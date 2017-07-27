Моуриньо "очень скучает" по Руни

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что очень скучает по своему бывшему капитану Уэйну Руни и верит, что у того все получится в "Эвертоне".

Ранее в этом месяце "красные дьяволы" отпустили 31-летнего Руни назад в мерсисайдский клуб безо всякой компенсации. Уэйн решился покинуть "Юнайтед" после того, как в прошлом сезоне Премьер-Лиги отметился лишь 15 выходами в старте и забил пять голов.



Моуриньо считает, что их расставание было в лучших интересах самого Руни. Жозе верит, что в "Эвертоне" Уэйн останется игроком топ-уровня.



"Я очень по нему скучаю. Думаю, он замечательный малый. Я не тот, кто обычно бывает эмоционален в своей работе, но я дал волю эмоциям, когда он ушел. Тем не менее, я уверен, он будет очень, очень хорошим игроком для "Эвертона", а "Эвертон" будет очень, очень хорошим клубом для него".



"Мне не было сложно отпустить его, потому что он заслуживал этого. Он заслуживал это благодаря тому, что у него было. А было у него наше желание сохранить его и наше уважение. Мы были предельно ясны в том, что предпочли бы сохранить его".



"В то же время мы уважали его желание быть счастливым, играть каждый матч, каждую минуту, и я искренне считаю, что он нуждается в этом".



"В его возрасте, с его генетикой, с его телом и с его характером, я не думаю, что такого рода игрок будет менее мотивирован, менее счастлив, потому что не играет каждую минуту".



"Но я считаю, его организм должен работать с полной нагрузкой каждый день, каждый матч. Поэтому я думаю, он заслуживал, чтобы мы проявили к нему уважение: если ты хочешь уйти, мы позволим тебе сделать это легко", — цитирует Моуриньо Sky Sports.