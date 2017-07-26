"Барселона" уверена в приобретении Коутиньо

Филиппе Коутиньо "Барселона" уверена в своих шансах переманить полузащитника Филиппе Коутиньо, несмотря на всю любовь того к "Ливерпулю".

За четыре с половиной года выступлений за "красных" Коутиньо вырос в одну из главных звезд европейского футбола, а также стал самым результативным бразильцем в истории Премьер-Лиги.

Филиппе никогда не скрывал своей привязанности к мерсисайдскому клубу, с которым у него есть долгосрочный контракт, однако на "Ноу Камп" верят, что Коутиньо будет сложно отказаться от предложения присоединиться к "Барселоне".

Как стало известно Sky Sports, "Барса" рассматривает Коутиньо в качестве возможной замены для партнера Филиппе по сборной Бразилии Неймара, вероятность перехода которого в ПСЖ источник оценивает в 90 процентов.

На днях "Ливерпуль" уже отклонил одно предложение "Барсы" по 25-летнему бразильцу в размере 72 миллионов фунтов, однако в скором времени испанский гранд собирается вернуться с увеличенной до 89 млн. фунтов суммой.


Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2017 18:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 26.07.2017 19:14 # alexomck
    Коут на выход не просится, можно доить до последнего. 89 подарок, но могут с дуру и больше отдать, если Неймар решится уйти.

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  2. vals1702 26.07.2017 19:11 # vals1702
    Клопп пошлет барсуков на йух

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  3. emily-lfc-2005 26.07.2017 19:08 # emily-lfc-2005
    Не верьте сказкам.Он наш.

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  4. blackdreamer 26.07.2017 18:39 # blackdreamer
    за сотку уйдет все таки мечта играть стабильно за трофеи
    + коут ну никак не лидер , в важных матчах показал
    фирмина будет тащить
    + если купят еще тащера типо салаха будет збс
    равноценных игроков в лфк минимум 3 коуту
    так что лучше пусть уходит , вырастим новых

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  5. alone-scouzer 26.07.2017 18:20 # alone-scouzer
    Куй барсукам. Если они загибают цены на своих игроков в 200-300 лямов, то пусть отваливают за коутиньо такие же деньги.

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  6. contrario 26.07.2017 18:16 # contrario
    и после 89 будут так же уверены, и после третей попытки будут уверены

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  7. kos9k 26.07.2017 18:07 # kos9k
    За 120-140 лямов договорятся, и то хз

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  8. ynwa69 26.07.2017 18:07 # ynwa69
    Бляяяя.....надеюсь это пиздежь....

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  9. mancunia-planet 26.07.2017 18:07 # mancunia-planet
    Дорогое стекло, Неймар хоть не ломается... да и лучше Коута будет.

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  10. megan063 26.07.2017 18:01 # megan063
    лфц фарм клуб

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