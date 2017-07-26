Погба хочет стать новым лидером "Юнайтед"

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признался, что после ухода Златана Ибрагимовича хочет стать новым лидером команды.

По ходу прошлого сезона молодые игроки МЮ не раз рассказывали, что многому научились от совместных тренировок с Ибрагимовичем. После ухода Златана эту роль готов взять на себя Погба.

"Очевидно, что Златан был нашим лидером, был лидером команды: он помогал всем на тренировках и даже когда не выходил на поле, был лидером за его пределами".

"Я здесь только первый сезон, но приехал в надежде стать лидером. Это цель, к которой вы должны стремиться. Я хочу вырасти как игрок, вырасти в лидера. Надеюсь, уроки от Уэйна (Руни) и Майкла (Кэррика) не пройдут даром", - цитирует Погба официальный сайт клуба.



Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор foxmcfc   

Дата 26.07.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1037

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  1. rav-07 26.07.2017 17:30 # rav-07
    Топарь.

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  2. akadam 26.07.2017 17:13 # akadam
    По определению невозможно.

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  3. halamadrid94 26.07.2017 17:05 # halamadrid94
    Лидер у них скорее Феллаини или Байи.

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  4. sexan 26.07.2017 16:30 # sexan
    А почему бы и нет? Будущий капитан.

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  5. mancunia-planet 26.07.2017 16:25 # mancunia-planet
    Ибра, кста поправится и никуда не уходит, так что можно не начинать

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  6. mancunia-planet 26.07.2017 16:24 # mancunia-planet
    ЩА Маврик оформит Матича, и у него будет блльше возможности играть в атаке

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  7. alone-scouzer 26.07.2017 16:20 # alone-scouzer
    Лидеры это Терри, Джеррард...то есть игроки без особых выебонов на публику. А если ведешь себя как петух, меняешь прически каждый матч - это не лидерство.

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  8. beatboy 26.07.2017 16:10 # beatboy
    Как лидером? Это место уже занято Ромелу Макакой

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  9. nikas 26.07.2017 16:01 # nikas
    Сначала Насри.

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