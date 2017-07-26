"Интер" все еще ожидает подходящего предложения от "Юнайтед" по Перишичу

Наставник "Интера" Лучано Спаллетти назвал условия, на которых его клуб готов отпустить вингера Ивана Перишича в "Манчестер Юнайтед".

28-летний хорват является одной из приоритетных целей "красных дьяволов" на остаток трансферного окна. По информации Manchester Evening News, сам Иван уже планирует жизнь в Манчестере, хотя и проводит предсезонную подготовку с "Интером".



Однако пока у двух клубов остаются разногласия насчет цены Перишича. Чтобы сделка стала возможной, "Интер" должен получить соответствующее своим ожиданиям предложение и вдобавок найти замену для Ивана.



"Несомненно, насчет него ходят определенные слухи, но мы хотим сохранить Перишича, он важный игрок для команды. Мы рассчитываем начать сезон вместе с ним".



"Но если кто-нибудь обратится к нам и сделает предложение, от которого будет очень сложно отказаться, мы рассмотрим его. Но, конечно, нам также потребуется адекватная замена Перишичу", — сообщил Спаллетти.