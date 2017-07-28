"Эвертон" начал новый сезон с победы

Эвертон "Эвертон" отпраздновал минимальную победу над "Ружомбероком" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Судьба первого для Уэйна Руни после возвращения на "Гудисон Парк" матча была решена в середине второго тайма, когда Лейтон Бэйнс подхватил отбитый за пределы штрафной площади матч и нанес свой удар, ставший неберущимся для голкипера из-за рикошета — 1:0.

Несмотря на подавляющее игровое преимущество и более двух десятков нанесенных ударов, "ирискам" не удалось сделать счет крупнее.

Через неделю команда Рональда Кумана совершит ответный выезд в Словакию с надеждой обеспечить себе выход в раунд плей-офф квалификации.

"Эвертон" (Англия) — "Ружомберок" (Словакия) — 1:0 (0:0)

Гол: Бэйнс 65.

"Эвертон": Стекеленбург, Мартина, Кин, Уильямс, Бэйнс, Гейе, Шнайдерлен, Калверт-Левин (Рамирес 61), Классен (Дэвис 86), Миральяс (Лукман 82), Руни.


Метки Лига Европы, Ружомберок, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2017 00:00

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Последние комментарии:




  1. sexan 28.07.2017 01:12 # sexan
    Руни играет под номером 40?

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  2. john-henry 28.07.2017 00:58 # john-henry
    одна из тех новостей которая не достойная быть на главной

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  3. budun 28.07.2017 00:52 # budun
    о, ruzomberok. конявые их норм высекли когда-то.
    апловцы не изменяют себе.

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  4. wolfsmensch 28.07.2017 00:31 # wolfsmensch
    надо потратить еще треть миллиарда и тогда можно будет обыгрывать ружембероки и поубедительнее. шучу, мю тратил больше, а сос крипом проходил ростов с андерлехтом. каким же говном стали английские клубы. пусть еще понакупят негров втридорога

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  5. aaaars 28.07.2017 00:16 # aaaars
    я руни в фэнтази взял, думаю будет тащить

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  6. aaaars 28.07.2017 00:15 # aaaars
    думал разорвут

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  7. raka-eve 28.07.2017 00:04 # raka-eve
    больше часа катали вату, потом закатили шару. Руни прямо дух МЮ привез на Гудисон

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