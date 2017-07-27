Джо Харт надеется финишировать с "Вест Хэмом" в топ-8, как минимум
Голкипер "Вест Хэма" Джо Харт считает, что его команда способна как минимум финишировать в топ-8 Премьер-Лиги в новом сезоне.
К старту нового сезона "молотобойцы" подходят, значительно укрепив свой состав. Команду Славена Билича пополнили Пабло Сабалета, Марко Арнаутович, Хавьер Эрнандес, а также сам Харт. Джо уверен, что эти старания руководства не пройдут даром.
"Мы будем стремиться попасть в топ-8 Премьер-Лиги и даже выше. Президент оказал поддержку команду, инвестировав в нее деньги, поэтому мы должны ставить перед собой высокие цели".
"Если реально смотреть на вещи, то выиграть лигу будет невероятно тяжело, однако мы должны стремиться как можно выше и быть готовыми к конкуренции на каждом уровне".
"У нас интересное начало сезона, на выезде против "Манчестер Юнайтед", и это будет хорошее испытание для нас", — сообщил Харт Sky Sports.
27.07.2017 07:00
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