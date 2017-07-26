"Барселона" уверена в приобретении Коутиньо

"Барселона" уверена в своих шансах переманить полузащитника Филиппе Коутиньо, несмотря на всю любовь того к "Ливерпулю".

За четыре с половиной года выступлений за "красных" Коутиньо вырос в одну из главных звезд европейского футбола, а также стал самым результативным бразильцем в истории Премьер-Лиги.



Филиппе никогда не скрывал своей привязанности к мерсисайдскому клубу, с которым у него есть долгосрочный контракт, однако на "Ноу Камп" верят, что Коутиньо будет сложно отказаться от предложения присоединиться к "Барселоне".



Как стало известно Sky Sports, "Барса" рассматривает Коутиньо в качестве возможной замены для партнера Филиппе по сборной Бразилии Неймара, вероятность перехода которого в ПСЖ источник оценивает в 90 процентов.



На днях "Ливерпуль" уже отклонил одно предложение "Барсы" по 25-летнему бразильцу в размере 72 миллионов фунтов, однако в скором времени испанский гранд собирается вернуться с увеличенной до 89 млн. фунтов суммой.