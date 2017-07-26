Ван Нистелрой верит, что Лукаку сможет добиться успеха в МЮ

Бывший бомбардир "Манчестер Юнайтед" Рууд Ван Нистелрой считает, что у нападающего Ромелу Лукаку есть все шансы заиграть на высоком уровне в клубе с "Олд Траффорд".

В современной истории "красных дьяволов" очень мало кто может сравниться с эффективностью Ван Нистелроя возле чужих ворот — голландец забил 150 голов в 219 матчах за клуб в период с 2001 по 2006 год.



Однако Рууд считает, что приобретенный за 75 миллионов фунтов Лукаку способен пойти по его стопам и на много лет закрыть вопрос с позицией центрального нападающего.



"Он проявил себя в "Эвертоне". Теперь его вызов состоит в том, чтобы сделать следующий шаг и таким же образом проявить себя в своем новом клубе".



"Играть в "Юнайтед" — это другое, нежели играть за "Эвертон", так что это будет и психологический шаг. Здесь другое давление, и если он сможет справиться с этим, то я не вижу никаких проблем".



"Теперь вокруг него будут более классные игроки, и я думаю, это поможет ему, и он хорошо впишется в команду. Я ожидаю, что теперь он начнет выходить на свой пик".



"С точки зрения клуба, это идеальное момент для его приобретения. Надеюсь, "Юнайтед" получил отличного центрального нападающего на следующие шесть, семь или восемь лет", — цитирует Ван Нистелроя Sky Sports.