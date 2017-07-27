Светская хроника за четверг
Филиппе Коутиньо попросил отпустить его в "Барселону". "Манчестер Юнайтед" может купить Гарета Бэйла. Джек Уилшир готов отправиться в "Вест Хэм". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
Возможная потеря Неймара лишь усиливает желание "Барселоны" приобрести полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. (talkSPORT)
Коутиньо попросил "Ливерпуль" отпустить его в "Барселону", с которой он уже согласовал условия личного контракта. (RAC1)
В "Манчестер Юнайтед" уверены, что смогут склонить "Челси" к продаже полузащитника Неманьи Матича за 40 млн. фунтов. (The Independent)
"Реал" будет готов продать вингера Гарета Бэйла в "Юнайтед", если купит у "Монако" нападающего Килиана Мбаппе. (The Independent)
Тем временем, сам Гарет Бэйл отверг вариант с "Арсеналом", который находится в поисках замены для Алексиса Санчеса. (Daily Star)
"Арсенал" близок к покупке вингера "Монако" Тома Лемара за 45 млн. фунтов. (The Sun)
Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир готов продолжить карьеру в "Вест Хэме". (Evening Standard)
Нападающий "Селтика" Мусса Дембеле отказал "Марселю", но открыт к переходу в Премьер-Лигу, где в его услугах заинтересованы "Арсенал" и "Челси". (The Sun)
"Кристал Пэлас" близок к покупке голкипера "Вест Хэма" Адриана за 3 млн. фунтов. (Daily Mail)
"Тоттенхэм" интересуется 28-летним полузащитником "Бенфики" Любомиром Фейсой. (The Sun)
"Эвертон" планирует совершить еще три приобретения этим летом, укрепив позиции центрального защитника, плеймейкера и нападающего. (Daily Mirror)
"Ницца" отклонила предложение "Суонси" в 15 млн. фунтов о покупке полузащитника Жан-Мишеля Сери. (talkSPORT)
"Вест Хэм" близок к продаже нападающего Эшли Флетчера в "Мидлсбро" за 7 млн. фунтов. (The Sun)
"Бордо" хочет арендовать полузащитника "Лестера" Нампалиса Менди. (talkSPORT)
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Микель Мерино близок к переходу в "Ньюкасл". (Evening Chronicle)
Другое
На следующей неделе будет рассмотрена апелляция полузащитника Джо Бартона на свою 18-месячную дисквалификацию. (Sky Sports)
"Челси" договаривается с банкирами о кредитной линии на 500 млн. фунтов для строительства нового стадиона на месте "Стэмфорд Бридж". (Daily Mirror)
Также "Челси" ведет переговоры с рядом компаний о переименовании своего нового стадиона. (Evening Standard)
"Вест Бромвич" разослал своим фанатам сезонные абонементы, на обложке которых изображен Даррен Флетчер, еще в июне ушедший в "Стоук". (Daily Mirror)
Голкипер Джо Харт взял 25-й номер в "Вест Хэме". По этим номером он дебютировал в 2006 году за "Манчестер Сити". (Evening Standard)
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Филип Малрайн стал католическим священником. (BBC)
Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли выиграл судебный процесс, в котором на кону было 15 млн. фунтов. Эшли удалось опротестовать сделку, якобы заключенную после нескольких встреч в пабе, в ходе одной из которых он сильно напился, и его вырвало прямо в камин. (BBC)
27.07.2017 13:00
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Последние комментарии:
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Филип Малрайн стал католическим священником. (BBC)
Из дьяволов в священники, грехи замаливать за договорные матчи!
(ответить)
Все, абсолютно все ссут на гсуонси (с)
(ответить)
все сс*т, на гпенсов)
(ответить)
Коут понял что с лузерпулем ему выигрывать только товарняки. Если свалит, то очкарик психанет наверное, даже жан понял что лузеру ничего не светит, убегает к юве.
Покерята ваще с ума сошли, Мбаппе, Бэйл, Роналду, Месси кто к вам пойдет, ваш лучший трансфер это удержать Санчеса и Озила
(ответить)
жежуш это факе пехайлы? каждый божий день ему льют стакан желтой, а выпивает и просит еще
(ответить)
chelsea договаривается с банкирами о кредитной линии на 500 млн. фунтов для строительства нового стадиона на месте "Стэмфорд Бридж". (Daily Mirror)
Источник: http://fapl.ru/posts/56325/
У синей помойки chelsea даже денег нет своих на строительство, приходится ипотеку брать.
Просто позор Английской Премьер Лиги.
(ответить)
Возможная потеря Неймара лишь усиливает желание "Барселоны" приобрести полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. (talkSPORT)
Коутиньо попросил "Ливерпуль" отпустить его в "Барселону", с которой он уже согласовал условия личного контракта. (RAC1)
я одного не могу понять, источники же дикая поеботина, кто блть в это верит
(ответить)
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