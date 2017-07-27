Моуриньо: "Погба — игрок одного уровня с Месси и Неймаром"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его полузащитник Поль Погба столь же уникален, как и звезды "Барселоны" Лионель Месси и Неймар.

В заключительном матче своего американского турне "красные дьяволы" потерпели поражение от "Барселоны", единственный гол пропустив как раз от Неймара.



Несмотря на отрицательный результат, Моуриньо остался восхищен игрой своего французского связного, поставив того в один ряд с лучшими футболистами современности.



"Месси и Неймар — единственные в своем роде, нет вторых таких же. Суарес, Иньеста, Пике, Роналду, Бэйл, Модрич, Кроос — единственные в своем роде, поэтому они могут играть лишь за один клуб, не за два".



"Мы не можем обладать ими, они принадлежат другим клубам. Но я должен сказать, что Погба продемонстрировал уровень... Он продемонстрировал, что соответствует этому уровню", — цитирует Моуриньо Sky Sports.