Конте мечтает о покупке Кейна

Харри Кейн и Гари Кэхилл Главный тренер "Челси" Антонио Конте признался, что мечтает о приобретении нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

После покупки Альваро Мораты из "Реала" Конте уточнил, что именно испанец был приоритетной целью "синих", а вовсе не Ромелу Лукаку, перекочевавший из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед".

Если бы у Конте был выбор, итальянец предпочел бы 23-летнего Кейна. Антонио восхищается игровыми качествами нападающего, который стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги в прошлом сезоне.

"Для меня Кейн – один из лучших нападающих в мире прямо сейчас. Если бы я должен был купить одного нападающего, я бы приобрел именно его. Он – совершенный нападающий, сильный физически, с мячом, без мяча, он силён в воздухе, хорош справа и слева".

"Если вы соберетесь купить его сейчас, вам придется заплатить не менее 100 миллионов фунтов. Как минимум. Если я вижу такую цену за нападающего, то точно знаю, что это прекрасный форвард", - цитирует Конте The Telegraph.


Метки Кейн, Конте, Тоттенхэм, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 27.07.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1543

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  1. slavik92 27.07.2017 08:56 # slavik92
    шарит
    жаль ток, что кейн не уйдет.

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  2. midland-mu 27.07.2017 08:55 # midland-mu
    Азаза

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  3. edgarkuznetsov 27.07.2017 08:22 # edgarkuznetsov
    Он уже в морату не верит

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  4. danny949494 27.07.2017 08:12 # danny949494
    Зачем давать такое интервью после приобретения Мораты?

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  5. jesus33 27.07.2017 08:05 # jesus33
    Если синяя лондонская помойка chelsea за лавочника Реала заплатила 80 фунтов, то Кейн должен стоить не менее 200 млн.
    Но откуда у убогого chelsea такие деньги?

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  6. fanat-united 27.07.2017 08:01 # fanat-united
    И тут пенсов обоссут

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