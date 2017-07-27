Эурельо Гомес останется в "Уотфорде" еще на два года

Эурельо Гомес Голкипер Эурельо Гомес заключил с "Уотфордом" новый контракт на два года.

Присоединившись к "шершням" в 2014 году, с тех пор Гомес сыграл 122 матча за клуб. В сезоне 2015/16 Эурельо был признан лучшим игроком в команде как по версии болельщиков, так и по версии футболистов, в сезоне 2016/17 — только по версии футболистов.

В прошлой кампании 36-летний бразилец помог "Уотфорду" сохранить прописку в Премьер-Лиге, и с одобрения нового тренера Марку Силвы клуб наградил Гомеса новым контрактом до июня 2019.


Метки Гомес, контракты, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2017 12:40

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Последние комментарии:




  1. osivori 27.07.2017 12:55 # osivori
    помню в тотэнхэме на последней минуте пенал взял от ДД при счете 1-1

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  2. karandash 27.07.2017 12:45 # karandash
    Топарик жуткий

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