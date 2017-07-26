Моуриньо не считает МЮ главным претендентом на титул

Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не считает свой клуб главным претендентом на победу в Премьер-Лиге.

Этим летом клуб с "Олд Траффорд" подписал уже двух новичков – защитника Виктора Линделефа и нападающего Ромелу Лукаку – и готовится сделать еще два приобретения. Тем не менее, Моуриньо не видит МЮ в числе главных претендентов на титул – у Жозе другой фаворит.



"Я не думаю, что мы главные претенденты на титул, но мы точно в числе кандидатов. Все говорят про трансферы "Сити", но есть еще одна команда, которая феноменальным образом распоряжается деньгами – "Тоттенхэм". Они до сих пор не потратили ни фунта, ведь так?"



"Они удержали всех игроков, которых хотели удержать. Они сохранили Деле Алли, Харри Кейна, Тоби Алдервейрелда и Эрика Дайера. Да, они продали Кайла Уолкера, но, думаю, они даже хотели его продать. У них есть отличная замена в лице (Кирана) Трипье, который еще и моложе Уолкера на несколько лет".



"Челси" уже чемпион, но сейчас они тратят деньги наравне с остальными. Мы добрались лишь до середины трансферного окна, а они уже взяли Антони Рюдигера, (Тьемуэ) Бакайоко и (Альваро) Морату. Клубы делают разные инвестиции, но вносят большой вклад в то, чтобы выиграть титул", - цитирует Моуриньо The Guardian.