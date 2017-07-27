Калас заключил новый контракт с "Челси" и вернулся в "Фулхэм"

Томаш Калас "Челси" отправил Томаша Каласа в годичную аренду в "Фулхэм", предварительно заключив со своим защитником новый четырехлетний контракт.

Талантливый чех находится в системе "Челси" с 2010 года, когда он был куплен у "Сигмы" за 5.2 миллионов фунтов. За все это время Томаш провел лишь четыре матча за "синих", также неоднократно побывав в арендах.

Сегодня стало известно, что 24-летний защитник продлил сотрудничество с "Челси" до 2021 года, после чего вернулся в "Фулхэм", за который он выступал в прошлом сезоне.

Добавим, что в прошлом сезоне Чемпионшипа Калас сыграл 36 матчей и забил один гол. "Дачникам" не хватило совсем чуть-чуть, чтобы попасть в зону плей-офф.


Метки аренда, Калас, контракты, трансферы, Фулхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2017 15:00

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  1. superglor 27.07.2017 15:11 # superglor
    Всего 4 матча, но в одном из них обоссал грозу Нориджей Суареса. Якобы лучший нап лиги не смог продырявить 20-летнего нонейма.

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  2. skauzer59 27.07.2017 15:11 # skauzer59
    До пенсии будет за пенсионеров по арендам мотаться...

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  3. farot 27.07.2017 15:01 # farot
    каратель лфк и лично Сауреса

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