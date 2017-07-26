"Тоттенхэм" интересуется Толяном

"Тоттенхэм" проявляет интерес к правому защитнику "Хоффенхайма" и молодежной сборной Германии Джереми Толяну.

22-летний Толян произвел хорошее впечатление в прошлом сезоне, приняв участие в 20 матчах Бундеслиги. А недавно Джереми помог сборной своей страны выиграть молодежный Чемпионат Европы в Польше.



Таким образом, Толян оказался на радаре у целого ряда европейских клубов, включая "Тоттенхэм", который ранее в июле понес ощутимую потерю, отпустив в "Манчестер Сити" Кайла Уолкера.



Помимо Джереми, "шпоры" рассматривают кандидатуру Рикарду Перейры, однако "Порту" готов отпустить своего защитника лишь за 22 миллиона фунтов, прописанные в контракте в качестве отступных.



Толян обошелся бы "Тоттенхэму" гораздо дешевле. Сейчас у Джереми остается всего один год по контракту, и "Хоффенхайм" может согласиться на сумму менее 3 млн. фунтов.