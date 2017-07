Светская хроника за четверг

Филиппе Коутиньо попросил отпустить его в "Барселону". "Манчестер Юнайтед" может купить Гарета Бэйла. Джек Уилшир готов отправиться в "Вест Хэм". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Возможная потеря Неймара лишь усиливает желание "Барселоны" приобрести полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. (talkSPORT)



Коутиньо попросил "Ливерпуль" отпустить его в "Барселону", с которой он уже согласовал условия личного контракта. (RAC1)



В "Манчестер Юнайтед" уверены, что смогут склонить "Челси" к продаже полузащитника Неманьи Матича за 40 млн. фунтов. (The Independent)



"Реал" будет готов продать вингера Гарета Бэйла в "Юнайтед", если купит у "Монако" нападающего Килиана Мбаппе. (The Independent)



Тем временем, сам Гарет Бэйл отверг вариант с "Арсеналом", который находится в поисках замены для Алексиса Санчеса. (Daily Star)



"Арсенал" близок к покупке вингера "Монако" Тома Лемара за 45 млн. фунтов. (The Sun)



Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир готов продолжить карьеру в "Вест Хэме". (Evening Standard)



Нападающий "Селтика" Мусса Дембеле отказал "Марселю", но открыт к переходу в Премьер-Лигу, где в его услугах заинтересованы "Арсенал" и "Челси". (The Sun)



"Кристал Пэлас" близок к покупке голкипера "Вест Хэма" Адриана за 3 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" интересуется 28-летним полузащитником "Бенфики" Любомиром Фейсой. (The Sun)



"Эвертон" планирует совершить еще три приобретения этим летом, укрепив позиции центрального защитника, плеймейкера и нападающего. (Daily Mirror)



"Ницца" отклонила предложение "Суонси" в 15 млн. фунтов о покупке полузащитника Жан-Мишеля Сери. (talkSPORT)



"Вест Хэм" близок к продаже нападающего Эшли Флетчера в "Мидлсбро" за 7 млн. фунтов. (The Sun)



"Бордо" хочет арендовать полузащитника "Лестера" Нампалиса Менди. (talkSPORT)



Полузащитник дортмундской "Боруссии" Микель Мерино близок к переходу в "Ньюкасл". (Evening Chronicle)







Другое



На следующей неделе будет рассмотрена апелляция полузащитника Джо Бартона на свою 18-месячную дисквалификацию. (Sky Sports)



"Челси" договаривается с банкирами о кредитной линии на 500 млн. фунтов для строительства нового стадиона на месте "Стэмфорд Бридж". (Daily Mirror)



Также "Челси" ведет переговоры с рядом компаний о переименовании своего нового стадиона. (Evening Standard)



"Вест Бромвич" разослал своим фанатам сезонные абонементы, на обложке которых изображен Даррен Флетчер, еще в июне ушедший в "Стоук". (Daily Mirror)



Голкипер Джо Харт взял 25-й номер в "Вест Хэме". По этим номером он дебютировал в 2006 году за "Манчестер Сити". (Evening Standard)



Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Филип Малрайн стал католическим священником. (BBC)



Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли выиграл судебный процесс, в котором на кону было 15 млн. фунтов. Эшли удалось опротестовать сделку, якобы заключенную после нескольких встреч в пабе, в ходе одной из которых он сильно напился, и его вырвало прямо в камин. (BBC)