Лукаку или Мората: кто окажется лучше?

Еще в июне все должно было сложиться по-другому. Менеджер "Челси" Антонио Конте был уверен в том, что его клуб вскоре договорится с нападающим "Эвертона" Ромелу Лукаку. В "Манчестер Юнайтед" имели собственную "первую опцию" на позицию центрфорварда — им должен был стать Альваро Мората из "Реала", желавший снова поработать с Жозе Моуриньо. Но в реальности все вышло наоборот.

Месяц спустя оба клуба достигли своих целей — и "Челси", и "Юнайтед" имеют нового нападающего, но при этом в футболке "синих" в следующем сезоне сыграет испанец Мората, а цвета "Юнайтед" будет защищать бельгиец Лукаку. Случился размен, и оба потенциальных претендента на титул забрали себе запасные варианты, оставив без первой желанной опции конкурента.



Об этом, конечно, можно поспорить. Кто-то подозревает "Манчестер Юнайтед" и Жозе Моуриньо едва ли не в имитации интереса к Морате. Имитацией это быть не могло, но Лукаку по всем параметрам выглядел форвардом для МЮ — и логика подсказывала, что в мыслях их менеджера вариант с Ромелу всегда был приоритетным. Узнать об этом в ближайшее время не получится, но можно предположить, что в "Юнайтед" до определенной поры также были уверены в том, что бельгиец достанется "Челси", что и сделало Морату предметом обсуждений с "Реалом" в июне.



И почти в той же степени неправильно говорить об испанце, как об изначально нежелательном варианте для "Челси". Приоритетом был Лукаку — в этом случае все более или менее очевидно, но Мората также давно имеет признание менеджера лондонцев Антонио Конте. Воспитанника "Реала" он подписал в "Ювентус" незадолго до своего ухода. Им он интересовался и прошлым летом в "Челси": не исключено, что по итогу он даже сумеет разнообразить игру чемпионов так, как это бы не удалось Лукаку. Потому что речь в конечном счете, идет о двух очень разных нападающих, на которых в одинаковой степени будут обращены взоры болельщиков "Манчестер Юнайтед" и "Челси".



Лукаку имеет то, чего нет у Мораты. Уже на протяжении четырех полных сезонов бельгиец выступает именно в Премьер-Лиге. В отличие от испанца, у него большой опыт в роли "первого номера" атаки — ударного форварда, выходящего в старте на каждый поединок своей команды. К 24 годам он забил значительно больше, хотя это правильно объяснять также и количеством проведенного времени на поле. Если брать среднюю статистику голов и минут на поле, то Мората в прошлом сезоне обходит не только Лукаку — в его Примере показатель лучше был только у Лионеля Месси.



Последняя подробность, конечно, не так важна, учитывая, что никогда прежде Морате не приходилось играть столько, сколько придется в "Челси". Лукаку в этот момент выглядит лучшей опцией для обеих команд, но у Мораты также есть преимущество, о котором, наверняка, думал Моуриньо. Во-первых, Альваро уже имеет солидный опыт игры за очень большие европейские клубы — и также опыт игры на решающих стадиях Лиги Чемпионов. Во-вторых, этот опыт был вполне успешным: на пути "Ювентуса" к финалу турнира два года назад испанец забил в плей-офф пять мячей. Подробности, которыми пока не может похвастаться карьера Лукаку, забивавшего много, но только в составе команд средней руки.



Что наверняка заставляет болельщиков "Челси" волноваться, так это их собственный опыт. Нет сомнений в том, что Диего Коста — бомбардир трех последних сезонов, покинет команду, и Мората станет его прямой заменой. "Синие" очень привыкли к Диего, и они с тревогой вспоминают о том длительном периоде между ним и Дидье Дрогба, когда клуб предпринял много неудачных попыток подписать забивного нападающего. Коста этот вопрос решил, предложив ту же физическую мощь, что была у Дрогба, в то время как на "Стэмфорд Бридж" провалились форварды другого типа — вроде Андрея Шевченко и Фернандо Торреса.



Мората, стоит признать, больше походит на последних, чем на Косту. Но это необязательно плохо: да, Альваро пока не известен, как человек, в одиночку вытягивающий матчи и запугивающий защитников, подобно Косте. Но не исключено, что качества этого талантливого испанца помогут "синим" разнообразить игру в атаке. И уж точно Конте может положиться на Альваро в большей степени, чем на Диего, если речь заходит о профессионализме и постоянстве. С ними Мората может стать своим и через время, даже если не сумеет сходу взорвать — как бы там ни было, он только приближается к потенциально лучшим годам, а не прошел свой пик, как Шевченко и Торрес.



Интересно, что Моуриньо обеспечил Морате его дебют в футболке "Реала", а также был менеджером, подписавшим в "Челси" Дрогба и Косту. Неудивительно, что ему был интересен первый, и абсолютно ясно, почему он хотел Лукаку. Бельгиец станет прямой заменой надолго вылетевшему Златану Ибрагимовичу. Нельзя сказать, что со шведом в составе МЮ был лишен забивного форварда, хотя Райан Гиггз и считает, что Лукаку может превратить многочисленные ничьи "Юнайтед" в победы. Златан тоже забивал немало, и, скорее, это вопрос того, сумеют ли прибавить другие атакующие футболисты, разочаровавшие своей реализацией в прошлом сезоне.



Вряд ли Лукаку должен сделать принципиальную разницу на позиции "девятого номера", учитывая результативность Златана. Другое дело, что Лукаку моложе — он имеет впереди больше лет и может надолго закрыть этот важный вопрос для манкунианцев. Это также позволяет ему сейчас быть выносливее шведа и предлагать "Юнайтед" больше с точки зрения атакующей игры в принципе. Несмотря на габариты, Лукаку нельзя назвать медленным форвардом, и он также самый большой из "таранов" Премьер-Лиги, качества которого во всех смыслах пригодятся в играх с пресловутыми середняками.



Как бы там ни было, а "Манчестер Юнайтед" и "Челси" с ключевым вопросом разобрались, даже если кто-то из них и согласился на "вторую опцию". Ромелу Лукаку и Альваро Мората обладают разными характеристиками, и определить, кто из них был лучшим вариантом для каждой из сторон, можно будет только в контексте будущих выступлений команд и роли обоих на поле. Отличные шансы преуспеть есть как у одного, так и второго.







Иван Громиков специально для FAPL.ru