Лерой Сане перенес операцию на носу

Лерой Сане Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане рассказал, что в конце прошлого сезона перенес операцию на носе и теперь сможет стать более раскрепощенным на футбольном поле.

21-летний Сане достаточно уверенно провел свой дебютный английский сезон, забив девять голов. Однако Лерой не принял участие в Кубке Конфедераций со сборной Германии, и на то было своя причина.

"Я пропустил Кубок Конфедераций, потому что перенес операцию на своем носу. Я не мог нормально дышать через него. Я обсудил с тренером своей сборной и Пепом Гвардиолой, когда будет лучше всего провести операцию".

"Это было проблемой для меня. Иногда я чувствовал дискомфорт во время матчей. Мне было по-настоящему сложно дышать через нос, но теперь все в порядке", — сообщил Сане ESPN.


Метки Манчестер Сити, Сане

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2017 09:00

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  1. januzaj00 27.07.2017 09:28 # januzaj00
    Хочет Иброй стать

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  2. wengerrrro 27.07.2017 09:08 # wengerrrro
    пинсам тож сложно через нос дышать, там уже все забито

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