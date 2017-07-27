Дебют Менди за "Сити" откладывается до конца августа

Новичок "Манчестер Сити" Бенжамен Менди пропустит старт сезона и сможет дебютировать в Премьер-Лиге только в конце августа.

Только в минувший понедельник Менди успешно прошел медицинское обследование перед переходом из "Монако" в "Сити". За трансфер 22-летнего француза горожане выплатили чуть меньше 50 миллионов фунтов.



Тем не менее, посмотреть Бенжамена в деле пока не удастся: главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола заявил, что не рассчитывает на Менди в начале сезона из-за травмы бедра.



"К сожалению, у него небольшая травма, и он не будет готов еще в течение двух-трех недель", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.