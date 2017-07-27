Калас заключил новый контракт с "Челси" и вернулся в "Фулхэм"
"Челси" отправил Томаша Каласа в годичную аренду в "Фулхэм", предварительно заключив со своим защитником новый четырехлетний контракт.
Талантливый чех находится в системе "Челси" с 2010 года, когда он был куплен у "Сигмы" за 5.2 миллионов фунтов. За все это время Томаш провел лишь четыре матча за "синих", также неоднократно побывав в арендах.
Сегодня стало известно, что 24-летний защитник продлил сотрудничество с "Челси" до 2021 года, после чего вернулся в "Фулхэм", за который он выступал в прошлом сезоне.
Добавим, что в прошлом сезоне Чемпионшипа Калас сыграл 36 матчей и забил один гол. "Дачникам" не хватило совсем чуть-чуть, чтобы попасть в зону плей-офф.
27.07.2017 15:00
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