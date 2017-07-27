Санчес приступит к тренировкам с "Арсеналом" в воскресенье

Тренер "Арсенала" Арсен Венгер объявил, что в воскресенье нападающий Алексис Санчес приступит к тренировкам с командой.

Напомним, будущее Санчеса остается предметом интенсивных спекуляций. 28-летнего игрока сборной Чили продолжают активно сватать в ПСЖ и "Манчестер Сити", однако Венгер уже неоднократно говорил, что не продаст Алексиса, несмотря на истекающий через год контракт.



Намеком на то, что Венгер действительно намерен сохранить свою звезду любой ценой, является возвращение Санчеса к тренировкам с "канонирами". В этот уикенд — спустя четыре недели после завершения Кубка Конфедераций — Алексис выходит из отпуска. То же самое сделает и защитник Шкодран Мустафи.



"Алексис и Мустафи проведут свою первую тренировку в воскресенье — день, когда мы играем против "Севильи" в Кубке Эмирейтс. В первую очередь нужно действительно хорошо оценить их состояние и посмотреть, как хорошо они работали во время своего отпуска".



После этого, когда мы будем иметь иметь представление об их состоянии, нужно будет адаптировать их программу тренировок, чтобы поскорее привести их в форму. Конечно, это зависит и о того, в чем будет нуждаться команда. От всего этого будет зависеть, когда они сыграют".



"Захотим ли мы поместить их в число запасных, если они не готовы к выходу в старте? Поместить в запас нападающего проще, чем защитника. Потому что нападающий способен проявить себя за короткий промежуток времени. Поэтому посмотрим", — цитирует Венгера Sky Sports.



Добавим, что у Санчеса и Мустафи будет 12 дней, чтобы привести себя в форму к матчу первого тура Премьер-Лиги против "Лестера" 11 августа.