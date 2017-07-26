"Арсенал" улучшит предложение по Тома Лемару
"Арсенал" готовится улучшить до 45 миллионов фунтов свое предложение о покупке вингера "Монако" Тома Лемара.
В следующий понедельник звезда "канониров" Алексис Санчес вернется из отпуска и приступит к полноценным тренировкам. Чилиец по-прежнему не собирается подписывать новый контракт и жаждет покинет "Эмирейтс" уже этим летом.
В сложившейся ситуации "Арсенал" видит для себя идеальным расклад, при котором на место Санчеса придет Лемар. Главный тренер лондонцев Арсен Венгер верит, что сможет склонить "Монако" к продаже своего соотечественника.
Венгер видит в 21-летнем французе, забившем 12 голов и отдавшем 14 результативных передач в прошлом сезоне, прямую замену Санчесу на левом краю атаки. Кроме того, Лемар достаточно универсален и также способен сыграть в центре полузащиты.
Как сообщает The Telegraph, ранее этим летом "канониры" сделали уже два предложения насчет Тома — последнее размером свыше 30 млн. фунтов. Однако оба раза "Монако" ответил отказом.
26.07.2017 10:00
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Последние комментарии:
У вулвича нет шансов на этот трансфер.
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Некоторые клубы предлагают слишком мало. В мире, где Мбаппе стоит 160 - надеяться купить топового Лемара за 30, логика Сени и Ко.
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Почему Конте на него внимание обратить не хочет. Неужели он реально думает, что Виллиан и Педро лучше...
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некоторые клубы платят слишком много.
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