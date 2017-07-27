Конте мечтает о покупке Кейна
Главный тренер "Челси" Антонио Конте признался, что мечтает о приобретении нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.
После покупки Альваро Мораты из "Реала" Конте уточнил, что именно испанец был приоритетной целью "синих", а вовсе не Ромелу Лукаку, перекочевавший из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед".
Если бы у Конте был выбор, итальянец предпочел бы 23-летнего Кейна. Антонио восхищается игровыми качествами нападающего, который стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги в прошлом сезоне.
"Для меня Кейн – один из лучших нападающих в мире прямо сейчас. Если бы я должен был купить одного нападающего, я бы приобрел именно его. Он – совершенный нападающий, сильный физически, с мячом, без мяча, он силён в воздухе, хорош справа и слева".
"Если вы соберетесь купить его сейчас, вам придется заплатить не менее 100 миллионов фунтов. Как минимум. Если я вижу такую цену за нападающего, то точно знаю, что это прекрасный форвард", - цитирует Конте The Telegraph.
27.07.2017 08:00
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Последние комментарии:
шарит
жаль ток, что кейн не уйдет.
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Азаза
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Он уже в морату не верит
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Зачем давать такое интервью после приобретения Мораты?
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Если синяя лондонская помойка chelsea за лавочника Реала заплатила 80 фунтов, то Кейн должен стоить не менее 200 млн.
Но откуда у убогого chelsea такие деньги?
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И тут пенсов обоссут
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