Вальверде считает МЮ фаворитом Лиги Чемпионов

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде уверен, что "Манчестер Юнайтед" будет претендовать на победу в Лиге Чемпионов.

Благодаря победе в финале Лиги Европы "дьяволы" вернулись в главный клубный турнир. Вальверде уверен, что теперь МЮ замахнется на большее, и надеется избежать встречи с командой Жозе Моуриньо в Лиге Чемпионов.



"Для меня они остаются главными претендентами на победу, их будет тяжело обойти в Премьер-Лиге и обыграть в Лиге Чемпионов. Да, последние годы складывались для них не лучшим образом, но все налаживается, свидетельством чему стала победа в Лиге Европы".



"В этом году они будут участвовать в Лиге Чемпионов: само их присутствие вселяет страх в соперников, поэтому победить их будет очень тяжело. Я не хотел бы попасть на них в плей-офф", - цитирует Вальверде Goal.