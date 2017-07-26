Данило объяснил, почему отказал "Челси"

Новичок "Манчестер Сити" Данило признался, что ему поступало предложение от "Челси", но он даже не помышлял о переходе на "Стэмфорд Бридж".

Несмотря на то, что Виктор Мосес провел лучший сезон в карьере, главный тренер "синих" Антонио Конте пытался усилить правый фланг обороны. Итальянец рассчитывал подписать 26-летнего Данило, однако тот променял "Реал" на другой гранд Премьер-Лиги.



По словам защитника, он даже не помышлял о переходе в "Челси". Перспектива работы с главным тренером "Сити" Пепом Гвардиолой оказалась слишком соблазнительной для Данило.



"Мне было не так уж и тяжело выбрать "Сити" вместо "Челси". Пеп лично позвонил мне, поэтому я знал, что делать и даже не сомневался. Его слова привели меня в боевую готовность".



"Все произошло очень быстро. Я тренировался с "Реалом", как вдруг Пеп позвонил мне прямо во время занятия: с первых же секунд разговора я понял, что хочу с ним работать".



"Зинедин Зидан пытался меня удержать, но я был уверен, что мне нужны перемены. Мне нужно было, наконец, подумать о себе и найти клуб, где я получу больше возможностей", - цитирует Данило Sky Sports.