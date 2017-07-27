"Челси" пытался купить Кайла Уолкера

Наставник "Челси" Антонио Конте признался, что его клуб пытался приобрести защитника Кайла Уолкера, пока тот не перешел из "Тоттенхэма" в "Манчестер Сити".

Ранее в этом месяце "горожане" оформили покупку 27-летнего игрока сборной Англии за рекордную для мирового футбола сумму для защитника — 54 миллиона фунтов, включая бонусы.



По информации Evening Standard, незадолго до того, как "Сити" и "Тоттенхэм" ударили по рукам, свое предложение о покупке Уолкера сделал и "Челси", но лишь в размере 45 млн. фунтов. Конте подтверждает, что "синие" действительно претендовали на Кайла.



"Если ты хочешь Уолкера, то ты знаешь, что Уолкер стоит дорого. Мы пытались приобрести Уолкера. Если честно, думаю, теперь каждый игрок дорогой. Даже если ты просто делаешь запрос, то узнаешь, что игрок стоит дорого".



"Ты собираешься купить правого защитника, левого защитника или центрального защитника? Это будет стоить дорого. Командам, которым нужно укрепить свои составы, приходится очень сложно на трансферном рынке", — сообщил Конте.