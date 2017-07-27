Гектор в 14-й раз за карьеру отправился в аренду
Принадлежащий "Челси" защитник Майкл Гектор в 14-й раз за свою карьеру отправился в аренду — на сей раз в клуб Чемпионшипа "Халл".
Решение "синих" приобрести Гектора у "Рединга" в августе 2015 стало определенным сюрпризом — пока 25-летний игрок сборной Ямайки не провел ни одного матча за клуб со "Стэмфорд Бридж".
Проведя сезон 2015/16 в аренде в "Рединге", на прошлую кампанию Гектор отправился в "Айнтрахт" из Бундеслиги. Ранее в своей карьере Майклу также довелось поиграть в Ирландии и Шотландии — плюс в пяти клубах, не имеющих статуса профессионального.
К своим 25 годам Гектор сыграл почти 250 матчей, и теперь, продолжая накапливать опыт, Майкл будет выступать за команду Леонида Слуцкого.
"Когда я узнал о том, что "Халл" заинтересован взять меня в аренду, я легко согласился. Вернуться в Англию после сезона в Германии и помочь клубу вернуться в Премьер-Лигу — это замечательный вызов для меня", — сообщил Гектор.
27.07.2017 20:10
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вернут, когда поймут, что Сандро не светит. Мерзкий клуб, с мерзким напыщенным париковатым геем
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легенда, диспетчер, душа - команды арендатора
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быть арендованным как шлюха -это учесть игроков щелси
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Типичный пенс
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как шлюха какая нить с куя на куй
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Так и канет в небытие.
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