Леви критикует конкурентов по Премьер-Лиге за большие траты на трансферы
Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви раскритиковал своих конкурентов по Премьер-Лиге за необоснованно большие траты на трансферы этим летом.
Этим летом клубы Премьер-Лиги суммарно потратили уже более 900 миллионов фунтов на новых игроков, причем львиная доля этой суммы приходится на "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", которые не спешат сворачивать свою деятельность на рынке.
В то же время "Тоттенхэм", завершивший прошлый сезон Премьер-Лиги на второй позиции, пока не обзавелся ни одним новичком и вдобавок лишился защитника Кайла Уолкера. Однако Леви не собирается подражать своим конкурентам, а пополнение для первой команды надеется найти в академии "шпор".
"Мы обязаны управлять клубом надлежащим образом. Некоторые из событий, которые в данный момент происходят на рынке, просто не могут быть жизнеспособными".
"Когда кто-то тратит на 200 миллионов фунтов больше, чем зарабатывает, то в конце концов рискует быть настигнутым последствиями. Невозможно продолжать делать это".
"Наша позиция в отношении трансферов заключается в том, что у нас есть тренер, который обладает большой верой в академию. Если нам не удастся найти игрока, который нам что-либо добавит, то мы предпочтем дать шанс одному из молодых игроков нашей академии".
"Академия важна для нас, потому что, если мы будем выращивать собственных игроков, нам не придется тратить по 20-30 миллионов на игрока. Кроме того, игрок академии обладает привязанностью к клубу, и фанаты хотят это видеть", — цитирует Леви The Independent.
26.07.2017 21:00
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Последние комментарии:
одним словом - жид
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Ну по сути прав он. Получается не честная борьба всегда. Кто то наигрывает академию, а кто то чисто из-за денег арабов, евреев или америкос выиграет чемпик. Если в след сезоне лысый пеп выиграет чемпик, все будут кричать мол какой он лучший. А тот весь годовой бюджет кур или даже больше потратил только на защитников
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Время такое. Тут даже не в игровых качествах скупаемого, а реклама и контингент новых болел, которые придут за ним.
Футбольная романтика угасла после последнего писка Лестера. Дальше уже в ПЛ будут царить лишь большие траты.
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ну если бы такие уе6аны как Леви не заламывали бы цены на игроков, то и рынок был бы более вменяемый
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норм у этой жлобяры подгарает
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Что еще сказать когда некоторые за всяких середняков по 50 лямов выкладывают. Цена этим игрокам раза в 3 меньше, но эти идиоты даже не торгуются. Леви за гораздо меньшие деньги приобретет молодых игроков которые уже через 2 года будут стоить больше чем эти посредственности за которые мешки выкидывают горы бабок. Полностью уверен что мы по итогам обойдем одного, а то и 2х этих любителей сорить денгами. Может быть даже и всех.
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Нефиг было Кайла за 50 продавать, отдал бы за 5... ьраь у клубов меньше бы было... хитрец
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воспитывай свою молодежь молча, придерживаясь философии. Придурок!
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Леви хорош!!! Грамотные слова.
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Подоплека - ему надоело проигрывать титул в мае
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Спрашивается куда девались деньги за проданных игроков? Ладно кейн воспитанник, отвечает за базар леви. Но если так продолжать - о четверке можно забыть.
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Е6ать что за ноунеймы сверху повылазили???
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Верхушка Тота практически цитирует руководство Арсенала 8-летней давности... Ну-ну... Дорожка то уже исхожена - в современных реалиях это уже архаичный подход...)
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За новый стадион расплачиваться начали?
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Красавчик еврей! Матку рубит. И на жопу посадил всех мешков!!!
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Хорош!!!
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