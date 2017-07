Светская хроника за среду

Филиппе Коутиньо договорился о переходе в "Барселону", а Эмре Джан — в "Ювентус". "Манчестер Сити" предлагает 160 миллионов фунтов за Килиана Мбаппе. Алекс Окслейд-Чемберлен общается со "Стоуком". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Полузащитник "Ливерпуля" Филиипе Коутиньо согласовал условия личного контракта с "Барселоной". (RAC1)



Другой полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан в свою очередь договорился с "Ювентусом". (The Sun)



"Реал" задумался о продаже вингера Гарета Бэйла в "Манчестер Юнайтед", чтобы на вырученные деньги купить нападающего "Монако" Килиана Мбаппе. (Daily Star)



"Манчестер Сити" готов выложить 160 миллионов фунтов за Мбаппе. (ESPN)



Однако для самого Мбаппе наиболее предпочтительным вариантом по-прежнему является "Реал". (Daily Star)



Еще 50 млн. фунтов "Сити" собирается предложить за нападающего Алексиса Санчеса, у которого остается год по контракту с "Арсеналом". (The Sun)



"Ювентус" задумывается о приобретении защитника "Сити" Эльякима Мангала, который доступен для трансфера за 18 млн. фунтов. (TMW)



"Сити" и ПСЖ готовы составить конкуренцию "Челси" в борьбе за защитника "Ювентуса" Алекса Сандро. (Daily Star)



"Милан" и "Юнайтед" могут заинтересоваться доступностью полузащитника "Баварии" Ренату Санчеша. (The Independent)



"Юнайтед" все ближе к покупке полузащитника "Челси" Неманьи Матичв. (Daily Star)



Агент полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена вступил в переговоры о переходе своего клиента в "Стоук" за 25 млн. фунтов. (Stoke Sentinel)



"Депортиво" предложил "Арсеналу" только 9 млн. фунтов за нападающего Лукаса Переса. (Evening Standard)



Вингер "Лестера" Рияд Махрез заявил своим агентам, что хочет стать заменой Неймару в "Барселоне". (Diario Gol)



"Уотфорд" заинтересован в защитнике "Валенсии" Аймене Абденнуре. (Sky Sports)



"Лестер", "Стоук", "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвич" сражаются за защитника "Юнайтед" Криса Смоллинга. (Express and Star)







Другое



FA потребовала письменных объяснений от "Челси" по поводу ситуации с вингером Кенеди. (Sky Sports)



Сделка по приобретению "Саутгемптона" китайскими инвесторами за 200 млн. фунтов находится под угрозой срыва. (Daily Echo)



В товарищеском матче против "Ромы" тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отговорил рефери удалять его от бровки. (Daily Mail)



Нападающий "Юнайтед" Ромелу Лукаку не смог принять награду от Heineken лучшему игроку матча против "Сити", поскольку является мусульманином. (Daily Mail)



Нападающий "Стоука" Питер Крауч дебютировал на радио в качестве диджея. (Daily Mirror)



Бывший голкипер "Арсенала" Войцех Щесны исполнил для игроков "Ювентуса" песню Джастина Бибера "Love Yourself". (The Sun)