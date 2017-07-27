Конте не видит у "Тоттенхэма" амбиций топ-клуба

Главный тренер "Челси" Антонио Конте уверен, что "Тоттенхэм" не может считаться топ-клубом, если не совершает дорогие покупки на трансферном рынке.

Как известно, этим летом "шпоры" до сих пор не совершили ни одного приобретения, а их президент Даниэль Леви подверг критике конкурентов по Премьер-Лиге за необоснованно большие траты на трансферы.



Однако Конте имеет отличную точку зрения и считает, что "Тоттенхэм" просто недостаточно амбициозен, чтобы инвестировать в больших игроков.



"Если "шпоры" не выиграют титул, это не станет трагедией. Если они не попадут в Лигу Чемпионов, это не станет трагедией. Если они вылетят в первом же раунде Лиги Чемпионов, это не станет трагедией. Если они вылетят после одного матча в Лиге Европы, это не станет трагедией".



"Может быть, для "Челси", "Арсенала", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и — я не знаю — "Ливерпуля" это стало бы трагедией. Вы должны понимать статус команды".



"Каждая команда должна понимать, каковы ее амбиции. Если ваши амбиции заключаются в том, чтобы сражаться за титул или за победу в Лиге Чемпионов, тогда вы должны покупать дорогих игроков. Иначе вы останетесь на своем уровне. Все просто".



"Поэтому вот мой вопрос: каковы ожидания "Тоттенхэма"?" — цитирует Конте BBC.