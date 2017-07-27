Моуриньо: "Погба — игрок одного уровня с Месси и Неймаром"

Поль Погба Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его полузащитник Поль Погба столь же уникален, как и звезды "Барселоны" Лионель Месси и Неймар.

В заключительном матче своего американского турне "красные дьяволы" потерпели поражение от "Барселоны", единственный гол пропустив как раз от Неймара.

Несмотря на отрицательный результат, Моуриньо остался восхищен игрой своего французского связного, поставив того в один ряд с лучшими футболистами современности.

"Месси и Неймар — единственные в своем роде, нет вторых таких же. Суарес, Иньеста, Пике, Роналду, Бэйл, Модрич, Кроос — единственные в своем роде, поэтому они могут играть лишь за один клуб, не за два".

"Мы не можем обладать ими, они принадлежат другим клубам. Но я должен сказать, что Погба продемонстрировал уровень... Он продемонстрировал, что соответствует этому уровню", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Погба

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1172

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  1. vyrentz 27.07.2017 16:58 # vyrentz
    Лизоблюд

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  2. akadam 27.07.2017 16:41 # akadam
    Тогда почему от него нет такого же толка и стоит он не наравне с ними?

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  3. blackdreamer 27.07.2017 16:33 # blackdreamer
    груич 1 уровня с иньестой
    буфон тень кариуса
    ориги новый анри

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  4. mcfc-fantactic 27.07.2017 16:25 # mcfc-fantactic
    В общем..моча в голову ебнола

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  5. gunars 27.07.2017 16:17 # gunars
    на фото: реакция игроков на слова Маура)

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  6. wengerrrro 27.07.2017 16:17 # wengerrrro
    по зарплате*

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  7. alexomck 27.07.2017 16:08 # alexomck
    неймаров куча было и будет.
    Месси к закату пошел, Погба будет лучшим.

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  8. dzengo 27.07.2017 16:03 # dzengo
    Неоправданно голословная похвала.

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  9. danny949494 27.07.2017 16:03 # danny949494
    Админ сам понимает, насколько это звучит смешно.

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  10. thespur 27.07.2017 16:01 # thespur
    А Лингард одного уровня с Роналду

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