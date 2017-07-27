Гектор в 14-й раз за карьеру отправился в аренду

Майкл Гектор Принадлежащий "Челси" защитник Майкл Гектор в 14-й раз за свою карьеру отправился в аренду — на сей раз в клуб Чемпионшипа "Халл".

Решение "синих" приобрести Гектора у "Рединга" в августе 2015 стало определенным сюрпризом — пока 25-летний игрок сборной Ямайки не провел ни одного матча за клуб со "Стэмфорд Бридж".

Проведя сезон 2015/16 в аренде в "Рединге", на прошлую кампанию Гектор отправился в "Айнтрахт" из Бундеслиги. Ранее в своей карьере Майклу также довелось поиграть в Ирландии и Шотландии — плюс в пяти клубах, не имеющих статуса профессионального.

К своим 25 годам Гектор сыграл почти 250 матчей, и теперь, продолжая накапливать опыт, Майкл будет выступать за команду Леонида Слуцкого.

"Когда я узнал о том, что "Халл" заинтересован взять меня в аренду, я легко согласился. Вернуться в Англию после сезона в Германии и помочь клубу вернуться в Премьер-Лигу — это замечательный вызов для меня", — сообщил Гектор.


Метки аренда, Гектор, трансферы, Халл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2017 20:10

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 27.07.2017 20:26 # vyrentz
    вернут, когда поймут, что Сандро не светит. Мерзкий клуб, с мерзким напыщенным париковатым геем

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  2. stretfordend 27.07.2017 20:23 # stretfordend
    легенда, диспетчер, душа - команды арендатора

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  3. chr1s8rown 27.07.2017 20:22 # chr1s8rown
    быть арендованным как шлюха -это учесть игроков щелси

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  4. fc-oil 27.07.2017 20:21 # fc-oil
    Типичный пенс

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  5. electric 27.07.2017 20:18 # electric
    как шлюха какая нить с куя на куй

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  6. fc-zenit 27.07.2017 20:11 # fc-zenit
    Так и канет в небытие.

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