Леви критикует конкурентов по Премьер-Лиге за большие траты на трансферы

Даниэль Леви Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви раскритиковал своих конкурентов по Премьер-Лиге за необоснованно большие траты на трансферы этим летом.

Этим летом клубы Премьер-Лиги суммарно потратили уже более 900 миллионов фунтов на новых игроков, причем львиная доля этой суммы приходится на "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", которые не спешат сворачивать свою деятельность на рынке.

В то же время "Тоттенхэм", завершивший прошлый сезон Премьер-Лиги на второй позиции, пока не обзавелся ни одним новичком и вдобавок лишился защитника Кайла Уолкера. Однако Леви не собирается подражать своим конкурентам, а пополнение для первой команды надеется найти в академии "шпор".

"Мы обязаны управлять клубом надлежащим образом. Некоторые из событий, которые в данный момент происходят на рынке, просто не могут быть жизнеспособными".

"Когда кто-то тратит на 200 миллионов фунтов больше, чем зарабатывает, то в конце концов рискует быть настигнутым последствиями. Невозможно продолжать делать это".

"Наша позиция в отношении трансферов заключается в том, что у нас есть тренер, который обладает большой верой в академию. Если нам не удастся найти игрока, который нам что-либо добавит, то мы предпочтем дать шанс одному из молодых игроков нашей академии".

"Академия важна для нас, потому что, если мы будем выращивать собственных игроков, нам не придется тратить по 20-30 миллионов на игрока. Кроме того, игрок академии обладает привязанностью к клубу, и фанаты хотят это видеть", — цитирует Леви The Independent.


Метки Леви, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2017 21:00

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Последние комментарии:




  1. bezviz 26.07.2017 22:30 # bezviz
    одним словом - жид

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  2. tigerpool 26.07.2017 22:22 # tigerpool
    Ну по сути прав он. Получается не честная борьба всегда. Кто то наигрывает академию, а кто то чисто из-за денег арабов, евреев или америкос выиграет чемпик. Если в след сезоне лысый пеп выиграет чемпик, все будут кричать мол какой он лучший. А тот весь годовой бюджет кур или даже больше потратил только на защитников

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  3. beatles-red 26.07.2017 22:17 # beatles-red
    Время такое. Тут даже не в игровых качествах скупаемого, а реклама и контингент новых болел, которые придут за ним.

    Футбольная романтика угасла после последнего писка Лестера. Дальше уже в ПЛ будут царить лишь большие траты.

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  4. andros13 26.07.2017 22:17 # andros13
    ну если бы такие уе6аны как Леви не заламывали бы цены на игроков, то и рынок был бы более вменяемый

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  5. reams 26.07.2017 21:58 # reams
    норм у этой жлобяры подгарает

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  6. ray-black 26.07.2017 21:55 # ray-black
    Что еще сказать когда некоторые за всяких середняков по 50 лямов выкладывают. Цена этим игрокам раза в 3 меньше, но эти идиоты даже не торгуются. Леви за гораздо меньшие деньги приобретет молодых игроков которые уже через 2 года будут стоить больше чем эти посредственности за которые мешки выкидывают горы бабок. Полностью уверен что мы по итогам обойдем одного, а то и 2х этих любителей сорить денгами. Может быть даже и всех.

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  7. bes-ter 26.07.2017 21:55 # bes-ter
    Нефиг было Кайла за 50 продавать, отдал бы за 5... ьраь у клубов меньше бы было... хитрец

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  8. thegodfather 26.07.2017 21:35 # thegodfather
    воспитывай свою молодежь молча, придерживаясь философии. Придурок!

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  9. astana-spurs 26.07.2017 21:24 # astana-spurs
    Леви хорош!!! Грамотные слова.

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  10. staryi-eblan 26.07.2017 21:23 # staryi-eblan
    Подоплека - ему надоело проигрывать титул в мае

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  11. alone-scouzer 26.07.2017 21:19 # alone-scouzer
    Спрашивается куда девались деньги за проданных игроков? Ладно кейн воспитанник, отвечает за базар леви. Но если так продолжать - о четверке можно забыть.

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  12. cfc000000 26.07.2017 21:19 # cfc000000
    Е6ать что за ноунеймы сверху повылазили???

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  13. kedr 26.07.2017 21:10 # kedr
    Верхушка Тота практически цитирует руководство Арсенала 8-летней давности... Ну-ну... Дорожка то уже исхожена - в современных реалиях это уже архаичный подход...)

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  14. stillinger 26.07.2017 21:09 # stillinger
    За новый стадион расплачиваться начали?

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  15. jackson-five 26.07.2017 21:08 # jackson-five
    Красавчик еврей! Матку рубит. И на жопу посадил всех мешков!!!

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  16. mak1779 26.07.2017 21:06 # mak1779
    Хорош!!!

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