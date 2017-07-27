Конте не видит у "Тоттенхэма" амбиций топ-клуба

Антонио Конте и Маурисио Почеттино Главный тренер "Челси" Антонио Конте уверен, что "Тоттенхэм" не может считаться топ-клубом, если не совершает дорогие покупки на трансферном рынке.

Как известно, этим летом "шпоры" до сих пор не совершили ни одного приобретения, а их президент Даниэль Леви подверг критике конкурентов по Премьер-Лиге за необоснованно большие траты на трансферы.

Однако Конте имеет отличную точку зрения и считает, что "Тоттенхэм" просто недостаточно амбициозен, чтобы инвестировать в больших игроков.

"Если "шпоры" не выиграют титул, это не станет трагедией. Если они не попадут в Лигу Чемпионов, это не станет трагедией. Если они вылетят в первом же раунде Лиги Чемпионов, это не станет трагедией. Если они вылетят после одного матча в Лиге Европы, это не станет трагедией".

"Может быть, для "Челси", "Арсенала", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и — я не знаю — "Ливерпуля" это стало бы трагедией. Вы должны понимать статус команды".

"Каждая команда должна понимать, каковы ее амбиции. Если ваши амбиции заключаются в том, чтобы сражаться за титул или за победу в Лиге Чемпионов, тогда вы должны покупать дорогих игроков. Иначе вы останетесь на своем уровне. Все просто".

"Поэтому вот мой вопрос: каковы ожидания "Тоттенхэма"?" — цитирует Конте BBC.


Метки Конте, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. alexsander 27.07.2017 15:08 # alexsander
    И это только АПЛ, а в английских девизионах что? Клубы имеют амбиции, поэтому когда Суонси, выстапая в Л1 , за 2 года вышел в АПл, или тот же Хадерсфилд, или Бартон, который из Л2 поднялся за два сезона в Чемпионшип.

    а это уровень. Нигде не легко. Но все перечисленные клубы выше сделали такие топовые как Вулверхемптон, Болтон, Бирменгем, Мидлсбро, и так можно целым списком большие клубы перечислять

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  2. alexsander 27.07.2017 15:02 # alexsander
    По его мнению, только мешки могут становится чемпионами. Пацан видимо застал, как Лестер, который вчера играл в Чемпионшипе, выигал АПЛ, или тот же Блекберн.
    Более того, он ссыт на английский футбол, мол смотрите...
    Год работает в АПЛ, но он далек от английского футбола, истории, духа.

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  3. akadam 27.07.2017 15:01 # akadam
    Именно ЛФК уделал "пенсов" в очных лучше остальных (4 очка). Вот макаронник и держит это постоянно в уме. Поэтому и закончил список "Ливерпулем", тупо перечислив сначала тех, кто не создал ему проблем. Уверен, что когда он протяжно произносил "нуу яяяяя не знаааюю", в его башке проносились сцены разрыва Клоппом его синего автобуса и мокрая от слез подушка.

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  4. makeewadim 27.07.2017 14:44 # makeewadim
    Покупка дорогих игроков это амбиции для него??Дорогие не значит хорошие. Пздц. он конечно фомафилософ

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  5. hateroff 27.07.2017 14:33 # hateroff
    На фото тренер синей помойки chelsia отказывается от 3го стакана мочи, показывая, что его и с двух уже штормит.

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  6. staryi-eblan 27.07.2017 14:30 # staryi-eblan
    "Может быть, для "Челси", "Арсенала", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и — я не знаю — "Ливерпуля" это стало бы трагедией."

    Здесь он подколол Лфк. Начинает сказываться внутреннее "я"

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  7. mkhitaryan 27.07.2017 14:30 # mkhitaryan
    и — я не знаю — "Ливерпуля"
    Вы должны понимать статус команды

    Хахахаэахахахаха. Конте просто обоссал Ливерку.) Но по справедливости, надо признать.

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  8. wiktor 27.07.2017 14:27 # wiktor
    Кто тут начал считать тотн, топ-клубом, вылет с группы ЛЧ и 1/8 ЛЕ и имитация борьбы за чемпионство, всё

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  9. akadam 27.07.2017 14:23 # akadam
    Пусть расскажет это "Лестеру".

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  10. ray-black 27.07.2017 14:11 # ray-black
    Да уж куда за вами угнаться. Классно тратить дяденькины деньги и поплевывать на всех свысока.

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  11. cap26 27.07.2017 14:06 # cap26
    Челси единственный в АПЛ претендуя на ЛЧ, кто растит молодежь, развивает академию, снабжает конкурентов топовыми игроками, чтобы не было стыдно за Англию и выигрывает постоянно АПЛ из топов... Стыдно за Англию за таких конкурентов, Челси на шее вытягивает аплушку

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  12. stillinger 27.07.2017 14:03 # stillinger
    Таков нынче футбол. Без больших трат выиграть что-то почти невозможно.

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