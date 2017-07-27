Конте объяснил, почему он променял Чалобу на Бакайоко

Антонио Конте Наставник "Челси" Антонио Конте встал на защиту политики своего клуба в отношении молодых игроков, объяснив, почему он отказался от Натаниэля Чалобы и пригласил на его место Тьемуэ Бакайоко.

В прошлом сезоне "синие" отправили в аренду в различные клубы Европы почти четыре десятка игроков. Таким образом молодежи годами приходится дожидаться своего шанса в родительской команде.

Зачастую молодым игрокам просто не хватает терпения, или они не верят, что смогут получать игровое время на "Стэмфорд Бридж". Это и стало причиной ухода из "Челси" Натана Аке, Натаниэля Чалобы и Доминика Соланке.

Особенно показателен уход 22-летнего Чалобы, который был продан в "Уотфорд", и на место которого "синие" купили за 40 миллионов фунтов 22-летнего Бакайоко. Однако Конте считает подобный размен оправданным.

"Думаю, если честно, в данный момент между двумя этими игроками существует огромная разница. Мы говорим об игроке, который выступал за "Монако" и провел около 100 матчей. Он играл в Лиге Чемпионов и играл регулярно".

"Постарайтесь понять разницу, прежде чем будете судить. Люди, которые судят, не понимают разницы".

"Иногда молодые игроки очень быстро теряют терпение. В основном из-за родителей или своего окружения. Думаю, им дают неправильные советы".

"В первую очередь они должны обладать большим терпением. И доверять клубу. Также они должны упорно трудиться, зная, что для выступлений на этом уровне им нужно стать сильнее — и лучше".

"Иногда молодые игроки думают, что они легко могут заиграть в первой команде, но это не так. Я должен выбирать только 11 лучших. Не только я — каждый тренер", — цитирует Конте Sky Sports.


Метки Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2017 19:00

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  1. fc-oil 27.07.2017 20:23 # fc-oil
    Купил себе большого негра

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  2. hateroff 27.07.2017 19:50 # hateroff
    Вы только посмотрите на эту фотонрафию. Сразу видно, что это руководитель по физ подготовке синей помойки chelsia. Да ещё и глиномес, о чем свидетельствуют буквы АС.

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  3. dragonishka 27.07.2017 19:50 # dragonishka
    Выбирал у кого фамилия смешнее

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  4. hopergolf 27.07.2017 19:45 # hopergolf
    не думал что на фапле дети до 11 лет сидят,да еще и какие шутки выдают

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  5. blackdreamer 27.07.2017 19:15 # blackdreamer
    Ас это анальная сучка
    у пинсов у всех роли на форме обозначены

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  6. bigdick 27.07.2017 19:10 # bigdick
    а чо у него АС на футболке написано? типа не против анального секса или что

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  7. mr-terry 27.07.2017 19:08 # mr-terry
    тооооооооооооооооооооооооооооооооп

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