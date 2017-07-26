Куман подтвердил, что Баркли покинет Эвертон

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман на 100 процентов уверен, что плеймейкер Росс Баркли покинет "Гудисон Парк" этим летом.

Как известно, действующий контракт Баркли с "Эвертоном" истекает уже в конце следующего сезона. Мерсисайдцы пытались склонить Росса к новой сделке, однако игрок хочет отправиться за новым испытанием в своей карьере.



Свое решение англичанин не поменял даже после личной беседы с Куманом. До конца трансферного окна "Эвертон" продаст 23-летнего игрока, в котором больше остальных заинтересован "Тоттенхэм".



"Ситуация с Россом предельно ясна: мы сделали хорошее предложение о контракте, он от него отказался и сказал, что ищет новый вызов".



"Он больше не связывает свое будущее с "Эвертоном", но в руководстве клуба сказали, что пока не получали по нему никаких предложений. Обо всем этом я узнал еще в конце прошлого сезона", - цитирует Кумана Sky Sports.