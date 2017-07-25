Моуриньо: "Я не вернул Чичарито, потому что он нам не нужен"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поведал, что не попытался перехватить нападающего Хавьера Эрнандеса у "Вест Хэма", поскольку не видит потребности у своей команды в мексиканце.

Накануне "Вест Хэм" объявил о покупке Чичарито у "Байера" за 16 миллионов фунтов. Таким образом, 29-летний игрок сборной Мексики вернулся в английский футбол, где ранее он отыграл четыре сезона за "Юнайтед".



У многих болельщиков "Юнайтед" до сих пор остались теплые воспоминания об Эрнандесе, который был настоящим джокером сэра Алекса Фергюсона. Однако Жозе отбросил ностальгические чувства, решив, что сейчас Хавьер не нужен его команде.



"Он покинул клуб несколько лет назад, и я не уверен, было это его собственное решение или решение тренера, но он хороший игрок, он игрок, который всегда будет забивать голы".



"Я всегда был бы рад ему в своей команде, потому что ему не нужно много минут на поле, чтобы забивать, однако мы пошли в другом направлении, обзаведясь молодым игроком в лице Лукаку, а также у нас есть Рэшфорд, который может играть нападающего".



"Мы не чувствовали, что он нам нужен. Для "Вест Хэма" очень хорошо заполучить игрока с таким опытом и мастерством", — цитирует Моуриньо The Telegraph.