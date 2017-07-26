Депай не помышляет о возвращении в МЮ

Вингер "Лиона Мемфис Депай заявил, что не помышляет о возвращении в "Манчестер Юнайтед".

Провалившись на "Олд Траффорд", зимой прошлого года Депай отправился в "Лион". "Красные дьяволы" выручили за Мемфиса 21 миллион фунтов, но оставили за собой опцию обратно выкупа игрока по сниженной цене.



Тем не менее, Депай не помышляет о потенциальном возвращении в МЮ. 22-летний голландец сосредоточен на выступлениях за "Лион", в составе которого забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в рамках Лиги 1.



"Если честно, я даже не думал об этом. Я сфокусирован на "Лионе" и очень рад, что сделал такой выбор. Я не думаю ни о чем другом, кроме как принести пользу этому клубу", - цитирует Депая Daily Mirror.