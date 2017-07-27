Лукаку или Мората: кто окажется лучше?
Еще в июне все должно было сложиться по-другому. Менеджер "Челси" Антонио Конте был уверен в том, что его клуб вскоре договорится с нападающим "Эвертона" Ромелу Лукаку. В "Манчестер Юнайтед" имели собственную "первую опцию" на позицию центрфорварда — им должен был стать Альваро Мората из "Реала", желавший снова поработать с Жозе Моуриньо. Но в реальности все вышло наоборот.
Месяц спустя оба клуба достигли своих целей — и "Челси", и "Юнайтед" имеют нового нападающего, но при этом в футболке "синих" в следующем сезоне сыграет испанец Мората, а цвета "Юнайтед" будет защищать бельгиец Лукаку. Случился размен, и оба потенциальных претендента на титул забрали себе запасные варианты, оставив без первой желанной опции конкурента.
Об этом, конечно, можно поспорить. Кто-то подозревает "Манчестер Юнайтед" и Жозе Моуриньо едва ли не в имитации интереса к Морате. Имитацией это быть не могло, но Лукаку по всем параметрам выглядел форвардом для МЮ — и логика подсказывала, что в мыслях их менеджера вариант с Ромелу всегда был приоритетным. Узнать об этом в ближайшее время не получится, но можно предположить, что в "Юнайтед" до определенной поры также были уверены в том, что бельгиец достанется "Челси", что и сделало Морату предметом обсуждений с "Реалом" в июне.
И почти в той же степени неправильно говорить об испанце, как об изначально нежелательном варианте для "Челси". Приоритетом был Лукаку — в этом случае все более или менее очевидно, но Мората также давно имеет признание менеджера лондонцев Антонио Конте. Воспитанника "Реала" он подписал в "Ювентус" незадолго до своего ухода. Им он интересовался и прошлым летом в "Челси": не исключено, что по итогу он даже сумеет разнообразить игру чемпионов так, как это бы не удалось Лукаку. Потому что речь в конечном счете, идет о двух очень разных нападающих, на которых в одинаковой степени будут обращены взоры болельщиков "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
Лукаку имеет то, чего нет у Мораты. Уже на протяжении четырех полных сезонов бельгиец выступает именно в Премьер-Лиге. В отличие от испанца, у него большой опыт в роли "первого номера" атаки — ударного форварда, выходящего в старте на каждый поединок своей команды. К 24 годам он забил значительно больше, хотя это правильно объяснять также и количеством проведенного времени на поле. Если брать среднюю статистику голов и минут на поле, то Мората в прошлом сезоне обходит не только Лукаку — в его Примере показатель лучше был только у Лионеля Месси.
Последняя подробность, конечно, не так важна, учитывая, что никогда прежде Морате не приходилось играть столько, сколько придется в "Челси". Лукаку в этот момент выглядит лучшей опцией для обеих команд, но у Мораты также есть преимущество, о котором, наверняка, думал Моуриньо. Во-первых, Альваро уже имеет солидный опыт игры за очень большие европейские клубы — и также опыт игры на решающих стадиях Лиги Чемпионов. Во-вторых, этот опыт был вполне успешным: на пути "Ювентуса" к финалу турнира два года назад испанец забил в плей-офф пять мячей. Подробности, которыми пока не может похвастаться карьера Лукаку, забивавшего много, но только в составе команд средней руки.
Что наверняка заставляет болельщиков "Челси" волноваться, так это их собственный опыт. Нет сомнений в том, что Диего Коста — бомбардир трех последних сезонов, покинет команду, и Мората станет его прямой заменой. "Синие" очень привыкли к Диего, и они с тревогой вспоминают о том длительном периоде между ним и Дидье Дрогба, когда клуб предпринял много неудачных попыток подписать забивного нападающего. Коста этот вопрос решил, предложив ту же физическую мощь, что была у Дрогба, в то время как на "Стэмфорд Бридж" провалились форварды другого типа — вроде Андрея Шевченко и Фернандо Торреса.
Мората, стоит признать, больше походит на последних, чем на Косту. Но это необязательно плохо: да, Альваро пока не известен, как человек, в одиночку вытягивающий матчи и запугивающий защитников, подобно Косте. Но не исключено, что качества этого талантливого испанца помогут "синим" разнообразить игру в атаке. И уж точно Конте может положиться на Альваро в большей степени, чем на Диего, если речь заходит о профессионализме и постоянстве. С ними Мората может стать своим и через время, даже если не сумеет сходу взорвать — как бы там ни было, он только приближается к потенциально лучшим годам, а не прошел свой пик, как Шевченко и Торрес.
Интересно, что Моуриньо обеспечил Морате его дебют в футболке "Реала", а также был менеджером, подписавшим в "Челси" Дрогба и Косту. Неудивительно, что ему был интересен первый, и абсолютно ясно, почему он хотел Лукаку. Бельгиец станет прямой заменой надолго вылетевшему Златану Ибрагимовичу. Нельзя сказать, что со шведом в составе МЮ был лишен забивного форварда, хотя Райан Гиггз и считает, что Лукаку может превратить многочисленные ничьи "Юнайтед" в победы. Златан тоже забивал немало, и, скорее, это вопрос того, сумеют ли прибавить другие атакующие футболисты, разочаровавшие своей реализацией в прошлом сезоне.
Вряд ли Лукаку должен сделать принципиальную разницу на позиции "девятого номера", учитывая результативность Златана. Другое дело, что Лукаку моложе — он имеет впереди больше лет и может надолго закрыть этот важный вопрос для манкунианцев. Это также позволяет ему сейчас быть выносливее шведа и предлагать "Юнайтед" больше с точки зрения атакующей игры в принципе. Несмотря на габариты, Лукаку нельзя назвать медленным форвардом, и он также самый большой из "таранов" Премьер-Лиги, качества которого во всех смыслах пригодятся в играх с пресловутыми середняками.
Как бы там ни было, а "Манчестер Юнайтед" и "Челси" с ключевым вопросом разобрались, даже если кто-то из них и согласился на "вторую опцию". Ромелу Лукаку и Альваро Мората обладают разными характеристиками, и определить, кто из них был лучшим вариантом для каждой из сторон, можно будет только в контексте будущих выступлений команд и роли обоих на поле. Отличные шансы преуспеть есть как у одного, так и второго.
Иван Громиков специально для FAPL.ru
27.07.2017 06:00
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Последние комментарии:
спасибо двум командам из Англии, что в честь великого певца назвали коллективы( манЧестер Юнайтед и манЧестер Сити, спасибо!
(ответить)
Встречайте ravi. Это как rav-07, только ravi.
"Челси" предпочитает купить Лукаку, а не Морату
23.05.2017 12:33 #
ravi
Хуже чем полено мората быть не может, так что если выбор у руководства стоит между ними тоточевидно что Лукаку
"Юнайтед" договорился с Моратой
09.06.2017 18:35 #
ravi
Слава тебе Господи, пронесло нас от этого анскильного бездаря, более того он ещё и скуму руинить пойдёт, какой же каеф
"Эвертон" принял предложение МЮ по Лукаку
06.07.2017 15:08 #
ravi
АХАХАХАХ в голосину с долбаеба, Мората не нуже говорит теперь ахахахах биомусор
08.07.2017 11:31 #
ravi
Какой же Антонио Конте Гений. Просто сверхразум, как Месси, только на тренирском поприще. Забайтил чушку моуринье новостью о том что нужно во что бы это не стало подписать лукаку, заставив того отказаться от нужного ему Мораты, и подсунуть скуму очередную деревянную нигриллу за 100 лимончиков, и увидев как руководство целится на мусор вроде Хамеса, провернул такой же трюк. Просто тренерский Зевс, обоссал весь скум да так что брызги долетели до еблищь из ман щити. Какой же все таки он Великий, величайший коуч всей истории, в лучшем клубе Англии, все справедливо как никогда
(ответить)
Как можно сравнивать переоценное бревно, без малейшей мысли в атаке, пассажира в своей сборной и нонейма с известнейшим форвардом, классным завершителем атак, с ловкостью ног, которым позавидует каждый форвард и будущим обладателем золотой бутсы?? Ну как можно сравнивать Морату, который кроме гола Баварии в ЛЧ нихрена ничем не отметился в своей карьере и тащером, бойцом, звезду АПЛ Ромелу Лукаку???
только пинс может их сравнивать.
Лукаку небо, Мората земля
(ответить)
Чот реал на фоне сити какое-то лютое гавнище.
(ответить)
По сути и лукаку и мората и ляказктт это напы второго эшелона. Кейн скорее всего опять всех обоссыт
(ответить)
Успех любой команды, как этот эспрессо, который я сейчас пью - качество.
(ответить)
Лукаку против Барселоны - 90 минут, 0 созданных шансов, 0 голов, 0 голевых
Мората против Баварии - 15 минут, множество созданных шансов, 1 голевая передача
Вот и вся разница епт
(ответить)
Бакайока катит мяч Азару, Азар проходит троих навес Мората бьёт и голлллл хэт Рик Мораты на олд траффорд, дырка хея не смог спасти от позора
(ответить)
Лукаку как минимум, должен забить больше чем Ибра иначе зашквар. Ибо Златану было 35 и играл первый сезон. Соответственно если молодость и 4х летний опыт не поможет то пздц.
(ответить)
Мы сегодня видели что может это макака против большого клуба как Барселона один удар и все.......
(ответить)
Даже самый обоссаный пинс понимает что Лукаку лучше
(ответить)
Для даунов который кричят что у Лукаку опыт в Апл, у Мораты опыт в больших клубах и Лч а Лукаку скорее всего не видать большого клуба и плей офф Лч
(ответить)
03.07.2017
Главный тренер "Челси" Антонио Конте попросил клуб подписать нападающего "Эвертона" Ромелу Лукаку - за любые деньги.
Как сообщает The Telegraph, итальянец настолько заинтересован в покупке Лукаку, что попросил "Челси" потратить любые деньги ради возвращения нападающего на "Стэмфорд Бридж".
http://fapl.ru/posts/55860/
08.07.2017
"Челси" предпринял отчаянную попытку перехватить Ромелу Лукаку, предложив за нападающего "Эвертона" 75 миллионов фунтов, как и "Манчестер Юнайтед".
http://fapl.ru/posts/55940/
Но пенсы будут по прежнему кричать что Мората не был для них последним вариантом, который они купили потому что больше ничего не осталось.
(ответить)
посмотрим на Морату. стата и опыт АПЛ на стороне Лукаку.
(ответить)
Если брать среднюю статистику голов и минут на поле, то Мората в прошлом сезоне обходит не только Лукаку — в его Примере показатель лучше был только у Лионеля Месси
Источник: http://fapl.ru/posts/56317/?c=1
(ответить)
Как говориться, пока МЮ позади нас, буду радоватся голам Лукаку. Удачи в след сезоне!
(ответить)
сравнение ебала. когда у тебя в соперниках дырявая оборона аутсайдеров ЛА Лиги, а за спиной Кроос и Модрич, любая палка, способная подставить ногу под передачу от этих двоих будет забивать. Этот сезон покажется, насколько Мората отличный форвард, когда является основным, а до этого сравнивать их смысла никакого.
(ответить)
Громиков как всегда на высоте
единственное светлое пятно на фапле
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Code to join this league: 1180952-283610
вступайте, уродцы
(ответить)
С утра письют на скам сначала Барса а потом это статья
(ответить)
Ответ очевиден, лучше всех окажется Лаказет.
P.S. Арсенал чемпион.
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