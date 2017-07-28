"Эвертон" начал новый сезон с победы

"Эвертон" отпраздновал минимальную победу над "Ружомбероком" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Судьба первого для Уэйна Руни после возвращения на "Гудисон Парк" матча была решена в середине второго тайма, когда Лейтон Бэйнс подхватил отбитый за пределы штрафной площади матч и нанес свой удар, ставший неберущимся для голкипера из-за рикошета — 1:0.



Несмотря на подавляющее игровое преимущество и более двух десятков нанесенных ударов, "ирискам" не удалось сделать счет крупнее.



Через неделю команда Рональда Кумана совершит ответный выезд в Словакию с надеждой обеспечить себе выход в раунд плей-офф квалификации.



"Эвертон" (Англия) — "Ружомберок" (Словакия) — 1:0 (0:0)



Гол: Бэйнс 65.



"Эвертон": Стекеленбург, Мартина, Кин, Уильямс, Бэйнс, Гейе, Шнайдерлен, Калверт-Левин (Рамирес 61), Классен (Дэвис 86), Миральяс (Лукман 82), Руни.