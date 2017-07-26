Моуриньо: "Некоторые клубы платят слишком много"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что в завышенных ценах на игроков на трансферном рынке виноват не его клуб.

Установив новый мировой рекорд по сумме трансфера покупкой Поля Погба у "Ювентуса" прошлым летом, в это окно "красные дьяволы" осуществили еще одну крупную сделку, оформив переход Ромелу Лукаку из "Эвертона".



Не секрет, существует мнение, что "Юнайтед" переплатил за обоих игроков, и это поспособствовало волне инфляции на рынке, но Моуриньо считает иначе.



"Сейчас каждый клуб приглашает хороших игроков, каждый клуб совершает большие инвестиции, а некоторые клубы платят слишком много. Платя слишком много, они создают очень странный и неконтролируемый рынок. Но такова реальность в данный момент".



"Я всегда считал, проблема не в том, какие деньги ты платишь за игроков топ-уровня. Проблема не в том, сколько ты платишь за Погба. Проблема не в том, чтобы заплатить безумные деньги за Неймара".



"Думаю, проблема возникает из-за другой группы игроков, потому что в случае с игроками вроде Погба происходит только один-два трансфера за окно. В случае с другими происходит по 100 трансферов, и это, на мой взгляд, опасная область рынка".



"Некоторые клубы отказываются платить, потому что они не соглашаются с цифрами, которые теперь правят рынком. Чтобы заполучить нужных игроков, они вынуждены платить такого рода деньги, и это меня немного беспокоит, потому что сейчас мы легко рассуждаем о трансферах стоимостью 30, 40, 50 миллионов фунтов", — цитирует Моуриньо Sky Sports.