Конте призывает не спешить с выводами в отношении Мораты
Главный тренер "Челси" Антонио Конте призвал не спешить с выводами относительно Альваро Мораты после дебютного матча испанского нападающего за клуб.
На прошлой неделе "синие" обновили свой трансферный рекорд, пригласив 24-летнего Морату из "Реала" по сделке, стоимость которой может вырасти до 70 миллионов фунтов.
Едва присоединившись к "Челси", во вторник Альваро получил возможность сыграть 27 минут в товарищеском матче против "Баварии". Мората действовал на острие атак, периодически смещаясь на левый край, но с поля ушел "сухим", а команда Конте потерпела поражение 3:2. Однако Антонио предостерегает от поспешным выводов.
"Сейчас слишком рано говорить, как Альваро вписывается в нашу игру. Помните, что он провел с нами только два дня, он должен поработать и проникнуться нашими идеями футбола".
"Уверенно можно сказать лишь то, что он продемонстрировал огромное стремление сражаться и играть в соответствии с нашими идеями футбола. Мы совершили хорошую покупку в его лице".
"Будет правильно дать ему время, чтобы адаптироваться к нашему футболу, но я думаю, мы совершенно точно можем быть довольны его игрой", — цитирует Конте Evening Standard.
26.07.2017 00:05
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Последние комментарии:
Рано еще выводы делать
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Скорость аплчика не для него.. Единственный плюс, что они встретились)
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Зачем он оправдывается? Пенсы же объяснили, что Мората показал технику и разорвал оборону Баварии своей передачей. А он его так защищает, будто тот всё время валялся и кричал на судью.
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После Реала, трудно будет ему проникаться автобусным футбиком..в саном членси только так и умеют.
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