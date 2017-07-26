Руни хочет выиграть Лигу Европы с "Эвертоном"

Нападающий Уэйн Руни заявил, что мечтает второй год подряд выиграть Лигу Европы — на сей раз с "Эвертоном".

Проведя 13 сезонов в "Манчестер Юнайтед", ранее этим летом Уэйн вернулся в свой родной клуб, который в четверг вечером примет на "Гудисон Парк" словацкий "Ружомберок" в рамках 3-го раунда квалификации Лиги Европы.



В прошлом сезоне 31-летний Руни полностью проделал путь в этом турнире с "Юнайтед". Теперь Уэйн хочет сделать то же самое с "ирисками".



"Сыграть в Европе за "Эвертон" — это нечто, чего я всегда хотел. Я был немного расстроен, что не смог сделать этого прежде, но теперь у меня есть такая возможность. Как вы знаете, я выиграл этот трофей в прошлом году, поэтому я надеюсь, мы сможем далеко пройти и, кто знает, даже постараемся выиграть его. Это было бы еще лучше".



"Первый матч после возвращения будет эмоциональным днем для меня, и я нахожусь в его предвкушении. Я в целом предвкушаю сезон, надеюсь снова играть регулярно и постараюсь помочь клубу сделать шаг в развитии", — цитирует Руни Sky Sports.