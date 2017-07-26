Моуриньо: "Некоторые клубы платят слишком много"

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что в завышенных ценах на игроков на трансферном рынке виноват не его клуб.

Установив новый мировой рекорд по сумме трансфера покупкой Поля Погба у "Ювентуса" прошлым летом, в это окно "красные дьяволы" осуществили еще одну крупную сделку, оформив переход Ромелу Лукаку из "Эвертона".

Не секрет, существует мнение, что "Юнайтед" переплатил за обоих игроков, и это поспособствовало волне инфляции на рынке, но Моуриньо считает иначе.

"Сейчас каждый клуб приглашает хороших игроков, каждый клуб совершает большие инвестиции, а некоторые клубы платят слишком много. Платя слишком много, они создают очень странный и неконтролируемый рынок. Но такова реальность в данный момент".

"Я всегда считал, проблема не в том, какие деньги ты платишь за игроков топ-уровня. Проблема не в том, сколько ты платишь за Погба. Проблема не в том, чтобы заплатить безумные деньги за Неймара".

"Думаю, проблема возникает из-за другой группы игроков, потому что в случае с игроками вроде Погба происходит только один-два трансфера за окно. В случае с другими происходит по 100 трансферов, и это, на мой взгляд, опасная область рынка".

"Некоторые клубы отказываются платить, потому что они не соглашаются с цифрами, которые теперь правят рынком. Чтобы заполучить нужных игроков, они вынуждены платить такого рода деньги, и это меня немного беспокоит, потому что сейчас мы легко рассуждаем о трансферах стоимостью 30, 40, 50 миллионов фунтов", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1043

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  1. petertosh 26.07.2017 09:27 # petertosh
    Гари Невилл: «МЮ» исторически бил рекорды по суммам трансферов игроков»

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  2. blackdreamer 26.07.2017 09:26 # blackdreamer
    волейболист - 100к
    мартышка с дубля лфк - 80к
    )))))))))))
    скум разводят как хотят все кому не лень

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  3. danny949494 26.07.2017 09:19 # danny949494
    Игроки которые стоят 50 миллионов это Месси и Роналду. Остальные как минимум два раза меньше. Футбольный мир сошел с ума.

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  4. largo-winch 26.07.2017 09:13 # largo-winch
    Надеюсь Мансити обосрутся

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  5. mancunia-planet 26.07.2017 09:08 # mancunia-planet
    Проблема возникает из за мешков типа Челси, тратя украденные бабки еврей раздул рынок. Гранды типа Юве, МЮ, Барсы или Реала тратят заработанное. Вобщем всё дело в клубах без малейшей истории...

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  6. skorseze 26.07.2017 09:04 # skorseze
    физручелло, во всей Англии только Скамчестер так делает, да и во всем мире!!!!!

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  7. skorseze 26.07.2017 09:02 # skorseze
    ааааааааааааааахххххааааааааахххххаааааааа

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