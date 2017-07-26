"Манчестер Сити" сделал предложение по Мбаппе

"Манчестер Сити" официально вступил в переговоры о приобретении нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.

На прошлой неделе "Монако" пригрозил "Сити" и ПСЖ пожаловаться в ФИФА на то, что эти клубы пытаются договориться с Мбаппе напрямую, не спрашивая соответствующего разрешения.



Будучи разоблаченным, "горожане" предпочли не завершить интерес к 18-летнему французу, а сделать его официальным. Как стало известно Manchester Evening News, за последние 24 часа "Сити" наладил прямой контакт с "Монако", выразив готовность заплатить 143 миллиона фунтов за Килиана.



Теперь исполнительный директор клуба с "Этихад" Ферран Сориано ожидает ответа от вице-президента монегасков Вадима Васильева на сделанное предложение.



В данный момент фаворитом в борьбе за Мбаппе остается "Реал", однако испанскому гранду может потребоваться время, чтобы продать одного или нескольких игроков и изыскать средства на Мбаппе. "Сити" же предлагает "Монако" деньги здесь и сейчас.



Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола уже дал понять, что его клуб готов сделать все возможное, чтобы опередить "Реал" в борьбе за талантливейшего юниора Европы.



"Возможности Мадрида не больше, чем наши возможности. Игроки очень важны, и мы всегда стараемся заполучить как можно более классных игроков. Сюда пришли люди из Абу-Даби и инвестировали большие деньги в команду. За последние пять или шесть лет мы взобрались на вершину, и теперь мы в тройке или четверке лучших. Чтобы достичь уровня "Реала" или "Барселоны", нам просто нужно время".



"Игрок, о котором вы говорите, все еще находится в "Монако", все еще находится в своей команде. Случиться может всякое — мы все еще находимся в поисках множества игроков, но пока этот игрок в своей команде".



"Речь идет о больших суммах. Например, 10 лет назад "Реал" заплатил 30 миллионов фунтов за Пепе, а "Барселона" — 37 миллионов фунтов за Дани Алвеса. То был удивительный период, но за последние два года цены значительно выросли".



"Два или три года назад я и представить не мог, что люди будут платить по 100 или 120 миллионов фунтов за одного игрока. Теперь это происходит и будет происходить все чаще. Я бы хотел платить меньше, но рынок есть рынок".



"Все клубы тратят большие деньги, не только мы. Посмотрим, сколько мы потратим на трансферы к 31 августа. Мы еще увидим трансферы стоимостью 70, 80, 90, 100 миллионов фунтов или даже больше. Может быть, однажды это прекратится", — сообщил Гвардиола.