Уилшир хочет остаться в Премьер-Лиге
Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир не собирается переезжать за границу и хочет остаться в Премьер-Лиге.
В начале июля главный тренер "канониров" Арсен Венгер заверил, что рассчитывает на Уилшира в новом сезоне, однако с тех пор со своими предложениями по Джеку обращались итальянская "Сампдория" и турецкий "Антальяспор".
Источники ESPN, приближенные к 25-летнему игроку, утверждают, что вариант с переездом заграницу Уилшир даже не рассматривает. Даже если Джеку придется покинуть "Арсенал", полузащитник хочет остаться в Премьер-Лиге.
По информации источника, Уилшир не потерял надежд спасти свою карьеру на "Эмирейтс": Джек намерен доказать свою ценность для Венгера и как минимум поборется за место в стартовом составе "канониров".
26.07.2017 15:00
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Последние комментарии:
Поменять бы матича на чемберлена и уилшера. Может в челси они будут перестать травмироваться.
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в свое время он был самым перспективным игроком. сказал что ему не нужен агент и готов остаться в арсенале до конца, а арсеналу пох.
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Да это ж замена Коутиньо.
Салах--Фирмино--Мане
----Уилшир--Лаллана
-------Хендерсон
Милнер-ВВД-Матип-Клайн
--------Миньоле
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легенда парашасенала, прям и физиономию такую же сделал!!!оскара хрустального ему!!!!!!!!!
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лигенда арсинала
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В аренду. В Челси.
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