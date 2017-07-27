"Милан" контактирует с агентом Диего Косты

"Милан" установил контакт с агентом Жорже Мендешем по поводу нападающего "Челси" Диего Косты.

Как известно, у игрока сборной Испании нет будущего на "Стэмфорд Бридж". "Синие" уже приобрели на его место Альваро Морату и даже не допускают Косту до тренировок — Диего вынужден набирать форму в преддверии нового сезона на родине в Бразилии.



Претендентом номер один на 28-летнего Косту остается "Атлетико", однако "матрасникам" запрещено регистрировать новых игроков до января. Таким образом, Диего может потребоваться клуб для аренды на первую половину нового сезона.



Этим клубом, который возьмется обеспечить Косте игровую практику, может стать "Милан". Однако президент "россонери" Марко Фассоне предпочитает быть очень осторожным в выражениях.



"Я бы предпочел избегать разговоров об игроках из других команд. Диего Коста отличный игрок, но он игрок "Челси".



"Мы действительно навещали Жорже Мендеша. С ним можно о многом поговорить. Коста отличный игрок, но он принадлежит "Челси". Это все, что я могу сказать", — сообщил Фассоне Sky Sports.