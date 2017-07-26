"Монако" не продаст Лемара, а Мбаппе предложит новый контракт

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев исключил продажу вингера Тома Лемара в "Арсенал", а также заявил о намерении сохранить нападающего Килиана Мбаппе.

Сегодня утром пресса сообщила, что "Арсенал" готов сделать уже свое третье предложение о покупке Лемара, в котором главный тренер "канониров" Арсен Венгер видит замену Алексису Санчесу.



Также появилась информация, что "Манчестер Сити" решил составить ожесточенную конкуренцию "Реалу" в борьбе за Мбаппе и предложил "Монако" аж 143 миллиона фунтов. Однако Васильев настроен сохранить своих восходящих звезд.



"Мбаппе — главная надежда европейского футбола, и все большие клубы хотят его заполучить. Но мы обсуждаем продление контракта с Килианом. Надеюсь, мы договоримся. Это очень важное решение, особенно для Килиана. Мы должны дать ему время и не спешить чересчур. Сегодня у нас нет договоренности, но "Монако" желает продлить его контракт".



"Также я видел некоторые спекуляции насчет Лемара. Но он остается с нами, мы разговаривали с ним об этом. Он обладает огромным талантом, и нашей команде без него не обойтись. Мы удерживаем всех наших ключевых игроков, которых мы хотим удержать. Например, с нами остается Фабиньо, он неотъемлемая часть нашей полузащиты", — цитирует Васильева Sky Sports.