Конте объяснил, почему он променял Чалобу на Бакайоко

Наставник "Челси" Антонио Конте встал на защиту политики своего клуба в отношении молодых игроков, объяснив, почему он отказался от Натаниэля Чалобы и пригласил на его место Тьемуэ Бакайоко.

В прошлом сезоне "синие" отправили в аренду в различные клубы Европы почти четыре десятка игроков. Таким образом молодежи годами приходится дожидаться своего шанса в родительской команде.



Зачастую молодым игрокам просто не хватает терпения, или они не верят, что смогут получать игровое время на "Стэмфорд Бридж". Это и стало причиной ухода из "Челси" Натана Аке, Натаниэля Чалобы и Доминика Соланке.



Особенно показателен уход 22-летнего Чалобы, который был продан в "Уотфорд", и на место которого "синие" купили за 40 миллионов фунтов 22-летнего Бакайоко. Однако Конте считает подобный размен оправданным.



"Думаю, если честно, в данный момент между двумя этими игроками существует огромная разница. Мы говорим об игроке, который выступал за "Монако" и провел около 100 матчей. Он играл в Лиге Чемпионов и играл регулярно".



"Постарайтесь понять разницу, прежде чем будете судить. Люди, которые судят, не понимают разницы".



"Иногда молодые игроки очень быстро теряют терпение. В основном из-за родителей или своего окружения. Думаю, им дают неправильные советы".



"В первую очередь они должны обладать большим терпением. И доверять клубу. Также они должны упорно трудиться, зная, что для выступлений на этом уровне им нужно стать сильнее — и лучше".



"Иногда молодые игроки думают, что они легко могут заиграть в первой команде, но это не так. Я должен выбирать только 11 лучших. Не только я — каждый тренер", — цитирует Конте Sky Sports.