Саутгейт готов вернуть Руни в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что теперь готов вернуть в национальную команду ее капитана Уэйна Руни.

Дефицит игровой практики в "Манчестер Юнайтед" лишил 31-летнего Руни капитанской повязки и места в команде "трех львов". После перехода в "Эвертон" Уэйн рассчитывает вернуться в сборную, последний матч за которую провел еще в середине ноября.



Саутгейт рад, что в новом сезоне ветеран будет чаще выходить на поле и демонстрировать свои лучшие качества. Гарет уже заверил Руни, что двери в сборную Англии для него по-прежнему открыты.



"Главное, что теперь Руни, вероятно, сможет получать больше игровой практики. В клубах Премьер-Лиги играет всего 70 англичан, поэтому для нас важен каждый футболист", - сообщил Саутгейт Evening Standard.

