Светская хроника за четверг

Светская хроника Филиппе Коутиньо попросил отпустить его в "Барселону". "Манчестер Юнайтед" может купить Гарета Бэйла. Джек Уилшир готов отправиться в "Вест Хэм". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Возможная потеря Неймара лишь усиливает желание "Барселоны" приобрести полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. (talkSPORT)

Коутиньо попросил "Ливерпуль" отпустить его в "Барселону", с которой он уже согласовал условия личного контракта. (RAC1)

В "Манчестер Юнайтед" уверены, что смогут склонить "Челси" к продаже полузащитника Неманьи Матича за 40 млн. фунтов. (The Independent)

"Реал" будет готов продать вингера Гарета Бэйла в "Юнайтед", если купит у "Монако" нападающего Килиана Мбаппе. (The Independent)

Тем временем, сам Гарет Бэйл отверг вариант с "Арсеналом", который находится в поисках замены для Алексиса Санчеса. (Daily Star)

"Арсенал" близок к покупке вингера "Монако" Тома Лемара за 45 млн. фунтов. (The Sun)

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир готов продолжить карьеру в "Вест Хэме". (Evening Standard)

Нападающий "Селтика" Мусса Дембеле отказал "Марселю", но открыт к переходу в Премьер-Лигу, где в его услугах заинтересованы "Арсенал" и "Челси". (The Sun)

"Кристал Пэлас" близок к покупке голкипера "Вест Хэма" Адриана за 3 млн. фунтов. (Daily Mail)

"Тоттенхэм" интересуется 28-летним полузащитником "Бенфики" Любомиром Фейсой. (The Sun)

"Эвертон" планирует совершить еще три приобретения этим летом, укрепив позиции центрального защитника, плеймейкера и нападающего. (Daily Mirror)

"Ницца" отклонила предложение "Суонси" в 15 млн. фунтов о покупке полузащитника Жан-Мишеля Сери. (talkSPORT)

"Вест Хэм" близок к продаже нападающего Эшли Флетчера в "Мидлсбро" за 7 млн. фунтов. (The Sun)

"Бордо" хочет арендовать полузащитника "Лестера" Нампалиса Менди. (talkSPORT)

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Микель Мерино близок к переходу в "Ньюкасл". (Evening Chronicle)



Другое

На следующей неделе будет рассмотрена апелляция полузащитника Джо Бартона на свою 18-месячную дисквалификацию. (Sky Sports)

"Челси" договаривается с банкирами о кредитной линии на 500 млн. фунтов для строительства нового стадиона на месте "Стэмфорд Бридж". (Daily Mirror)

Также "Челси" ведет переговоры с рядом компаний о переименовании своего нового стадиона. (Evening Standard)

"Вест Бромвич" разослал своим фанатам сезонные абонементы, на обложке которых изображен Даррен Флетчер, еще в июне ушедший в "Стоук". (Daily Mirror)

Голкипер Джо Харт взял 25-й номер в "Вест Хэме". По этим номером он дебютировал в 2006 году за "Манчестер Сити". (Evening Standard)

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Филип Малрайн стал католическим священником. (BBC)

Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли выиграл судебный процесс, в котором на кону было 15 млн. фунтов. Эшли удалось опротестовать сделку, якобы заключенную после нескольких встреч в пабе, в ходе одной из которых он сильно напился, и его вырвало прямо в камин. (BBC)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1847

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  1. fupler 27.07.2017 13:26 # fupler
    Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Филип Малрайн стал католическим священником. (BBC)
    Из дьяволов в священники, грехи замаливать за договорные матчи!

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  2. mazabyka 27.07.2017 13:24 # mazabyka
    Все, абсолютно все ссут на гсуонси (с)

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  3. gunars 27.07.2017 13:16 # gunars
    все сс*т, на гпенсов)

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  4. mu-fc 27.07.2017 13:16 # mu-fc
    Коут понял что с лузерпулем ему выигрывать только товарняки. Если свалит, то очкарик психанет наверное, даже жан понял что лузеру ничего не светит, убегает к юве.
    Покерята ваще с ума сошли, Мбаппе, Бэйл, Роналду, Месси кто к вам пойдет, ваш лучший трансфер это удержать Санчеса и Озила

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  5. g3ndalf 27.07.2017 13:10 # g3ndalf
    жежуш это факе пехайлы? каждый божий день ему льют стакан желтой, а выпивает и просит еще

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  6. jesus33 27.07.2017 13:06 # jesus33
    chelsea договаривается с банкирами о кредитной линии на 500 млн. фунтов для строительства нового стадиона на месте "Стэмфорд Бридж". (Daily Mirror)

    Источник: http://fapl.ru/posts/56325/

    У синей помойки chelsea даже денег нет своих на строительство, приходится ипотеку брать.
    Просто позор Английской Премьер Лиги.Пользователь получил предупреждение

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  7. lfcynwa 27.07.2017 13:01 # lfcynwa
    Возможная потеря Неймара лишь усиливает желание "Барселоны" приобрести полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. (talkSPORT)

    Коутиньо попросил "Ливерпуль" отпустить его в "Барселону", с которой он уже согласовал условия личного контракта. (RAC1)

    я одного не могу понять, источники же дикая поеботина, кто блть в это верит

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