Руни хочет выиграть Лигу Европы с "Эвертоном"
Нападающий Уэйн Руни заявил, что мечтает второй год подряд выиграть Лигу Европы — на сей раз с "Эвертоном".
Проведя 13 сезонов в "Манчестер Юнайтед", ранее этим летом Уэйн вернулся в свой родной клуб, который в четверг вечером примет на "Гудисон Парк" словацкий "Ружомберок" в рамках 3-го раунда квалификации Лиги Европы.
В прошлом сезоне 31-летний Руни полностью проделал путь в этом турнире с "Юнайтед". Теперь Уэйн хочет сделать то же самое с "ирисками".
"Сыграть в Европе за "Эвертон" — это нечто, чего я всегда хотел. Я был немного расстроен, что не смог сделать этого прежде, но теперь у меня есть такая возможность. Как вы знаете, я выиграл этот трофей в прошлом году, поэтому я надеюсь, мы сможем далеко пройти и, кто знает, даже постараемся выиграть его. Это было бы еще лучше".
"Первый матч после возвращения будет эмоциональным днем для меня, и я нахожусь в его предвкушении. Я в целом предвкушаю сезон, надеюсь снова играть регулярно и постараюсь помочь клубу сделать шаг в развитии", — цитирует Руни Sky Sports.
26.07.2017 12:00
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Последние комментарии:
Легенды Эвертона - Даррон Гибсон, Том Клеверли, Уэйн Руни
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постарел шрек
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Пока всё это пустая балтовня, и её много с момента перехода его в Эвертон. Посмотрим как он будет играть. Если будет так же спустя рукава играть, как за МЮ в последние годы, то и гроша не стоит его слово.
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Руни однозначно добавит класса, укрепит дух команды. Ещё бы Сигурдсона подписать и наверное Жиру, неплохая вцелом замена одного Лукаки
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главное добежать до трофея, а там и поднять помогут этому жирдяю
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Видимо, позабыл, что уже не в мю, с Эвертоном можно задачи и повыше ставить, чем победа в ненужном европейском турнире
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