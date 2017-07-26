Данило объяснил, почему отказал "Челси"

Данило Новичок "Манчестер Сити" Данило признался, что ему поступало предложение от "Челси", но он даже не помышлял о переходе на "Стэмфорд Бридж".

Несмотря на то, что Виктор Мосес провел лучший сезон в карьере, главный тренер "синих" Антонио Конте пытался усилить правый фланг обороны. Итальянец рассчитывал подписать 26-летнего Данило, однако тот променял "Реал" на другой гранд Премьер-Лиги.

По словам защитника, он даже не помышлял о переходе в "Челси". Перспектива работы с главным тренером "Сити" Пепом Гвардиолой оказалась слишком соблазнительной для Данило.

"Мне было не так уж и тяжело выбрать "Сити" вместо "Челси". Пеп лично позвонил мне, поэтому я знал, что делать и даже не сомневался. Его слова привели меня в боевую готовность".

"Все произошло очень быстро. Я тренировался с "Реалом", как вдруг Пеп позвонил мне прямо во время занятия: с первых же секунд разговора я понял, что хочу с ним работать".

"Зинедин Зидан пытался меня удержать, но я был уверен, что мне нужны перемены. Мне нужно было, наконец, подумать о себе и найти клуб, где я получу больше возможностей", - цитирует Данило Sky Sports.



Метки Данило, Манчестер Сити, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 26.07.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 3580

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 26.07.2017 15:30 # ganinilyha
    Сейчас бы хвалиться покупкой провалившегося игрока

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  2. mancunia-planet 26.07.2017 15:21 # mancunia-planet
    Снова опустили пенсосапиенсов. Это никогда не закончится, наверное, только когда Абрам закончится.

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  3. farot 26.07.2017 15:19 # farot
    ой бля, звонки, хуйки.
    Просто подождал предложения обоих клубов и выбрал тот, который большую зарплату предложил. Иначе трансфер состоялся на пару дней раньше

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  4. mcfc-fantactic 26.07.2017 15:15 # mcfc-fantactic
    Челси мечтали о нём, а он им шершавым по губам. Зачетно, хотя игрок так себе, Пеп просто посал на парик контекса, и на всю эту ЛГБТшную пинсовскую шоблу.

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  5. fc-oil 26.07.2017 15:10 # fc-oil
    Очередная струя на пенсов.

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  6. chebrec 26.07.2017 14:56 # chebrec
    чудак Данила. зассал конкуренции с Моузэсом.

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  7. reeker 26.07.2017 14:56 # reeker
    Не пиздел бы уже. Просто шейхи больше , чем Дядя Рома деньжат кинули.

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  8. fupler 26.07.2017 14:55 # fupler
    шо за нойнейм!?

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  9. baxti 26.07.2017 14:53 # baxti
    Axaxax oboccal pensov

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  10. psycho1 26.07.2017 14:39 # psycho1
    Ну, предложение не конкретно от челси, а лично от Эмелано. Глупый Данило даже не знает, что неудачные трансферы никакого отношения к клубу не имеют.

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  11. stretfordend 26.07.2017 14:39 # stretfordend
    даже немного жаль пенсионеров

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  12. asnural 26.07.2017 14:38 # asnural
    Он просто хочет быть под Азаром...ему еще повезло что Коста ушел.а так бы по кругу бы его пускали..

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  13. asnural 26.07.2017 14:36 # asnural
    Кандидат на посмещище в апл. Азар из таких делает клоунов..

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  14. second005 26.07.2017 14:34 # second005
    Как раз перешёл в клуб его уровня, вернее в помойку. Будет сидеть на скамейке, а потом и в красную манчестерскую помойку, вернее в свалку, уйдёт. Всё правильно сделал, его уровень.

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  15. golokante 26.07.2017 14:21 # golokante
    Вам эта синяя помойка в рот дала, не забываем. Чемпион-то Челси, а не ваши суперклубы. Ахахахаха лошьё ебучее. Неудачники херовы.

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  16. jesus33 26.07.2017 14:18 # jesus33
    Я тренировался с "Реалом", как вдруг Пеп позвонил мне прямо во время занятия: с первых же секунд разговора я понял, что хочу с ним работать".

    Источник: http://fapl.ru/posts/56307/

    Вот и отличие ТОП тренера от того же контекса.
    Я уверен, если бы контекс позвонил Данило, он бы даже не понял кто это такой.

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  17. chelsea-69 26.07.2017 14:17 # chelsea-69
    Данило xyило
    #ненуженбыл

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  18. hateroff 26.07.2017 14:14 # hateroff
    Зря не перешёл в синюю помойку chelsia, пополнил бы коллекцию. Ведь разницы между ним и любым игроком chelsia нет.

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  19. lfcmikki14 26.07.2017 14:12 # lfcmikki14
    Какое же Челси говно. Хуже только Эвертон

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  20. ddidi 26.07.2017 14:09 # ddidi
    Побоялся конкуренции со стороны Мозеса! Он бы сидел на лавке , а у Сити хули никого на этой позиции

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