Конте не видит у "Тоттенхэма" амбиций топ-клуба
Главный тренер "Челси" Антонио Конте уверен, что "Тоттенхэм" не может считаться топ-клубом, если не совершает дорогие покупки на трансферном рынке.
Как известно, этим летом "шпоры" до сих пор не совершили ни одного приобретения, а их президент Даниэль Леви подверг критике конкурентов по Премьер-Лиге за необоснованно большие траты на трансферы.
Однако Конте имеет отличную точку зрения и считает, что "Тоттенхэм" просто недостаточно амбициозен, чтобы инвестировать в больших игроков.
"Если "шпоры" не выиграют титул, это не станет трагедией. Если они не попадут в Лигу Чемпионов, это не станет трагедией. Если они вылетят в первом же раунде Лиги Чемпионов, это не станет трагедией. Если они вылетят после одного матча в Лиге Европы, это не станет трагедией".
"Может быть, для "Челси", "Арсенала", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и — я не знаю — "Ливерпуля" это стало бы трагедией. Вы должны понимать статус команды".
"Каждая команда должна понимать, каковы ее амбиции. Если ваши амбиции заключаются в том, чтобы сражаться за титул или за победу в Лиге Чемпионов, тогда вы должны покупать дорогих игроков. Иначе вы останетесь на своем уровне. Все просто".
"Поэтому вот мой вопрос: каковы ожидания "Тоттенхэма"?" — цитирует Конте BBC.
27.07.2017 14:00
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Последние комментарии:
И это только АПЛ, а в английских девизионах что? Клубы имеют амбиции, поэтому когда Суонси, выстапая в Л1 , за 2 года вышел в АПл, или тот же Хадерсфилд, или Бартон, который из Л2 поднялся за два сезона в Чемпионшип.
а это уровень. Нигде не легко. Но все перечисленные клубы выше сделали такие топовые как Вулверхемптон, Болтон, Бирменгем, Мидлсбро, и так можно целым списком большие клубы перечислять
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По его мнению, только мешки могут становится чемпионами. Пацан видимо застал, как Лестер, который вчера играл в Чемпионшипе, выигал АПЛ, или тот же Блекберн.
Более того, он ссыт на английский футбол, мол смотрите...
Год работает в АПЛ, но он далек от английского футбола, истории, духа.
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Именно ЛФК уделал "пенсов" в очных лучше остальных (4 очка). Вот макаронник и держит это постоянно в уме. Поэтому и закончил список "Ливерпулем", тупо перечислив сначала тех, кто не создал ему проблем. Уверен, что когда он протяжно произносил "нуу яяяяя не знаааюю", в его башке проносились сцены разрыва Клоппом его синего автобуса и мокрая от слез подушка.
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Покупка дорогих игроков это амбиции для него??Дорогие не значит хорошие. Пздц. он конечно фомафилософ
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На фото тренер синей помойки chelsia отказывается от 3го стакана мочи, показывая, что его и с двух уже штормит.
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"Может быть, для "Челси", "Арсенала", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и — я не знаю — "Ливерпуля" это стало бы трагедией."
Здесь он подколол Лфк. Начинает сказываться внутреннее "я"
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и — я не знаю — "Ливерпуля"
Вы должны понимать статус команды
Хахахаэахахахаха. Конте просто обоссал Ливерку.) Но по справедливости, надо признать.
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Кто тут начал считать тотн, топ-клубом, вылет с группы ЛЧ и 1/8 ЛЕ и имитация борьбы за чемпионство, всё
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Пусть расскажет это "Лестеру".
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Да уж куда за вами угнаться. Классно тратить дяденькины деньги и поплевывать на всех свысока.
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Челси единственный в АПЛ претендуя на ЛЧ, кто растит молодежь, развивает академию, снабжает конкурентов топовыми игроками, чтобы не было стыдно за Англию и выигрывает постоянно АПЛ из топов... Стыдно за Англию за таких конкурентов, Челси на шее вытягивает аплушку
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Таков нынче футбол. Без больших трат выиграть что-то почти невозможно.
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