Ван Дейк ожидает стать игроком "Ливерпуля" к концу лета

Защитник "Саутгемптона" Виргил Ван Дейк по-прежнему ожидает перебраться в "Ливерпуль" до закрытия летнего трансферного окна.

Напомним, ранее этим летом "красные" были вынуждены публично извиниться перед своими коллегами с "Сент Мэри" за то, что пытались договориться с Ван Дейком напрямую, не спрашивая на то разрешения у его клуба.



Как оказалось, это был еще не конец истории. На прошлой неделе стало известно, что наставник "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино отстранил Ван Дейка от занятий с командой. А затем "святые" не взяли своего капитана, попросившего отпустить его из клуба, на тренировочный сбор во Францию.



И вот сейчас Sky Sports, ссылаясь на близкий к игроку источник, утверждает, что Виргил не растерял свое желание отправиться на "Энфилд". Ван Дейк ожидает, что к концу лета его трансфер в "Ливерпуль" все-таки состоится.



Однако, вероятно, Ван Дейку придется запастись в терпением, потому что пока "Саутгемптон" не делал никаких намеков на то, что может смягчить свою позицию в отношении ведущего защитника. В данный момент "святые" по-прежнему исключают продажу Виргила.



Добавим, что интерес к Ван Дейку также проявляют "Челси" и "Манчестер Сити", однако их шансы заполучить 26-летнего голландца останутся призрачны, даже если "Саутгемптон" выразит готовность выслушать предложения — Виргил хочет отправиться только в "Ливерпуль".