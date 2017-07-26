Конте призывает не спешить с выводами в отношении Мораты

Главный тренер "Челси" Антонио Конте призвал не спешить с выводами относительно Альваро Мораты после дебютного матча испанского нападающего за клуб.

На прошлой неделе "синие" обновили свой трансферный рекорд, пригласив 24-летнего Морату из "Реала" по сделке, стоимость которой может вырасти до 70 миллионов фунтов.



Едва присоединившись к "Челси", во вторник Альваро получил возможность сыграть 27 минут в товарищеском матче против "Баварии". Мората действовал на острие атак, периодически смещаясь на левый край, но с поля ушел "сухим", а команда Конте потерпела поражение 3:2. Однако Антонио предостерегает от поспешным выводов.



"Сейчас слишком рано говорить, как Альваро вписывается в нашу игру. Помните, что он провел с нами только два дня, он должен поработать и проникнуться нашими идеями футбола".



"Уверенно можно сказать лишь то, что он продемонстрировал огромное стремление сражаться и играть в соответствии с нашими идеями футбола. Мы совершили хорошую покупку в его лице".



"Будет правильно дать ему время, чтобы адаптироваться к нашему футболу, но я думаю, мы совершенно точно можем быть довольны его игрой", — цитирует Конте Evening Standard.