Вальверде считает МЮ фаворитом Лиги Чемпионов
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде уверен, что "Манчестер Юнайтед" будет претендовать на победу в Лиге Чемпионов.
Благодаря победе в финале Лиги Европы "дьяволы" вернулись в главный клубный турнир. Вальверде уверен, что теперь МЮ замахнется на большее, и надеется избежать встречи с командой Жозе Моуриньо в Лиге Чемпионов.
"Для меня они остаются главными претендентами на победу, их будет тяжело обойти в Премьер-Лиге и обыграть в Лиге Чемпионов. Да, последние годы складывались для них не лучшим образом, но все налаживается, свидетельством чему стала победа в Лиге Европы".
"В этом году они будут участвовать в Лиге Чемпионов: само их присутствие вселяет страх в соперников, поэтому победить их будет очень тяжело. Я не хотел бы попасть на них в плей-офф", - цитирует Вальверде Goal.
28.07.2017 00:05
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Похер как, автобусом или бронипоездом, но Маур должен дать результат. ЛЧ либо лига, особо неважно
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Согласен. Мю не подарок для любого. Это Жозе.
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А по итогу опять Челси будет тащить всю Англию.
Да нет, мю до 1/4 дойдёт, а там наверное в серии пенальти от Ливерпуля отлетит
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