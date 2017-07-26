"Барселона" уверена в приобретении Коутиньо
"Барселона" уверена в своих шансах переманить полузащитника Филиппе Коутиньо, несмотря на всю любовь того к "Ливерпулю".
За четыре с половиной года выступлений за "красных" Коутиньо вырос в одну из главных звезд европейского футбола, а также стал самым результативным бразильцем в истории Премьер-Лиги.
Филиппе никогда не скрывал своей привязанности к мерсисайдскому клубу, с которым у него есть долгосрочный контракт, однако на "Ноу Камп" верят, что Коутиньо будет сложно отказаться от предложения присоединиться к "Барселоне".
Как стало известно Sky Sports, "Барса" рассматривает Коутиньо в качестве возможной замены для партнера Филиппе по сборной Бразилии Неймара, вероятность перехода которого в ПСЖ источник оценивает в 90 процентов.
На днях "Ливерпуль" уже отклонил одно предложение "Барсы" по 25-летнему бразильцу в размере 72 миллионов фунтов, однако в скором времени испанский гранд собирается вернуться с увеличенной до 89 млн. фунтов суммой.
26.07.2017 18:00
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Последние комментарии:
Коут на выход не просится, можно доить до последнего. 89 подарок, но могут с дуру и больше отдать, если Неймар решится уйти.
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Клопп пошлет барсуков на йух
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Не верьте сказкам.Он наш.
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за сотку уйдет все таки мечта играть стабильно за трофеи
+ коут ну никак не лидер , в важных матчах показал
фирмина будет тащить
+ если купят еще тащера типо салаха будет збс
равноценных игроков в лфк минимум 3 коуту
так что лучше пусть уходит , вырастим новых
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Куй барсукам. Если они загибают цены на своих игроков в 200-300 лямов, то пусть отваливают за коутиньо такие же деньги.
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и после 89 будут так же уверены, и после третей попытки будут уверены
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За 120-140 лямов договорятся, и то хз
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Бляяяя.....надеюсь это пиздежь....
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Дорогое стекло, Неймар хоть не ломается... да и лучше Коута будет.
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лфц фарм клуб
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