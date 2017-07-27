Маркович договаривается с "Фиорентиной"

Вингер "Ливерпуля" Лазар Маркович ведет переговоры о своем переходе в "Фиорентину".

На днях главный тренер "красных" Юрген Клопп дал ясно понять, что Марковичу нет места в его планах на предстоящий сезон. Лазар получил совет озаботиться поисками нового клуба.



Судя по всему, 23-летний серб последовал рекомендации Клоппа. Марковича, отыгравшего вторую половину прошлого сезона в аренде в "Халле", не оказалось среди игроков "Ливерпуля", которые в среду улетели на тренировочный сбор в Германию.



Как сообщает PA Sport, Лазар остался дома, чтобы провести встречу с представителями "Фиорентины". Чтобы заполучить Марковича, клубу Серии А придется выложить 16 миллионов фунтов.



В услугах Лазара также заинтересован "Уотфорд", где теперь работает бывший тренер "Халла" Марку Силва, однако для "шершней" установленная "красными" цена кажется завышенной.