Маркович договаривается с "Фиорентиной"

Лазар Маркович Вингер "Ливерпуля" Лазар Маркович ведет переговоры о своем переходе в "Фиорентину".

На днях главный тренер "красных" Юрген Клопп дал ясно понять, что Марковичу нет места в его планах на предстоящий сезон. Лазар получил совет озаботиться поисками нового клуба.

Судя по всему, 23-летний серб последовал рекомендации Клоппа. Марковича, отыгравшего вторую половину прошлого сезона в аренде в "Халле", не оказалось среди игроков "Ливерпуля", которые в среду улетели на тренировочный сбор в Германию.

Как сообщает PA Sport, Лазар остался дома, чтобы провести встречу с представителями "Фиорентины". Чтобы заполучить Марковича, клубу Серии А придется выложить 16 миллионов фунтов.

В услугах Лазара также заинтересован "Уотфорд", где теперь работает бывший тренер "Халла" Марку Силва, однако для "шершней" установленная "красными" цена кажется завышенной.


Метки Ливерпуль, Маркович, Фиорентина

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2017 11:00

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  1. alone-scouzer 27.07.2017 11:14 # alone-scouzer
    Но ведь это лучший вингер планеты...жаль оказался пустышкой

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  2. akadam 27.07.2017 11:08 # akadam
    За 16 вряд ли продастся. "Красная" цена - 10.

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