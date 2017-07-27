"Челси" пытался купить Кайла Уолкера
Наставник "Челси" Антонио Конте признался, что его клуб пытался приобрести защитника Кайла Уолкера, пока тот не перешел из "Тоттенхэма" в "Манчестер Сити".
Ранее в этом месяце "горожане" оформили покупку 27-летнего игрока сборной Англии за рекордную для мирового футбола сумму для защитника — 54 миллиона фунтов, включая бонусы.
По информации Evening Standard, незадолго до того, как "Сити" и "Тоттенхэм" ударили по рукам, свое предложение о покупке Уолкера сделал и "Челси", но лишь в размере 45 млн. фунтов. Конте подтверждает, что "синие" действительно претендовали на Кайла.
"Если ты хочешь Уолкера, то ты знаешь, что Уолкер стоит дорого. Мы пытались приобрести Уолкера. Если честно, думаю, теперь каждый игрок дорогой. Даже если ты просто делаешь запрос, то узнаешь, что игрок стоит дорого".
"Ты собираешься купить правого защитника, левого защитника или центрального защитника? Это будет стоить дорого. Командам, которым нужно укрепить свои составы, приходится очень сложно на трансферном рынке", — сообщил Конте.
27.07.2017 12:00
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Последние комментарии:
Скам, колбаса и гг-шники, открывайте свою пасть, я ссать буду
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Все как обычно, дали на клык челси, косящим под нищебродов.
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Льётся без остановки.
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Е6ать, вот как же веселит, что больше всех по поводу того, что рынок е6анулся кричит контекс, лысый и обоссаный переводчик, хотя их же клубы сами задрали ценники и теперь расхлебывают своё же гавно..по сути сейчас только они и могут без проблем покупать хороших игроков, но всё равно ноют, отмазки готовят))
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Интересно. И сейчас фарот в очередной раз вылезет со своей альтернативной реальностью как в новости с Данило? Больной человек какой-то.
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Прикрывает Эмелано, чтобы снизить давление на клуб. Если бы Антонио действительно интересовался этим игроком - он бы давно уже был в Челси.
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Если шыти купит Сандро джесус33 сделает автофелляцию
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Михайло спецом кормит провинции
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Так как этим летом, синюю помойку chelsea похоже еще никогда не унижали.
Да, их унижают постоянно и без остановки, но чтобы настолько - это впервые.
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струя не прекращается
просто без остановки (с)
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Ну началось , ща выражаясь местным недожаргоном из под шконки повылазят глорики и начнут друг на друга делась пись пись , делая вид что это имеет какое-то отношение к Челси
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