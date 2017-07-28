"Эвертон" начал новый сезон с победы
"Эвертон" отпраздновал минимальную победу над "Ружомбероком" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Судьба первого для Уэйна Руни после возвращения на "Гудисон Парк" матча была решена в середине второго тайма, когда Лейтон Бэйнс подхватил отбитый за пределы штрафной площади матч и нанес свой удар, ставший неберущимся для голкипера из-за рикошета — 1:0.
Несмотря на подавляющее игровое преимущество и более двух десятков нанесенных ударов, "ирискам" не удалось сделать счет крупнее.
Через неделю команда Рональда Кумана совершит ответный выезд в Словакию с надеждой обеспечить себе выход в раунд плей-офф квалификации.
"Эвертон" (Англия) — "Ружомберок" (Словакия) — 1:0 (0:0)
Гол: Бэйнс 65.
"Эвертон": Стекеленбург, Мартина, Кин, Уильямс, Бэйнс, Гейе, Шнайдерлен, Калверт-Левин (Рамирес 61), Классен (Дэвис 86), Миральяс (Лукман 82), Руни.
28.07.2017 00:00
Просмотров: 1049
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Руни играет под номером 40?
(ответить)
одна из тех новостей которая не достойная быть на главной
(ответить)
о, ruzomberok. конявые их норм высекли когда-то.
апловцы не изменяют себе.
(ответить)
надо потратить еще треть миллиарда и тогда можно будет обыгрывать ружембероки и поубедительнее. шучу, мю тратил больше, а сос крипом проходил ростов с андерлехтом. каким же говном стали английские клубы. пусть еще понакупят негров втридорога
(ответить)
я руни в фэнтази взял, думаю будет тащить
(ответить)
думал разорвут
(ответить)
больше часа катали вату, потом закатили шару. Руни прямо дух МЮ привез на Гудисон
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий