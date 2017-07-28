Агент Лукаса Переса прибыл в Лондон

Лукас Перес Агент нападающего Лукаса Переса в четверг прибыл в Лондон, чтобы договориться об уходе своего клиента из "Арсенала".

Напомним, Перес присоединился к "канонирам" лишь год назад из "Депортиво" по сделке стоимостью 17 миллионов фунтов. На днях 28-летний испанец дал ясно понять, что не собирается оставаться на "Эмирейтс", обвинив клуб в неуважительном отношении.

Как сообщает AS, "Депортиво" не скрывает свое желания вернуть Лукаса, но в данный момент предлагает лишь 9 млн. фунтов в качестве компенсации. "Арсенал" пока не дал своего ответа, хотя надеется выручить за Переса больше.

С целью ускорить переговоры, в четверг в Лондон прилетел агент Родриго Фернандес, чье вмешательство потребовалось Пересу и два года назад — тогда именно Фернандес убедил ПАОК отпустить Лукаса в Галисию.

"Я ожидаю ответа от "Арсенала". Но лучшее предложение, которое у них есть, поступило от "Депортиво". В "Арсенале" знают, что Лукас будет играть очень мало, и они знают, что "Депортиво" хочет его вернуть. Для всех было бы лучше, чтобы они согласились продать Лукаса Переса. Мы должны убедить их", — цитирует Фернандеса Voz de Galicia.


Метки Арсенал, Депортиво, Перес

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2017 06:00

Количество просмотров Просмотров: 640

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pokersanogo 28.07.2017 07:55 # pokersanogo
    С.уки. Не заслужил такого Перес..(

    (ответить)

  2. rollik707 28.07.2017 06:16 # rollik707
    Даже нонаме сваливает и заднеприводного)))

    (ответить)

  3. chebrec 28.07.2017 06:13 # chebrec
    Арсенал непорядочный клуб

    (ответить)

  4. webb 28.07.2017 06:01 # webb
    Как и положено 6-часовая новость про кк.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: