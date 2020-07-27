Дисквалификация Бартона сокращена почти на пять месяцев

Полуторагодичная дисквалификация бывшего полузащитника "Бернли" Джо Бартона была сокращена до 13 месяцев и одной недели в результате апелляции.

Напомним, в апреле FA вынесла суровое решение в отношении 34-летнего англичанина, который, игнорируя установленные для футболистов правила, совершил более 1200 ставок в букмекерских конторах в период с 2006 по 2016 год.



Бартон был дисквалифицирован на 18 месяцев и оштрафован на 30 тысяч фунтов. Джо назвал это наказание "чрезмерным", одновременно объявив о завершении игровой карьеры.



Тем не менее, Бартон не захотел сдаваться без боя и подал апелляцию, которая сегодня была рассмотрена. И хотя Ассоциация сократила срок, который она изначально назвала "кратчайшим из возможных", 13 месяцев дисквалификации все равно едва ли оставляют Джо шансы на возвращение на футбольное поле — теперь это будет возможно 1 июня 2018 года вместо 25 октября 2018.