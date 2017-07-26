"Манчестер Сити" сделал предложение по Мбаппе
"Манчестер Сити" официально вступил в переговоры о приобретении нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.
На прошлой неделе "Монако" пригрозил "Сити" и ПСЖ пожаловаться в ФИФА на то, что эти клубы пытаются договориться с Мбаппе напрямую, не спрашивая соответствующего разрешения.
Будучи разоблаченным, "горожане" предпочли не завершить интерес к 18-летнему французу, а сделать его официальным. Как стало известно Manchester Evening News, за последние 24 часа "Сити" наладил прямой контакт с "Монако", выразив готовность заплатить 143 миллиона фунтов за Килиана.
Теперь исполнительный директор клуба с "Этихад" Ферран Сориано ожидает ответа от вице-президента монегасков Вадима Васильева на сделанное предложение.
В данный момент фаворитом в борьбе за Мбаппе остается "Реал", однако испанскому гранду может потребоваться время, чтобы продать одного или нескольких игроков и изыскать средства на Мбаппе. "Сити" же предлагает "Монако" деньги здесь и сейчас.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола уже дал понять, что его клуб готов сделать все возможное, чтобы опередить "Реал" в борьбе за талантливейшего юниора Европы.
"Возможности Мадрида не больше, чем наши возможности. Игроки очень важны, и мы всегда стараемся заполучить как можно более классных игроков. Сюда пришли люди из Абу-Даби и инвестировали большие деньги в команду. За последние пять или шесть лет мы взобрались на вершину, и теперь мы в тройке или четверке лучших. Чтобы достичь уровня "Реала" или "Барселоны", нам просто нужно время".
"Игрок, о котором вы говорите, все еще находится в "Монако", все еще находится в своей команде. Случиться может всякое — мы все еще находимся в поисках множества игроков, но пока этот игрок в своей команде".
"Речь идет о больших суммах. Например, 10 лет назад "Реал" заплатил 30 миллионов фунтов за Пепе, а "Барселона" — 37 миллионов фунтов за Дани Алвеса. То был удивительный период, но за последние два года цены значительно выросли".
"Два или три года назад я и представить не мог, что люди будут платить по 100 или 120 миллионов фунтов за одного игрока. Теперь это происходит и будет происходить все чаще. Я бы хотел платить меньше, но рынок есть рынок".
"Все клубы тратят большие деньги, не только мы. Посмотрим, сколько мы потратим на трансферы к 31 августа. Мы еще увидим трансферы стоимостью 70, 80, 90, 100 миллионов фунтов или даже больше. Может быть, однажды это прекратится", — сообщил Гвардиола.
26.07.2017 08:10
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Последние комментарии:
Ебать того рот
Вот это мешки
УЕФА ааууууу бля вы где там дауны
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Трансферы за 200. (С) телевикторина для умственно отсталых.
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11 миллиардов 169 миллионов 730 тысяч рублей за одного 18-летнего паренька. Сумасшедшая планета...
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деньги на ветер.
в 18 лет покорить АПЛ врятли сможет. лучше ему в монако посидеть еще.
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итот нигра начал играть 6 месяцев назад, а уже стоит 143 млн фунтов.
либо этот нигра слишком топ, либо мир сошёл с ума
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Монако купила Менди за 9 млн в прошлом сезоне
в этом сезоне Мансити купили Менди за 52 млн фунтов
ипанные мешки
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нынче негры дорогие
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Деньги решают всё - таков девиз физрука Пепки, какой же шити чмошный клуб, за такой клуб могут болеть только ссыкливые мамбеты вроде жезуса33.
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Кто-то посмотрел уже Дюнкерк, кроме меня?
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Венгер купит его! Инфа 120%
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монако как дурочки могут раздвинуть свои ноги перед сити и продать мбаппе, а арсеналу какого то лемара не могут отдать за полтос, гниды
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Реал уже нормально днищ сплавили, вполне могут покупать Мбаппе без нарушения ФФП.
Другой вопрос, стоит ли вбухивать 150 и более миллионов в юнца, блиставшего пока только полсезона. Может взлететь аки Неймар, а может оказаться говнетсом типа Саншеша или Мартиаля.
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"Чтобы достичь уровня "Реала" или "Барселоны", нам просто нужны деньги. Ой, то есть время".)))
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Сумашедший Пеп...
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и теперь мы в тройке или четверке лучших
Наркоманы ибаные. В какой бл9ть тройке, когда есть Бавария и Атлетико?
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Арсенал следит за ситуацией
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ох 143 млн это нечто, гвардиолу не остановить)
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стоимость состава Мансити 631 млн фунтов. с учётом Мбаппе 774 млн фунтов.
А Какой-то клуб из окраины Манчестера заявляет, что они самый богатый клуб в мире
P.S.: Мбаппе не перейдёт
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Нападающий "Эспаньола" Филипе Кайседо близок к переходу в "Лацио", сообщает Football Italia. Ожидается, что сумма трансфера составит 3 млн евро
Легенда МЦ
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ну только в апл не поможет это
тут надо скупать у 5 команд топарей минимум
пеп просто думает что он в испании или германии где 1 конкурент
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