Данило объяснил, почему отказал "Челси"
Новичок "Манчестер Сити" Данило признался, что ему поступало предложение от "Челси", но он даже не помышлял о переходе на "Стэмфорд Бридж".
Несмотря на то, что Виктор Мосес провел лучший сезон в карьере, главный тренер "синих" Антонио Конте пытался усилить правый фланг обороны. Итальянец рассчитывал подписать 26-летнего Данило, однако тот променял "Реал" на другой гранд Премьер-Лиги.
По словам защитника, он даже не помышлял о переходе в "Челси". Перспектива работы с главным тренером "Сити" Пепом Гвардиолой оказалась слишком соблазнительной для Данило.
"Мне было не так уж и тяжело выбрать "Сити" вместо "Челси". Пеп лично позвонил мне, поэтому я знал, что делать и даже не сомневался. Его слова привели меня в боевую готовность".
"Все произошло очень быстро. Я тренировался с "Реалом", как вдруг Пеп позвонил мне прямо во время занятия: с первых же секунд разговора я понял, что хочу с ним работать".
"Зинедин Зидан пытался меня удержать, но я был уверен, что мне нужны перемены. Мне нужно было, наконец, подумать о себе и найти клуб, где я получу больше возможностей", - цитирует Данило Sky Sports.
26.07.2017 14:00
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Последние комментарии:
Сейчас бы хвалиться покупкой провалившегося игрока
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Снова опустили пенсосапиенсов. Это никогда не закончится, наверное, только когда Абрам закончится.
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ой бля, звонки, хуйки.
Просто подождал предложения обоих клубов и выбрал тот, который большую зарплату предложил. Иначе трансфер состоялся на пару дней раньше
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Челси мечтали о нём, а он им шершавым по губам. Зачетно, хотя игрок так себе, Пеп просто посал на парик контекса, и на всю эту ЛГБТшную пинсовскую шоблу.
(ответить)
Очередная струя на пенсов.
(ответить)
чудак Данила. зассал конкуренции с Моузэсом.
(ответить)
Не пиздел бы уже. Просто шейхи больше , чем Дядя Рома деньжат кинули.
(ответить)
шо за нойнейм!?
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Axaxax oboccal pensov
(ответить)
Ну, предложение не конкретно от челси, а лично от Эмелано. Глупый Данило даже не знает, что неудачные трансферы никакого отношения к клубу не имеют.
(ответить)
даже немного жаль пенсионеров
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Он просто хочет быть под Азаром...ему еще повезло что Коста ушел.а так бы по кругу бы его пускали..
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Кандидат на посмещище в апл. Азар из таких делает клоунов..
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Как раз перешёл в клуб его уровня, вернее в помойку. Будет сидеть на скамейке, а потом и в красную манчестерскую помойку, вернее в свалку, уйдёт. Всё правильно сделал, его уровень.
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Вам эта синяя помойка в рот дала, не забываем. Чемпион-то Челси, а не ваши суперклубы. Ахахахаха лошьё ебучее. Неудачники херовы.
(ответить)
Я тренировался с "Реалом", как вдруг Пеп позвонил мне прямо во время занятия: с первых же секунд разговора я понял, что хочу с ним работать".
Источник: http://fapl.ru/posts/56307/
Вот и отличие ТОП тренера от того же контекса.
Я уверен, если бы контекс позвонил Данило, он бы даже не понял кто это такой.
(ответить)
Данило xyило
#ненуженбыл
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Зря не перешёл в синюю помойку chelsia, пополнил бы коллекцию. Ведь разницы между ним и любым игроком chelsia нет.
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Какое же Челси говно. Хуже только Эвертон
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Побоялся конкуренции со стороны Мозеса! Он бы сидел на лавке , а у Сити хули никого на этой позиции
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