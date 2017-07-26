Уилшир хочет остаться в Премьер-Лиге

Джек Уилшир Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир не собирается переезжать за границу и хочет остаться в Премьер-Лиге.

В начале июля главный тренер "канониров" Арсен Венгер заверил, что рассчитывает на Уилшира в новом сезоне, однако с тех пор со своими предложениями по Джеку обращались итальянская "Сампдория" и турецкий "Антальяспор".

Источники ESPN, приближенные к 25-летнему игроку, утверждают, что вариант с переездом заграницу Уилшир даже не рассматривает. Даже если Джеку придется покинуть "Арсенал", полузащитник хочет остаться в Премьер-Лиге.

По информации источника, Уилшир не потерял надежд спасти свою карьеру на "Эмирейтс": Джек намерен доказать свою ценность для Венгера и как минимум поборется за место в стартовом составе "канониров".



Метки Арсенал, Уилшир

Автор foxmcfc   

Дата 26.07.2017 15:00

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  1. aristokrat-89 26.07.2017 15:32 # aristokrat-89
    Поменять бы матича на чемберлена и уилшера. Может в челси они будут перестать травмироваться.

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  2. aristokrat-89 26.07.2017 15:29 # aristokrat-89
    в свое время он был самым перспективным игроком. сказал что ему не нужен агент и готов остаться в арсенале до конца, а арсеналу пох.

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  3. akadam 26.07.2017 15:08 # akadam
    Да это ж замена Коутиньо.

    Салах--Фирмино--Мане
    ----Уилшир--Лаллана
    -------Хендерсон
    Милнер-ВВД-Матип-Клайн
    --------Миньоле

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  4. fupler 26.07.2017 15:08 # fupler
    легенда парашасенала, прям и физиономию такую же сделал!!!оскара хрустального ему!!!!!!!!!

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  5. chebrec 26.07.2017 15:07 # chebrec
    лигенда арсинала

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  6. shirokov15 26.07.2017 15:02 # shirokov15
    В аренду. В Челси.

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