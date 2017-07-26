Леви критикует конкурентов по Премьер-Лиге за большие траты на трансферы

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви раскритиковал своих конкурентов по Премьер-Лиге за необоснованно большие траты на трансферы этим летом.

Этим летом клубы Премьер-Лиги суммарно потратили уже более 900 миллионов фунтов на новых игроков, причем львиная доля этой суммы приходится на "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", которые не спешат сворачивать свою деятельность на рынке.



В то же время "Тоттенхэм", завершивший прошлый сезон Премьер-Лиги на второй позиции, пока не обзавелся ни одним новичком и вдобавок лишился защитника Кайла Уолкера. Однако Леви не собирается подражать своим конкурентам, а пополнение для первой команды надеется найти в академии "шпор".



"Мы обязаны управлять клубом надлежащим образом. Некоторые из событий, которые в данный момент происходят на рынке, просто не могут быть жизнеспособными".



"Когда кто-то тратит на 200 миллионов фунтов больше, чем зарабатывает, то в конце концов рискует быть настигнутым последствиями. Невозможно продолжать делать это".



"Наша позиция в отношении трансферов заключается в том, что у нас есть тренер, который обладает большой верой в академию. Если нам не удастся найти игрока, который нам что-либо добавит, то мы предпочтем дать шанс одному из молодых игроков нашей академии".



"Академия важна для нас, потому что, если мы будем выращивать собственных игроков, нам не придется тратить по 20-30 миллионов на игрока. Кроме того, игрок академии обладает привязанностью к клубу, и фанаты хотят это видеть", — цитирует Леви The Independent.