Куман подтвердил, что Баркли покинет Эвертон
Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман на 100 процентов уверен, что плеймейкер Росс Баркли покинет "Гудисон Парк" этим летом.
Как известно, действующий контракт Баркли с "Эвертоном" истекает уже в конце следующего сезона. Мерсисайдцы пытались склонить Росса к новой сделке, однако игрок хочет отправиться за новым испытанием в своей карьере.
Свое решение англичанин не поменял даже после личной беседы с Куманом. До конца трансферного окна "Эвертон" продаст 23-летнего игрока, в котором больше остальных заинтересован "Тоттенхэм".
"Ситуация с Россом предельно ясна: мы сделали хорошее предложение о контракте, он от него отказался и сказал, что ищет новый вызов".
"Он больше не связывает свое будущее с "Эвертоном", но в руководстве клуба сказали, что пока не получали по нему никаких предложений. Обо всем этом я узнал еще в конце прошлого сезона", - цитирует Кумана Sky Sports.
26.07.2017 17:00
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Великую усраину товарищи из ЕС ставят на счетчик перед мордором. Безвиз, европейские ценности, холст, масло.
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> кавтинья в барку
> барка в лгтбпуль
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Скатертью дорога. Сигурдсон лучше него. Надо оформлять.
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Роману Абрамовичу дороги клубные традиции «синих».
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Это вам на всякие эмирейтсы и этихады.
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17.07.2017 22:09 #
xah
Любите храни ждите цените
Ведь завтра мы может все потерять
Источник: http://fapl.ru/posts/56118/?c=1#c6428018
Как чувствовал пацан
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К пенсам. В опз, вместо лемпарда
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REMEMBER I TOLD YOU!!!!!!!!!!!
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бибеееееееееееееер.
when i come to you
COME TO YOU.
FUCKING HOOOOT
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такое дно даже в 3м клубе Ливерпуля не хочет играть. понятно.
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Да он же вроде как не хуёвую зарплату запрашивает.
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Куман уже сам клиентов ищет
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Забираем.
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