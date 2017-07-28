Вальверде считает МЮ фаворитом Лиги Чемпионов

Жозе Моуриньо Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде уверен, что "Манчестер Юнайтед" будет претендовать на победу в Лиге Чемпионов.

Благодаря победе в финале Лиги Европы "дьяволы" вернулись в главный клубный турнир. Вальверде уверен, что теперь МЮ замахнется на большее, и надеется избежать встречи с командой Жозе Моуриньо в Лиге Чемпионов.

"Для меня они остаются главными претендентами на победу, их будет тяжело обойти в Премьер-Лиге и обыграть в Лиге Чемпионов. Да, последние годы складывались для них не лучшим образом, но все налаживается, свидетельством чему стала победа в Лиге Европы".

"В этом году они будут участвовать в Лиге Чемпионов: само их присутствие вселяет страх в соперников, поэтому победить их будет очень тяжело. Я не хотел бы попасть на них в плей-офф", - цитирует Вальверде Goal.



Метки Барселона, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 28.07.2017 00:05

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  1. mancunia-planet 28.07.2017 01:05 # mancunia-planet
    Похер как, автобусом или бронипоездом, но Маур должен дать результат. ЛЧ либо лига, особо неважно

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  2. golokante 28.07.2017 00:41 # golokante
    Согласен. Мю не подарок для любого. Это Жозе.

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  3. ganinilyha 28.07.2017 00:11 # ganinilyha
    А по итогу опять Челси будет тащить всю Англию.
    Да нет, мю до 1/4 дойдёт, а там наверное в серии пенальти от Ливерпуля отлетит

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