Лерой Сане перенес операцию на носу

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане рассказал, что в конце прошлого сезона перенес операцию на носе и теперь сможет стать более раскрепощенным на футбольном поле.

21-летний Сане достаточно уверенно провел свой дебютный английский сезон, забив девять голов. Однако Лерой не принял участие в Кубке Конфедераций со сборной Германии, и на то было своя причина.



"Я пропустил Кубок Конфедераций, потому что перенес операцию на своем носу. Я не мог нормально дышать через него. Я обсудил с тренером своей сборной и Пепом Гвардиолой, когда будет лучше всего провести операцию".



"Это было проблемой для меня. Иногда я чувствовал дискомфорт во время матчей. Мне было по-настоящему сложно дышать через нос, но теперь все в порядке", — сообщил Сане ESPN.