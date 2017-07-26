Конте призывает не спешить с выводами в отношении Мораты

Альваро Мората Главный тренер "Челси" Антонио Конте призвал не спешить с выводами относительно Альваро Мораты после дебютного матча испанского нападающего за клуб.

На прошлой неделе "синие" обновили свой трансферный рекорд, пригласив 24-летнего Морату из "Реала" по сделке, стоимость которой может вырасти до 70 миллионов фунтов.

Едва присоединившись к "Челси", во вторник Альваро получил возможность сыграть 27 минут в товарищеском матче против "Баварии". Мората действовал на острие атак, периодически смещаясь на левый край, но с поля ушел "сухим", а команда Конте потерпела поражение 3:2. Однако Антонио предостерегает от поспешным выводов.

"Сейчас слишком рано говорить, как Альваро вписывается в нашу игру. Помните, что он провел с нами только два дня, он должен поработать и проникнуться нашими идеями футбола".

"Уверенно можно сказать лишь то, что он продемонстрировал огромное стремление сражаться и играть в соответствии с нашими идеями футбола. Мы совершили хорошую покупку в его лице".

"Будет правильно дать ему время, чтобы адаптироваться к нашему футболу, но я думаю, мы совершенно точно можем быть довольны его игрой", — цитирует Конте Evening Standard.


Метки Конте, Мората, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2017 00:05

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  1. chebrec 26.07.2017 00:38 # chebrec
    Рано еще выводы делать

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  2. makeewadim 26.07.2017 00:34 # makeewadim
    Скорость аплчика не для него.. Единственный плюс, что они встретились)

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  3. psycho1 26.07.2017 00:23 # psycho1
    Зачем он оправдывается? Пенсы же объяснили, что Мората показал технику и разорвал оборону Баварии своей передачей. А он его так защищает, будто тот всё время валялся и кричал на судью.

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  4. mcfc-fantactic 26.07.2017 00:20 # mcfc-fantactic
    После Реала, трудно будет ему проникаться автобусным футбиком..в саном членси только так и умеют.

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