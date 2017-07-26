Погба хочет стать новым лидером "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признался, что после ухода Златана Ибрагимовича хочет стать новым лидером команды.

По ходу прошлого сезона молодые игроки МЮ не раз рассказывали, что многому научились от совместных тренировок с Ибрагимовичем. После ухода Златана эту роль готов взять на себя Погба.



"Очевидно, что Златан был нашим лидером, был лидером команды: он помогал всем на тренировках и даже когда не выходил на поле, был лидером за его пределами".



"Я здесь только первый сезон, но приехал в надежде стать лидером. Это цель, к которой вы должны стремиться. Я хочу вырасти как игрок, вырасти в лидера. Надеюсь, уроки от Уэйна (Руни) и Майкла (Кэррика) не пройдут даром", - цитирует Погба официальный сайт клуба.