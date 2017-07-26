Уилшир хочет остаться в Премьер-Лиге

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир не собирается переезжать за границу и хочет остаться в Премьер-Лиге.

В начале июля главный тренер "канониров" Арсен Венгер заверил, что рассчитывает на Уилшира в новом сезоне, однако с тех пор со своими предложениями по Джеку обращались итальянская "Сампдория" и турецкий "Антальяспор".



Источники ESPN, приближенные к 25-летнему игроку, утверждают, что вариант с переездом заграницу Уилшир даже не рассматривает. Даже если Джеку придется покинуть "Арсенал", полузащитник хочет остаться в Премьер-Лиге.



По информации источника, Уилшир не потерял надежд спасти свою карьеру на "Эмирейтс": Джек намерен доказать свою ценность для Венгера и как минимум поборется за место в стартовом составе "канониров".