Конте мечтает о покупке Кейна

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признался, что мечтает о приобретении нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

После покупки Альваро Мораты из "Реала" Конте уточнил, что именно испанец был приоритетной целью "синих", а вовсе не Ромелу Лукаку, перекочевавший из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед".



Если бы у Конте был выбор, итальянец предпочел бы 23-летнего Кейна. Антонио восхищается игровыми качествами нападающего, который стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги в прошлом сезоне.



"Для меня Кейн – один из лучших нападающих в мире прямо сейчас. Если бы я должен был купить одного нападающего, я бы приобрел именно его. Он – совершенный нападающий, сильный физически, с мячом, без мяча, он силён в воздухе, хорош справа и слева".



"Если вы соберетесь купить его сейчас, вам придется заплатить не менее 100 миллионов фунтов. Как минимум. Если я вижу такую цену за нападающего, то точно знаю, что это прекрасный форвард", - цитирует Конте The Telegraph.