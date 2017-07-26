Куман подтвердил, что Баркли покинет Эвертон

Росс Баркли Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман на 100 процентов уверен, что плеймейкер Росс Баркли покинет "Гудисон Парк" этим летом.

Как известно, действующий контракт Баркли с "Эвертоном" истекает уже в конце следующего сезона. Мерсисайдцы пытались склонить Росса к новой сделке, однако игрок хочет отправиться за новым испытанием в своей карьере.

Свое решение англичанин не поменял даже после личной беседы с Куманом. До конца трансферного окна "Эвертон" продаст 23-летнего игрока, в котором больше остальных заинтересован "Тоттенхэм".

"Ситуация с Россом предельно ясна: мы сделали хорошее предложение о контракте, он от него отказался и сказал, что ищет новый вызов".

"Он больше не связывает свое будущее с "Эвертоном", но в руководстве клуба сказали, что пока не получали по нему никаких предложений. Обо всем этом я узнал еще в конце прошлого сезона", - цитирует Кумана Sky Sports.



Метки Баркли, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 26.07.2017 17:00

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  1. imf-tau 26.07.2017 17:31 # imf-tau
    Высокий суд Лондона конкретизировал свой вердикт по иску России к Украине, поданному из-за невыплаты Киевом долга по еврооблигациям. В частности, была уточнена сумма процентов по обязательству и штрафа за просрочку. Установлено, что каждый день просрочки обойдется украинскому бюджету более чем в 673 тысячи долларов.

    Великую усраину товарищи из ЕС ставят на счетчик перед мордором. Безвиз, европейские ценности, холст, масло.

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  2. narcot 26.07.2017 17:29 # narcot
    > кавтинья в барку
    > барка в лгтбпуль

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  3. mancunia-planet 26.07.2017 17:23 # mancunia-planet
    Скатертью дорога. Сигурдсон лучше него. Надо оформлять.

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  4. admet 26.07.2017 17:21 # admet
    Роману Абрамовичу дороги клубные традиции «синих».
    По информации Metro, руководство «Челси» готово пожертвовать значительной финансовой выгодой, чтобы сохранить историческое название клубного стадиона «Стэмфорд Бридж».

    Это вам на всякие эмирейтсы и этихады.

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  5. januzaj00 26.07.2017 17:17 # januzaj00
    17.07.2017 22:09 #
    xah

    Любите храни ждите цените

    Ведь завтра мы может все потерять


    Источник: http://fapl.ru/posts/56118/?c=1#c6428018


    Как чувствовал пацан

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  6. j-silver 26.07.2017 17:17 # j-silver
    К пенсам. В опз, вместо лемпарда

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  7. thegodfather 26.07.2017 17:16 # thegodfather
    REMEMBER I TOLD YOU!!!!!!!!!!!

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  8. thegodfather 26.07.2017 17:15 # thegodfather
    бибеееееееееееееер.
    when i come to you
    COME TO YOU.
    FUCKING HOOOOT

    (ответить)

  9. electric 26.07.2017 17:12 # electric
    такое дно даже в 3м клубе Ливерпуля не хочет играть. понятно.

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  10. sexan 26.07.2017 17:10 # sexan
    Да он же вроде как не хуёвую зарплату запрашивает.

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  11. alexrez 26.07.2017 17:08 # alexrez
    Куман уже сам клиентов ищет

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  12. chelseafanmd 26.07.2017 17:07 # chelseafanmd
    Забираем.

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