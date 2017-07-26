"Арсенал" улучшит предложение по Тома Лемару

Тома Лемар "Арсенал" готовится улучшить до 45 миллионов фунтов свое предложение о покупке вингера "Монако" Тома Лемара.

В следующий понедельник звезда "канониров" Алексис Санчес вернется из отпуска и приступит к полноценным тренировкам. Чилиец по-прежнему не собирается подписывать новый контракт и жаждет покинет "Эмирейтс" уже этим летом.

В сложившейся ситуации "Арсенал" видит для себя идеальным расклад, при котором на место Санчеса придет Лемар. Главный тренер лондонцев Арсен Венгер верит, что сможет склонить "Монако" к продаже своего соотечественника.

Венгер видит в 21-летнем французе, забившем 12 голов и отдавшем 14 результативных передач в прошлом сезоне, прямую замену Санчесу на левом краю атаки. Кроме того, Лемар достаточно универсален и также способен сыграть в центре полузащиты.

Как сообщает The Telegraph, ранее этим летом "канониры" сделали уже два предложения насчет Тома — последнее размером свыше 30 млн. фунтов. Однако оба раза "Монако" ответил отказом.


Метки Арсенал, Лемар, Монако

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2017 10:00

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Последние комментарии:




  1. fc-zenit 26.07.2017 10:59 # fc-zenit
    У вулвича нет шансов на этот трансфер.

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  2. psycho1 26.07.2017 10:13 # psycho1
    Некоторые клубы предлагают слишком мало. В мире, где Мбаппе стоит 160 - надеяться купить топового Лемара за 30, логика Сени и Ко.

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  3. shirokov15 26.07.2017 10:05 # shirokov15
    Почему Конте на него внимание обратить не хочет. Неужели он реально думает, что Виллиан и Педро лучше...

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  4. alexomck 26.07.2017 10:02 # alexomck
    некоторые клубы платят слишком много.

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