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2017 07:00

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  1. wearechelsea 28.07.2017 07:20 # wearechelsea
    Манчестерские помойки тратят огромные деньги каждое лето. В итоге борятся за попадание в ЛЧ. Какие же они долбоебы. И болеют за них ебаны вроде Жезуса33

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  2. largo-winch 28.07.2017 07:10 # largo-winch
    Моуриньо не тренировал бы МЮ, если бы тренировал Челси
    Моуриньо не был бы тренером, если бы работал мясником
    МЮ не был бы помойкой, если бы за него не болели алкаши, проститутки и бомжи

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