Руни хочет выиграть Лигу Европы с "Эвертоном"

Уэйн Руни Нападающий Уэйн Руни заявил, что мечтает второй год подряд выиграть Лигу Европы — на сей раз с "Эвертоном".

Проведя 13 сезонов в "Манчестер Юнайтед", ранее этим летом Уэйн вернулся в свой родной клуб, который в четверг вечером примет на "Гудисон Парк" словацкий "Ружомберок" в рамках 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

В прошлом сезоне 31-летний Руни полностью проделал путь в этом турнире с "Юнайтед". Теперь Уэйн хочет сделать то же самое с "ирисками".

"Сыграть в Европе за "Эвертон" — это нечто, чего я всегда хотел. Я был немного расстроен, что не смог сделать этого прежде, но теперь у меня есть такая возможность. Как вы знаете, я выиграл этот трофей в прошлом году, поэтому я надеюсь, мы сможем далеко пройти и, кто знает, даже постараемся выиграть его. Это было бы еще лучше".

"Первый матч после возвращения будет эмоциональным днем для меня, и я нахожусь в его предвкушении. Я в целом предвкушаю сезон, надеюсь снова играть регулярно и постараюсь помочь клубу сделать шаг в развитии", — цитирует Руни Sky Sports.


Метки Лига Европы, Руни, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2017 12:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 26.07.2017 13:41 # superglor
    Легенды Эвертона - Даррон Гибсон, Том Клеверли, Уэйн Руни

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  2. chebrec 26.07.2017 13:14 # chebrec
    постарел шрек

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  3. suddenly 26.07.2017 12:50 # suddenly
    Пока всё это пустая балтовня, и её много с момента перехода его в Эвертон. Посмотрим как он будет играть. Если будет так же спустя рукава играть, как за МЮ в последние годы, то и гроша не стоит его слово.

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  4. mancunia-planet 26.07.2017 12:38 # mancunia-planet
    Руни однозначно добавит класса, укрепит дух команды. Ещё бы Сигурдсона подписать и наверное Жиру, неплохая вцелом замена одного Лукаки

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  5. largo-winch 26.07.2017 12:21 # largo-winch
    главное добежать до трофея, а там и поднять помогут этому жирдяю

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  6. shirokov15 26.07.2017 12:19 # shirokov15
    Видимо, позабыл, что уже не в мю, с Эвертоном можно задачи и повыше ставить, чем победа в ненужном европейском турнире

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