Касорла не намерен завершать карьеру

Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла заявил, что не помышляет о завершении карьеры и еще ответит своим критикам.

32-летний испанец не может помочь "канонирам" с начала ноября. Из-за осложнений, связанных с восстановлением от травмы колена, Санти пришлось перенести уже восемь операций.



Совсем недавно в прессе появилась информация, что из-за проблем со здоровьем Касорла задумывается о завершении карьеры. В интервью радиостанции Onda Cero Санти категорически это опроверг.



"Просто не обращайте внимание на эти слухи. Те, кто отправляют меня на пенсию, еще увидят меня в деле. Я обязательно вернусь, даже не сомневайтесь в этом".



"Я не знаю, насколько далек от возвращения на поле, но я уверен, что еще сыграю в футбол на самом высоком уровне. Я работаю над собой и надеюсь, что вернусь как можно скорее", - сообщил Касорла.