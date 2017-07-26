"Манчестер Сити" сделал предложение по Мбаппе

Килиан Мбаппе "Манчестер Сити" официально вступил в переговоры о приобретении нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.

На прошлой неделе "Монако" пригрозил "Сити" и ПСЖ пожаловаться в ФИФА на то, что эти клубы пытаются договориться с Мбаппе напрямую, не спрашивая соответствующего разрешения.

Будучи разоблаченным, "горожане" предпочли не завершить интерес к 18-летнему французу, а сделать его официальным. Как стало известно Manchester Evening News, за последние 24 часа "Сити" наладил прямой контакт с "Монако", выразив готовность заплатить 143 миллиона фунтов за Килиана.

Теперь исполнительный директор клуба с "Этихад" Ферран Сориано ожидает ответа от вице-президента монегасков Вадима Васильева на сделанное предложение.

В данный момент фаворитом в борьбе за Мбаппе остается "Реал", однако испанскому гранду может потребоваться время, чтобы продать одного или нескольких игроков и изыскать средства на Мбаппе. "Сити" же предлагает "Монако" деньги здесь и сейчас.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола уже дал понять, что его клуб готов сделать все возможное, чтобы опередить "Реал" в борьбе за талантливейшего юниора Европы.

"Возможности Мадрида не больше, чем наши возможности. Игроки очень важны, и мы всегда стараемся заполучить как можно более классных игроков. Сюда пришли люди из Абу-Даби и инвестировали большие деньги в команду. За последние пять или шесть лет мы взобрались на вершину, и теперь мы в тройке или четверке лучших. Чтобы достичь уровня "Реала" или "Барселоны", нам просто нужно время".

"Игрок, о котором вы говорите, все еще находится в "Монако", все еще находится в своей команде. Случиться может всякое — мы все еще находимся в поисках множества игроков, но пока этот игрок в своей команде".

"Речь идет о больших суммах. Например, 10 лет назад "Реал" заплатил 30 миллионов фунтов за Пепе, а "Барселона" — 37 миллионов фунтов за Дани Алвеса. То был удивительный период, но за последние два года цены значительно выросли".

"Два или три года назад я и представить не мог, что люди будут платить по 100 или 120 миллионов фунтов за одного игрока. Теперь это происходит и будет происходить все чаще. Я бы хотел платить меньше, но рынок есть рынок".

"Все клубы тратят большие деньги, не только мы. Посмотрим, сколько мы потратим на трансферы к 31 августа. Мы еще увидим трансферы стоимостью 70, 80, 90, 100 миллионов фунтов или даже больше. Может быть, однажды это прекратится", — сообщил Гвардиола.


Метки Манчестер Сити, Мбаппе, Монако

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2017 08:10

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Последние комментарии:




  1. shmit 26.07.2017 09:31 # shmit
    Ебать того рот
    Вот это мешки
    УЕФА ааууууу бля вы где там дауны

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  2. masterofcactus 26.07.2017 09:29 # masterofcactus
    Трансферы за 200. (С) телевикторина для умственно отсталых.

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  3. denkik 26.07.2017 09:24 # denkik
    11 миллиардов 169 миллионов 730 тысяч рублей за одного 18-летнего паренька. Сумасшедшая планета...

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  4. slavik92 26.07.2017 09:23 # slavik92
    деньги на ветер.
    в 18 лет покорить АПЛ врятли сможет. лучше ему в монако посидеть еще.

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  5. largo-winch 26.07.2017 09:17 # largo-winch
    итот нигра начал играть 6 месяцев назад, а уже стоит 143 млн фунтов.
    либо этот нигра слишком топ, либо мир сошёл с ума

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  6. largo-winch 26.07.2017 09:16 # largo-winch
    Монако купила Менди за 9 млн в прошлом сезоне
    в этом сезоне Мансити купили Менди за 52 млн фунтов
    ипанные мешки

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  7. dwayne 26.07.2017 09:10 # dwayne
    нынче негры дорогие

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  8. admet 26.07.2017 09:09 # admet
    Деньги решают всё - таков девиз физрука Пепки, какой же шити чмошный клуб, за такой клуб могут болеть только ссыкливые мамбеты вроде жезуса33.

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  9. shirokov15 26.07.2017 08:58 # shirokov15
    Кто-то посмотрел уже Дюнкерк, кроме меня?

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  10. gringo1990 26.07.2017 08:58 # gringo1990
    Венгер купит его! Инфа 120%

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  11. al-faarabi 26.07.2017 08:55 # al-faarabi
    монако как дурочки могут раздвинуть свои ноги перед сити и продать мбаппе, а арсеналу какого то лемара не могут отдать за полтос, гниды

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  12. mcart 26.07.2017 08:54 # mcart
    Реал уже нормально днищ сплавили, вполне могут покупать Мбаппе без нарушения ФФП.
    Другой вопрос, стоит ли вбухивать 150 и более миллионов в юнца, блиставшего пока только полсезона. Может взлететь аки Неймар, а может оказаться говнетсом типа Саншеша или Мартиаля.

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  13. r-n 26.07.2017 08:53 # r-n
    "Чтобы достичь уровня "Реала" или "Барселоны", нам просто нужны деньги. Ой, то есть время".)))

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  14. gandalf 26.07.2017 08:51 # gandalf
    Сумашедший Пеп...

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  15. mcart 26.07.2017 08:48 # mcart
    и теперь мы в тройке или четверке лучших

    Наркоманы ибаные. В какой бл9ть тройке, когда есть Бавария и Атлетико?

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  16. mancunia-planet 26.07.2017 08:43 # mancunia-planet
    Арсенал следит за ситуацией

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  17. keremet 26.07.2017 08:38 # keremet
    ох 143 млн это нечто, гвардиолу не остановить)

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  18. largo-winch 26.07.2017 08:33 # largo-winch
    стоимость состава Мансити 631 млн фунтов. с учётом Мбаппе 774 млн фунтов.
    А Какой-то клуб из окраины Манчестера заявляет, что они самый богатый клуб в мире

    P.S.: Мбаппе не перейдёт

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  19. chelsea-69 26.07.2017 08:33 # chelsea-69
    Нападающий "Эспаньола" Филипе Кайседо близок к переходу в "Лацио", сообщает Football Italia. Ожидается, что сумма трансфера составит 3 млн евро
    Легенда МЦ

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  20. blackdreamer 26.07.2017 08:29 # blackdreamer
    ну только в апл не поможет это
    тут надо скупать у 5 команд топарей минимум
    пеп просто думает что он в испании или германии где 1 конкурент

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